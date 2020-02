Diablo 3: chaque classe et capacités expliquées

Diablo 3 est un jeu où les compétences font avancer les choses face aux ennemis. Chaque classe a une liste très complète de compétences à la fois passives et actives. Chaque classe peut avoir jusqu’à six compétences actives réparties en même temps et quatre compétences passives. Les combinaisons pour chacune peuvent être infinies pour chaque classe et cela ne devient plus complexe que lors de l’ajout d’armes ou de la mise du cube de Kanai dans l’équation.

Nous allons décomposer les listes de compétences de chaque classe pour les compétences passives et actives et donner un point rapide pour chaque compétence afin de les rendre plus efficaces. Une petite note à garder à l’esprit est que les nombres sont des pourcentages de base et les nombres seront affectés en fonction des armes, des armures, des points Paragon, etc. Ceci est mieux utilisé comme guide de référence rapide pour aider à construire une excellente base de compétences pour chaque classe et aussi une méthode pour savoir ce que chaque classe peut faire en bref.

Liste des compétences passives des moines dans Diablo 3

Pied de la flotte: 10% d’augmentation de la vitesse de déplacementRésoudre: Les dégâts infligés par les ennemis sont réduits de 20% pendant 4 secondes sur les ennemis auxquels Moine inflige des dégâts.Âme exaltée: L’esprit maximum augmente de 50 points et la régénération de l’esprit est augmentée de 4 points par seconde.Transcendance: Chaque point d’esprit guérit 429 points de vie et la quantité de points de vie gagnés est augmentée de 0,4% de votre bonus de soin maximal.Chant de résonance: 4 Esprit / seconde lorsqu’un mantra est utilisé et abaissant les coûts du mantra de 50%Saisissez l’initiative: La vitesse d’attaque est augmentée de 30% pendant 4 secondes lorsque la vie d’un ennemi est supérieure à 75% de ses points de vie.Le chemin du gardien: 35% d’esquive tandis que la double utilisation et la régénération de l’esprit sont augmentées de 15% avec une arme à deux mains.Sixième sens: Les dégâts non physiques subis par le moine sont réduits de 25%Détermination: Les dégâts sont augmentés de 4% jusqu’à un maximum de 20% lorsque le moine est à 12 mètres ou plus près de l’ennemi.Assaut implacable: Les ennemis aveuglés, gelés ou étourdis reçoivent 20% de dégâts supplémentaires.Balise d’Ytar: Tous les temps de recharge sont réduits de 20%.Empressement: Les générateurs d’esprit accélèrent leurs attaques de 15%Harmonie: Tous les éléments des objets du Moine bénéficient d’une augmentation de 40% pour leurs résistances.Frappe combinée: Les dégâts augmentent pour le moine s’il utilise différents générateurs d’esprit de 10% pendant un maximum de trois secondes.Expérience de mort imminente: Toutes les 60 secondes, en obtenant suffisamment de dégâts pour mourir, vous gagnez 35% de vie et 35% d’esprit. Le moine devient insensible aux effets de dégâts et de contrôle pendant ce temps pendant 2 secondes.Unité: Lorsque les alliés reçoivent un mantra, il augmente les dégâts du moine de 5% jusqu’à un maximum de 20% et les dégâts de l’allié de 5%.Élan: Augmente les dégâts de 20% pendant six secondes lorsque le moine s’est déplacé de 25 mètres.Rythme mythique: Les dégâts infligés par n’importe quelle compétence qui dépense de l’esprit ne bénéficient d’un bonus de dégâts de 40% qu’une fois qu’un générateur d’esprit inflige trois coups à un ennemi.

