Devriez-vous vous inquiéter lors du chargement de votre téléphone?

Manquer de téléphone intelligent la batterie lorsque vous êtes loin de chez vous est une situation à laquelle la plupart des gens peuvent s’identifier, et l’introduction de bornes de recharge publiques était une excellente solution au problème. Cependant, le «prélèvement de jus» a récemment été suggéré comme un problème et a conduit certains à se demander s’il est sûr d’utiliser des bornes de recharge publiques? Voici une explication sur ce qu’est le cric de jus et si vous devriez vous en inquiéter.

Alors que les caméras et les spécifications sont des facteurs importants lors du choix d’un nouveau smartphone, les fonctionnalités de la batterie deviennent de plus en plus importantes pour les consommateurs. Qu’il s’agisse d’une batterie de plus grande capacité pour commencer, d’une charge plus rapide ou de technologies intelligentes conçues pour rendre la consommation de batterie plus efficace, une charge suffisante pour alimenter toute une journée est une préoccupation pour tout propriétaire de téléphone. Malgré les nombreuses améliorations dans ce département, il y aura toujours des moments où un téléphone sera à court de jus, et bien que les bornes de recharge publiques puissent être une solution pratique, il y a maintenant la suggestion qu’elles peuvent potentiellement faire plus de mal que de bien.

En novembre dernier, le bureau du procureur du district du comté de LA a publié un avis officiel sur le sujet du «jus de cric». L’avertissement a expliqué que certains criminels utilisaient des bornes de recharge publiques pour infiltrer un smartphone. Dans certains cas, cela pourrait entraîner le vol d’informations personnelles, tandis que dans d’autres cas, des logiciels malveillants peuvent être téléchargés directement sur l’appareil. Pour ceux qui s’inquiètent de la sécurité et de la confidentialité, l’un ou l’autre résultat pourrait être une raison suffisante pour éviter de charger votre téléphone en public.

Juice Jacking est-il un vrai problème?

En réalité, il reste à voir dans quelle mesure le problème est répandu, et il y a eu très peu, voire aucun, de cas réels d’arnaque enregistrés. Sans oublier, dans les situations d’urgence et les cas où la batterie d’un téléphone est épuisée et qu’une aide est nécessaire, les bornes de recharge publiques peuvent être un véritable sauveteur. Malgré cela, l’avertissement donné ne doit pas être ignoré automatiquement. Au lieu de considérer cela comme quelque chose à craindre, les recommandations sur la façon d’éviter une escroquerie de jus peuvent être considérées comme des conseils pour éviter de manquer de batterie pour commencer, et un rappel d’être extrêmement prudent lors de l’utilisation de tout service public lié à appareils électroniques. Par exemple, quelle que soit la probabilité de menace, il est recommandé de n’utiliser les bornes de recharge publiques que lorsque vous en avez réellement besoin. De nombreux propriétaires de smartphones sont probablement coupables d’utiliser l’une de ces stations non pas parce que leur appareil est faible en batterie, mais simplement parce que l’une est à proximité. En ce sens, il est sage de penser à des bornes de recharge publiques similaires au Wi-Fi public où, si vous en avez besoin, elles sont là, mais sinon, il serait préférable de simplement sauter.

Un autre moyen sûr de ne jamais manquer de batterie lorsque vous n’êtes pas à la maison est d’investir simplement dans une banque d’alimentation portable. Ces unités sont désormais des objets extrêmement courants et peuvent être ramassés pour très peu. De plus, ils sont également disponibles dans des tailles ultra-compactes, ce qui rend le transport physique plus facile que jamais. Alors que les petites banques d’alimentation ont tendance à avoir des capacités de charge limitées, toute banque d’alimentation est susceptible de vous éviter des ennuis lorsque l’indicateur de batterie clignote.

