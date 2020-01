Devriez-vous acheter un crayon Apple? | .

Devriez-vous acheter un Pomme Crayon? Le périphérique d’entrée branché a récemment reçu une mise à niveau qui comprend quelques nouvelles fonctionnalités intéressantes. Mais l’appareil coûteux vaut-il le coût – et en avez-vous besoin pour ce que vous faites avec votre iPad?

L’Apple Pencil est une mise à niveau révolutionnaire du stylet old-school. Il y a des décennies, certains des appareils intelligents les plus récents étaient livrés avec un petit stylo en plastique ou en métal avec une pointe en caoutchouc qui permettait aux utilisateurs d’effectuer des entrées plus précises et détaillées sur un écran. La Nintendo DS a été l’un des premiers exemples d’un stylet apparaissant dans une console de jeu et elle a rencontré une réponse extrêmement positive de la part des joueurs. Cependant, très peu d’appareils sont livrés aujourd’hui avec un stylet car ils sont devenus largement obsolètes. Sur les appareils intelligents et les PDA plus anciens, mettre un clavier complet sur l’écran signifiait qu’il serait presque impossible de sélectionner des lettres individuelles avec votre doigt car le doigt de la personne moyenne est tout simplement trop gros. Mais l’Apple Pencil a été créé non seulement pour ramener le stylet, mais pour redéfinir ce qu’un périphérique d’entrée à écran tactile pourrait faire qu’un doigt ne pourrait pas faire.

En relation: Cela fait 13 ans aujourd’hui que l’iPhone d’origine a été révélé

Au lieu d’être simplement un morceau de plastique avec une pointe en caoutchouc, l’Apple Pencil est un appareil Bluetooth avec sa propre batterie et un certain nombre de capteurs. Par exemple, le crayon est capable de détecter la force avec laquelle vous appuyez sur l’écran – une caractéristique essentielle pour ceux qui l’utilisent pour des applications artistiques. La version de deuxième génération de l’Apple Pencil comprend de nouvelles fonctionnalités telles que la possibilité de l’incliner pour un type d’entrée différent, ou de taper deux fois sur l’écran pour passer en mode gomme. La recharge sans fil a également été ajoutée lors de la dernière actualisation. L’Apple Pencil n’est cependant pas un appareil bon marché, avec des prix allant de 99 $ pour l’appareil de première génération à 129 $ pour la dernière version. Vous avez donc besoin d’un Apple Pencil, et vaut-il la peine de l’accompagner?

Avant de commencer avec l’Apple Pencil, vous devez déterminer si vous en tirerez une valeur en dehors de la nouveauté. Un exemple qu’Apple utilise pour vendre l’Apple Pencil est en affirmant qu’il est parfait pour prendre des notes détaillées et colorées dans une salle de classe. Nous avons essayé cela et, dans l’ensemble, nous avons constaté que l’expérience était plus compliquée qu’elle n’en valait la peine. Lorsque vous prenez des notes dans une salle de classe en direct, vous devez être en mesure de noter vos idées le plus rapidement possible sans avoir à vous arrêter et faire attention à ce que vous écrivez. Non seulement cela, mais faire une page de notes colorée et détaillée n’est guère plus qu’un rêve de pipe car le temps qu’il faut pour changer de couleur n’est tout simplement pas réaliste. Si vous êtes étudiant, il vaut mieux utiliser du papier.

L’autre segment de marché principal est celui des artistes numériques. Malheureusement, nous n’avons pas pu tester l’Apple Pencil pour cela à un niveau professionnel, mais nous avons constaté qu’avec suffisamment de temps, l’Apple Pencil est capable de faire des croquis rudimentaires tout en étant éloigné de la machine principale. Pour les artistes numériques sérieux, ils ont probablement déjà mis en place un art numérique professionnel, et un iPad avec un crayon Apple est peu susceptible de remplacer cela. Mais encore une fois, un crayon Apple est mieux dans une pincée que d’essayer de faire un croquis avec votre doigt.

Et si vous étiez un simple utilisateur d’iPad? Pour la plupart des tâches iPad, l’Apple Pencil n’offre pas grand-chose. Nous avons trouvé que travailler avec certaines des applications professionnelles les plus détaillées telles que Korg Gadget tout en utilisant un crayon Apple peut améliorer quelque peu l’expérience, mais cela dépend en grande partie de l’opinion des utilisateurs. Pour nous, nous avons constaté que la plupart des applications étant conçues pour être utilisées directement avec les doigts sur l’écran, l’Apple Pencil est largement inutile compte tenu de son coût. Bien que l’Apple Pencil soit en théorie une bonne idée et certainement une étape révolutionnaire pour la saisie du stylet, votre utilisateur moyen n’en a tout simplement pas besoin.

Suivant: Chaque différence entre l’iPhone 11 et l’iPhone 11 Pro