Liste des compétences actives des moines dans Diablo 3

Poings de tonnerre: Frappez les ennemis en succession rapide après vous être téléporté.Portée mortelle: Chaque troisième coup peut lancer des ennemis dans les airs tout en endommageant plusieurs menaces.Vague paralysante: Les coups de poing provoquent des effets sur les ennemis tels qu’une puissance d’attaque et une vitesse de déplacement inférieures.Chemin des cent poings: Coups de poing puissants conçus pour frapper les ennemis dans une petite zone.Coup de fouet: Coup de pied circulaire qui inflige des dégâts AOE.Tempest Rush: Attaque par dégâts perforantsVague de lumière: Mystic Bell détruit les ennemis dans un petit rayon.Flash aveuglant: Les ennemis sont aveuglés pendant trois secondes.Souffle du ciel: Les alliés et le moine sont guéris.Sérénité: Gagnez en invulnérabilité pendant trois secondes.Sanctuaire intérieur: Runique qui abaisse les dégâts infligés à tous les alliés à l’intérieur du rayon.Frappe fringante: Dash attaque l’ennemi.Palm explosif: Frappe normale provoquant un saignement avec le bonus supplémentaire que si les ennemis meurent du saignement, ils exploseront.Vent qui souffle: Attaque de type AOE où tout ennemi qui touche le vortex est endommagé. Cela dure six secondes. Les coups critiques rendent le vortex plus puissant.Coup de cyclone: Le cyclone aspire les ennemis plus proches du moine tout en leur infligeant également des dégâts.Frappe à sept côtés: Attaque immunisant le moine contre toutes les attaques ennemies et infligeant de grandes quantités de dégâts.Allié mystique: Pendant un petit laps de temps, les dégâts de l’allié mystique sont augmentés. Lorsqu’il n’est pas actif, un allié mystique se bat avec le moine.Épiphanie: La régénération de l’esprit et les attaques de tiret sont augmentées pendant 15 secondesMantra du salut: Tandis que les résistances actives à tous les éléments pour les alliés sont augmentées lorsqu’elles sont actives. Passif, toutes les résistances augmentent.Mantra de rétribution: Les attaques sont plus fortes lorsqu’elles sont actives. Lorsqu’ils sont passifs, chaque bloc, esquive ou coup reçu inflige un pourcentage de dégâts sacrés à l’ennemi.Mantra de guérison: Le bouclier s’active qui absorbe les dégâts lorsqu’il est actif et lorsque les alliés passifs sont guéris.Mantra de conviction: Lorsqu’ils ne sont pas utilisés, les ennemis absorbent plus de dégâts, lorsqu’ils sont utilisés, une production de dégâts plus élevée pendant un petit moment.

Liste des compétences actives de l’assistant dans Diablo 3

Brouiller: Les dégâts subis sont réduits de 17%Avide de pouvoir: Si l’ennemi est à plus de 30 mètres, inflige 30% de dégâts supplémentaires.Évocation: Tous les temps de recharge sont réduits de 20%Canon en verre: L’armure et les résistances sont réduites de 10% mais la production de dégâts est augmentée de 15%Prodige: Le missile magique, l’impulsion de choc, la lame spectrale et l’électrocution gagnent cinq points de puissance arcanique supplémentairesPrésence astrale: Le temps de régénération de la puissance arcanique est augmenté de 2,5 secondes et le niveau de puissance arcanique maximum est augmenté de 20 points.Illusionniste: Les temps de recharge de l’image miroir, du temps lent et de la téléportation sont réinitialisés si plus de 15% de dégâts sont subis dans un délai de 1 seconde.De sang froid: Tout ennemi affecté par le refroidissement ou le gel subit 10% de dégâts supplémentaires de toutes les sources pendant que le refroidissement et le gel sont en vigueur.Incendie: Un effet de brûlure se produit lorsque les ennemis sont touchés par des dégâts de feu. Cela augmente également les chances de coup critique du sorcier de 6% pendant 3 secondes.Paralysie: Augmentation de 15% de l’effet d’étourdissement pendant 1,5 seconde avec les sorts de foudre.Salle de galvanisation: Un bouclier qui peut absorber jusqu’à 60% des points de vie du sorcier mais il ne peut pas avoir subi de dégâts dans les cinq dernières secondes pour qu’il devienne actif.Flux temporel: Les ennemis sont ralentis de 80% pendant deux secondes s’ils sont touchés par des dégâts des Arcanes.Dominance: Gagnez un bouclier qui absorbe 2% de la vie du sorcier pendant 3 secondes lorsque vous tuez un ennemi qui peut également s’accumuler jusqu’à un maximum de 20%.Arcane Dynamo: L’activation de Magic Missile, Shock Pulse, Spectral Blade et Electrocute acquièrent Flash of Insight. Après avoir obtenu Flash of Insight cinq fois, le prochain sort qui n’est pas un sort de signature obtient une augmentation de 60% des dégâts.Anomalie instable: Lorsqu’il est touché par un coup fatal, un bouclier s’active qui est égal à 400% de la santé maximale du sorcier pendant cinq secondes et libère également une onde de choc qui étourdit et repousse les ennemis pendant 3 secondes.Volonté inébranlable: En restant immobile pendant 1,5 seconde, vous gagnez 20% d’armure en plus, 20% d’augmentation pour toutes les résistances et 10% de dégâts supplémentaires.Audace: Tout ennemi à moins de 15 mètres subira 30% de dégâts supplémentaires des attaques du magicien.Exposition élémentaire: Les dégâts de froid, de feu, d’arcane ou de foudre ajoutent une pile causant 5% de dégâts pour chaque élément différent supplémentaire qui dure cinq secondes. Le nombre maximum de piles est de quatre.

