Devriez-vous acheter un iPhone maintenant ou attendre l’iPhone 9?

Une mise à jour iPhone est à nos portes, mais nous ne parlons pas de l’iPhone 12. Au lieu de cela, des rumeurs indiquent qu’Apple pourrait lancer un iPhone 9 ou iPhone SE 2 à bas prix dès le mois prochain. Mais devriez-vous l’attendre ou acheter un iPhone maintenant?

À quoi s’attendre de l’iPhone 9

Si vous n’avez pas suivi le moulin à rumeurs de l’iPhone 9, cela se présente comme une version iPhone peu excitante, mais aussi incroyablement importante pour les affaires d’Apple. L’iPhone 9 devrait disposer d’un écran de 4,7 pouces avec un design presque identique à l’iPhone 8 avec un bouton Accueil et Touch ID plutôt que Face ID.

Il devrait également être alimenté par le dernier processeur A13 d’Apple, qui garantit les mises à jour iOS pendant de nombreuses années. En termes de prix, une paire de rapports a suggéré un prix de départ de 399 $. Suivez tout ce que nous savons sur l’iPhone 9 dans notre tour d’horizon complet des fonctionnalités, des prix et plus ici.

Si vous achetez un iPhone 11…

Il n’y a aucune raison d’attendre pour voir ce que l’iPhone 9 a en magasin. L’iPhone 11 et l’iPhone 11 Pro sont les iPhones phares vendus par Apple, il est donc peu probable que vous soyez tenté par l’alternative à faible coût qui ne propose pas la conception et les fonctionnalités les plus récentes et les plus performantes.

Si vous achetez l’iPhone 11 ou l’iPhone 11 Pro, il vaut mieux acheter le plus tôt possible. Plus vous attendez, plus tôt la sortie de l’iPhone 12 devient, mais en ce moment, l’iPhone 11 et l’iPhone 11 Pro sont les meilleurs des meilleurs.

Si vous achetez un iPhone 8…

Même s’ils ont quelques années à ce stade, Apple vend toujours l’iPhone 8 et l’iPhone 8 Plus. L’iPhone 8 commence à 449 $ et l’iPhone 8 Plus commence à 549 $.

Comme nous l’avons expliqué, l’iPhone 9 sera essentiellement un suivi direct de l’iPhone 8. Le design devrait être pratiquement identique, les deux offrant un écran de 4,7 pouces et un bouton d’accueil. Donc, si vous achetez un iPhone 8, vous devriez probablement attendre que Apple annonce l’iPhone 9, ce qui, selon les rumeurs, se produira le mois prochain.

Compte tenu du prix de départ de l’iPhone 8 de 449 $, il est incroyablement difficile de le recommander en ce moment. Selon les rumeurs, l’iPhone 9 ne coûte que 399 $ pour le même 64 Go de stockage, et il comprendra un processeur A13 beaucoup plus puissant. Même si vous ne vous souciez pas nécessairement du processeur de votre iPhone, il est toujours préférable de vous protéger du futur pour le bien des mises à jour de sécurité iOS.

Il est peu probable qu’Apple continue de vendre l’iPhone 8 Plus après l’introduction de l’iPhone 9, même si cela signifierait la fin du format iPhone 5,5 pouces. Si vous songez à acheter l’iPhone 8 Plus en raison de l’écran plus grand, vous feriez probablement mieux de dépenser les 50 $ supplémentaires pour obtenir l’iPhone XR pour 599 $.

Emballer

L’iPhone 9 n’est peut-être pas l’iPhone le plus populaire parmi les lecteurs ., mais il est important de se rappeler qu’il existe toujours une énorme base d’utilisateurs de l’iPhone 6 et de l’iPhone 6s. L’iPhone 9 est conçu pour inciter ces utilisateurs à passer à quelque chose de plus puissant et d’avenir.

Avec sa nouvelle orientation sur les services, tels que Apple Arcade et Apple TV +, Apple est fortement incité à garder autant d’utilisateurs d’iPhone sur la dernière version d’iOS que possible. L’iPhone 9 fera exactement cela grâce à son processeur A13 et son prix de départ de 399 $.

En fin de compte, personne ne devrait payer le prix de détail de l’iPhone 8 ou de l’iPhone 8 Plus en ce moment. Les gens qui veulent le format iPhone 8 devraient absolument attendre que l’iPhone 9 soit introduit le mois prochain, tandis que ceux qui veulent l’iPhone 8 Plus sont probablement mieux servis par l’iPhone XR.

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation automatique générant des revenus. Plus.

Consultez . sur YouTube pour plus d’informations sur Apple: