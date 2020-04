Devrons-nous dire au revoir aux tirelires après le cornavirus? Pour qu’ils puissent changer nos habitudes

Depuis que l’OMS a recommandé de ne pas payer en espèces, il y a eu une augmentation des paiements sans contact par cartes et téléphones portables.

Nos grands-parents ne peuvent certainement pas imaginer quitter la maison sans le portefeuille et avec des pièces de monnaie dans leurs poches. Parce que l’argent doit être touché pour qu’il existe. Cependant, pour de nombreuses personnes, jeunes et moins, l’argent est devenu quelque chose d’intangible, quelque chose que nous ne voyons pas physiquement mais qui continue de régir nos vies – qui n’a pas beaucoup changé au fil des ans. Le débat sur la question de savoir si nous allons vivre la fin de la trésorerie a conduit des études économiques ces dernières années, surtout depuis applications de paiement via mobiles. Même les cartes physiques ont été laissées pour compte. Cependant, de nombreux commerçants continuent de résister. Ce qu’ils ne prévoyaient pas, c’était l’arrivée du coronavirus.

En un peu moins d’un mois, a changé notre vie. Ne pas quitter la maison, le télétravail, avoir à planifier des sorties au supermarché, mettre des équipements de protection comme un masque et des gants … On ne pouvait pas laisser de l’argent. La Organisation mondiale de la santé (OMS) a averti début mars que les paiements en espèces encourager les infections et recommandé d’utiliser des méthodes telles que le sans contact dans les cartes et les applications mobiles. Cela a-t-il été l’impulsion nécessaire pour que la fin de l’argent se matérialise?

Pour de nombreuses entreprises, c’est sans aucun doute un signe. Dans un rapport publié par Intrum en octobre de l’année dernière, 4 entreprises sur 10 affirmaient que en Espagne, la trésorerie cessera d’exister en 2030. Ils soutiennent que l’utilisation des cartes de crédit et de débit est répandue parmi la population. Il en est vraiment ainsi. En Espagne, il y a plus de 85 millions de cartes et, en 2019, les paiements ont été effectués à l’aide de cette méthode 161 millions d’euros, une augmentation d’environ 70% par rapport aux chiffres d’il y a dix ans selon les données de la Banque d’Espagne.

Cependant, les cartes ont été un autre effet secondaire de l’arrivée de COVID-19. Un rapport publié par Revolut a enregistré un baisse des paiements physiques dans tous les domaines. Retraits aux guichets automatiques diminué de 83%Alors que les paiements par carte physique ont baissé de 52% depuis début mars. Payer avec du plastique semble plus sûr que de payer en espèces, même si c’est toujours un objet qui peut transmettre des bactéries. En outre, le problème est à entrez le code PIN sur le téléphone car le risque de contagion augmente.

Dans ce contexte, diverses municipalités comme Madrid ont pris des mesures telles que interdire le paiement en espèces dans les bus pour éviter tout contact entre les passagers et le conducteur. Mais, malgré les recommandations de l’OMS et la baisse des paiements en espèces que les données révèlent, il est important de se rappeler que ils n’ont pas interdit cette méthode. Certains consommateurs ne possèdent pas de carte ou ont d’autres formes de paiement numérique et, en outre, de nombreux établissements n’ont pas de lecteur de carte. En Espagne, il y a 2 millions installés, bien que dans plusieurs cas le paiement par carte soit accepté avec un coût minimum, qui varie généralement de 6 à 15 euros. En période de coronavirus, toutes les flèches pointent vers la même chose: le sans contact.

Le roi des paiements inattendu

Le but est d’éviter autant que possible les contacts internes. Non seulement entre les personnes, mais aussi avec des objets qui peuvent être sources de contagion. C’est pourquoi ils recommandent de nettoyer les conteneurs à notre arrivée au supermarché. Et donc les paiements physiques ont diminué. Avec sans contact, nous n’avons qu’à apporter la carte ou le mobile au dataphone. Jusqu’à récemment, le seul risque lié à la réalisation de cette opération était la saisie du code PIN si le montant à payer est supérieur à 20 euros. Mais maintenant même pas ça.

Les entités bancaires espagnoles ont convenu que la limite de paiement sans entrer le code PIN être 50 euros pour garantir une plus grande sécurité dans les achats. La mesure est appliquée progressivement dans le pays et sera prolongée jusqu’à la levée des mesures de confinement en raison de la crise des coronavirus. Cependant, ils ont souligné que les mesures de sécurité sont toujours en vigueur et que, si elles sont enregistrées, 150 euros de paiements cumulés ou cinq opérations suivi, le code PIN sera requis.

Les avantages de ce mode de paiement se reflètent également dans les données. Le rapport Revolut a enregistré une Augmentation de 16% des paiements mobiles, un fait de plus pour confirmer également l’engagement de l’Espagne en faveur de l’infrastructure sans contact, dans laquelle 90% des terminaux disposent de cette technologie.

L’argent est très utile dans les situations d’urgence comme les catastrophes naturelles

Cette méthode a beaucoup en sa faveur: la prédisposition de nombreux consommateurs, le soutien de la plupart des établissements … Mais il faut attendre pour pouvoir certifier la mort de l’argent liquide. La quarantaine et le retour à la routine progressive sont et seront un coup dur pour les billets et les pièces, mais d’autres facteurs culturels interviennent. Plusieurs experts ont souligné que l’argent liquide peut être très utile dans des situations d’urgence telles que des catastrophes naturelles. Dans certains cas, l’infrastructure peut s’effondrer et, par exemple, les téléphones de données peuvent être hors réseau ou les distributeurs automatiques de billets peuvent ne pas être disponibles. Surtout pour de nombreuses personnes âgées, victoires personnalisées.

Il est possible qu’après la quarantaine, de nombreux consommateurs utilisent la technologie sans contact plus fréquemment qu’avant le coronavirus, bien qu’il puisse être difficile de changer complètement les habitudes. Ces gens qui ne peuvent pas quitter la maison si leur portefeuille et leurs pièces sont dans leur poche, sûrement ne pourra toujours pas le faire avec ou sans COVID-19.

Ne te fais pas confiance

Payer avec la méthode sans contact présente de nombreux avantages, notamment avec les paiements mobiles, et il est vrai que cela réduit le risque de contact par rapport aux devises traditionnelles. Mais attention, pas une garantie.

Bien que nous n’ayons pas de contact avec le commerçant, nous l’avons avec notre téléphone portable. Une étude de 2012 de l’Université de l’Arizona a révélé que notre appareil peut avoir jusqu’à 10 fois plus de bactéries qu’une cuvette. Ce n’est pas surprenant si nous pensons que le mobile est rarement séparé de nous. Certains les accompagnent même jusqu’à la salle de bain. Les demandes de se laver les mains en continu ont été très importantes pour sensibiliser une partie de la population qui ne le faisait pas régulièrement. Avec nos téléphones portables, nous devons faire de même.

Pour cette raison, des sociétés comme Apple et Samsung ont publié sur leurs sites Web plusieurs conseils pour nettoyer les mobiles, comme le chamois mou. Pour éviter la contagion, à la fois la nôtre et celle des autres, il est important de suivre toutes les recommandations, comme éviter pour le moment de l’argent physique. Mais nous devons également être conscients que les paiements sans contact n’empêcheront pas non plus le virus. Comme des masques faciaux, si nous ne savons pas les utiliser correctement, les mesures de précaution seront de peu d’utilité.