Liste des compétences passives du magicien dans Diablo 3

Missile magique: Boulons d’énergie arcanique.Impulsion de choc: Électricité aléatoire se déplaçant le long du sol.Lame spectrale: Lames mystiques qui coupent plusieurs ennemis.Électrocuter: La foudre frappe les ennemis en chaîne jusqu’à trois ennemis en profondeur.Rayon de givre: Des ennemis effrayants avec des faisceaux de magie froide.Orbe arcanique: Lancez des orbes magiques arcaniques qui explosent au contact de l’ennemi.Torrent arcanique: Des missiles arcaniques pleuvent sur les ennemis.Désintégrer: Faisceau d’énergie perçant qui déchire les ennemis.Frost Nova: Le faisceau de congélation verrouille les ennemis où ils se trouvent.Peau de diamant: absorber tous les dégâts pendant une durée limitée.Temps lent: Ralentit le temps pour les ennemis tandis que l’assistant reste inchangé.Téléportation: Téléportez-vous d’un endroit à l’autre.Vague de force: Une vague d’énergie endommage tout ce qui se trouve devant elle.Energy Twister: La tornade parcourt la carte et inflige des dégâts le long de son cheminHydre: Une créature ancienne est invoquée et inflige des blessures de feu.Météore: Meteor tombe sur les ennemis brûlant la terre et les ennemis avec elle.Apocalypse: Blizzard s’applique lentement et inflige des dégâts aux ennemis.Armure de glace: Bouclier de glace qui refroidit également les attaquants.Armure tempête: Une tempête entoure le sorcier provoquant l’électrocution des ennemis.Arme magique: Les armes du magicien sont imprégnées de magie causant plus de dégâts à l’ennemi.Familier: Un compagnon est invoqué, ce qui aide le sorcier à attaquer les ennemis.Armure d’énergie: La puissance arcanique est canalisée dans l’armure. Cette compétence réduit la puissance arcanique maximale du magicien.Explosion explosive: Exploitez l’énergie et expulsez les explosions causant d’énormes dégâts.Image miroir: Créez des doublons de l’Assistant qui infligent de petites quantités de dégâts et raillent également les ennemis.Archon: Évoluez vers une entité d’énergie pure dotée de nouvelles capacités pendant seulement 20 secondes.Trou noir: Suce les ennemis causant des dégâts en même temps.

