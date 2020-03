dévoilement des spécifications techniques et de la conception

Le géant sud-coréen Samsung est en train d’annoncer de nouveaux appareils milieu de gamme, tels que les nouveaux Samsung Galaxy M31 et Samsung Galaxy M21. Cependant, selon ce qui a été divulgué en ligne, il y aura un autre nouveau smartphone appartenant à la nouvelle famille Galaxy M 2020 de Samsung, c’est-à-dire le prochain Samsung Galaxy M11. Ce dernier, en particulier, a été repéré au cours des dernières heures Console Google Play.

Samsung Galaxy M11 arrive bientôt avec un écran perforé

Le nouveau dispositif de la société sud-coréenne a donc été repéré sur Console Google Play. Plus précisément, certaines des spécifications techniques alléguées et la conception de la façade du nouveau terminal ont été signalées sur le portail en question. En regardant d’abord l’image, nous pouvons voir comment cet appareil sera doté d’un écran perforé, appelé par la société Écran Infinity-O. Le trou, en particulier, sera positionné en haut à gauche du panneau, comme sur le haut précédent de la gamme de la série Samsung Galaxy S10. Les cadres latéraux et supérieurs se ressemblent alors, tandis que le cadre inférieur est légèrement plus prononcé.

Du point de vue des spécifications techniques, il semble cependant qu’à bord du nouveau Samsung Galaxy M11 nous aurons un processeur domestique Qualcomm. Nous parlons de la SoC Snapdragon 450 et ce dernier sera soutenu par une quantité de mémoire égale à 3 Go. L’écran devrait plutôt avoir une résolution HD + (720 x 1560 pixels), tandis que le système d’exploitation sera certainement Android 10 avec l’interface utilisateur personnalisée par Samsung, la One UI en version 2.0.

Nous attendons de nouveaux détails jusqu’à l’arrivée officielle de ce nouveau smartphone Samsung.