Liste des compétences passives du barbare dans Diablo 3

Livre de chair: La vitesse de déplacement et la régénération de santé sont augmentées respectivement de 4% et 2% / seconde pendant 15 secondes lors de la prise d’un globe de santé. Cela ne peut se cumuler que cinq fois.Impitoyable: Tout ennemi ayant 30% de vie ou moins reçoit 40% de dégâts supplémentaires.Nerfs d’acier: Tout dégât qui tuerait le barbare met sa vie à 15%. À ce stade, tous les dégâts sont réduits de 95% et sont immunisés contre les effets de contrôle pendant 3 secondes.Maître d’armes: Bonus d’arme de la main principale pour le barbare en fonction de l’arme: deux Fury par coup.Berserker Rage: Lorsque le barbare est très proche de la fureur maximale, il inflige 25% de dégâts supplémentaires.Présence inspirante: Tout cri barbare est doublé de durée. Lorsque vous utilisez un cri, les alliés gagnent 4% de régénération sur leur santé maximale pendant 120 secondes tant qu’ils sont à moins de 100 mètres.Sanguinaire: Chaque point de fureur utilisé régénère quatre points de vie par point de fureur. Le montant des soins reçus est augmenté en fonction de 1% du bonus de soin du globe de santé du barbare.Animosité: La génération de Fury est augmentée de 10% et le maximum de Fury est également augmenté de 20 points.Superstition: Tout dégât de nature non physique reçu est réduit de 20%. Si une attaque à distance ou élémentaire frappe le barbare, il y a une petite chance d’obtenir deux points de fureur.Dur comme des ongles: L’armure est augmentée de 25% avec les épines de 100%.Pas de fuite: Le jet d’arme, le coup sismique, la lance antique et l’avalanche ont leurs dégâts augmentés de 30% tant que l’ennemi est à 15 mètres ou plus.Implacable: Les coûts de fureur sont réduits de 50%, les dégâts subis sont réduits de 50%, la santé par fureur utilisée est doublée. Tous ces effets se produisent lorsque le Barbare a moins de 35% de ses points de vie.Brawler: Lorsque trois ennemis sont à moins de 12 mètres, vous gagnez 20% de dégâts.Juggernaut: Le Barbare a une chance de gagner 20% de santé lorsqu’un effet d’étourdissement, de gel, de peur ou d’immobilisation est lancé sur lui. Les effets affectant le contrôle ont une durée réduite de 50%.Impitoyable: La fureur se régénère constamment à un rythme de 2 furies / seconde.Bienfait de Bul-Kathos: Les temps de recharge de Tremblement de terre, Appel des anciens et Colère du berserker sont réduits respectivement de 15, 30 et 30 secondes.Earthen Might: Quand une avalanche ou un tremblement de terre sont utilisés, le barbare obtient 30 points de fureur.Épée et planche: Avec un bouclier équipé, tous les dégâts sont réduits de 30% et les coûts de fureur sont inférieurs de 20%.Déchaînement: Une fois qu’un ennemi a été tué ou, le Barbare aide à tuer, la Force augmente de 1% pendant huit secondes, ce qui peut s’accumuler jusqu’à un maximum de 25% au total.

Liste des compétences actives barbares dans Diablo 3

Frapper: Frappe puissante sur un ennemi.Fendre: L’arme AOE frappe vers plusieurs ennemis.Frénésie: La vitesse d’attaque augmente avec chaque coup ennemi réussi.Lancer d’arme: Le barbare lance une hache infligeant des dégâts.Marteau des anciens: Le marteau mystique écrase les ennemis.Déchirer: Les attaques provoquent des saignements pendant cinq secondes.Choc sismique: Ondes de choc dommageables envers plusieurs ennemis.Tourbillon: Dégâts de l’arme AOE dans une petite zone.Lance ancienne: Attaque de lance perforante.Stomp au sol: Superbe attaque qui affecte les ennemis pendant quatre secondesSaut: Attaque sautante vers les ennemis. La longueur de la pression sur le bouton affecte la distance.Sprint: Vitesse de course plus rapide pendant trois secondes.Ignorer la douleur: réduction des dégâts pendant cinq secondes.Maîtriser: Attaque à courte portée avec d’énormes dégâts.Vengeance: Le Barbare est soigné à chaque attaque qui atterrit sur un ennemi.Charge furieuse: une charge équivaut à 15 points de fureur.Avalanche: Attaque de zone de glissement de terrain.Cri menaçant: Les attaques ennemies font moins de dégâts.Rage de bataille: les dégâts et les chances de coup critique augmentent pendant 120 secondes.Cri de guerre: Cri qui soulève l’armure du Barbare et de ses alliés pendant 120 secondes.Tremblement de terre: La terre tremble, causant des dégâts aux ennemis à proximité.Appel des anciens: Trois héros sont invoqués pour aider le barbare pendant 20 secondes.Colère du Berserker: 20 secondes de fureur absolue.

Liste des compétences passives du chasseur de démons dans Diablo 3

Avantage tactique: Utiliser Vault, Shadow Power, Smoke Screen ou faire un backflip tout en utilisant Evasive Fire gagne une vitesse de déplacement de 60% pendant deux secondes.Frisson de la chasse: Les ennemis sont ralentis de 80% pendant deux secondes lorsqu’ils sont touchés par les dépensiers de la haine du chasseur de démons.Vengeance de sang: La haine est augmentée de 25 et obtient 20 haine et 3 disciplines en utilisant un globe de santé.Objectif stable: S’il n’y a pas d’ennemis dans un rayon de 10 mètres, tous les dégâts sont augmentés de 20%.Cull the Weak: Les ennemis ralentis ou réfrigérés reçoivent 20% de dégâts supplémentaires lorsqu’ils sont touchés.Rodeur nocturne: Quatre haine est gagnée en utilisant les compétences principales du chasseur de démons.Couvaison: Rester immobile gagne 3% de santé / seconde qui peut être cumulé jusqu’à trois fois, mais le bonus recommence à zéro cinq secondes après chaque mouvement.Poursuite à chaud: Après avoir touché un ennemi, la vitesse de déplacement est augmentée de 20% pendant quatre secondes.Tir à l’arc: Les bonus d’armes gagnés pour le chasseur de démons dépendent de l’arc ou de l’arbalète tenu. Les bonus sont un arc qui augmente de 8% les dégâts, l’arbalète donne 50% de dégâts de coup critique, l’arbalète à la main donne 5% de chances de coup critique et une arbalète à deux mains génère une haine / seconde.Pièges engourdissants: Les dégâts des ennemis sont réduits de 25% pendant cinq secondes si les ennemis sont touchés par Slow, Chill, Fan of Knives, Spike Trap, Caltrops, Grenades ou Sentry Fire.Perfectionniste: Les coûts de discipline baissent de 10% tandis que l’armure et toutes les résistances aux dégâts augmentent de 10%Ingénierie personnalisée: Caltrops, Marked for Death, Spike Trap et Sentry bénéficient d’une augmentation de durée de 100%. Les charges de sentinelle et les pièges à pointes sont augmentés à trois et cinq respectivement.Grenadier: Les dégâts des grenades sont augmentés de 10% et le rayon d’explosion est 20% plus grand. Lorsque le chasseur de démons meurt, une grenade est libérée qui provoque 1000% des dégâts de l’arme qui sont des dégâts de feu.Tireur d’élite: Les chances de coup critique sont augmentées de 4% chaque seconde, puis une fois qu’un coup critique est reçu, il se réinitialise une seconde après.Balistique: Les dégâts de roquette sont augmentés de 100% et 20% de dégâts pour obtenir une fusée à tête chercheuse qui touchera un ennemi pour 150% de dégâts.Sangsue: Obtenez 13 points de vie par coup sur un ennemi et obtenez 75% de santé en tuant.Embuscade: Tout ennemi ayant 75% de vie ou plus reçoit 40% de dégâts supplémentaires infligés.Conscience: En recevant un coup fatal, disparaissez pendant deux secondes et récupérez 50% de la vie du chasseur de démons. Cet effet ne peut se produire que toutes les 60 secondes.Distinguer: Les ennemis de 20 mètres ou plus permettent au chasseur de démons d’obtenir 25% de chances de coup critique supplémentaires.

Liste des compétences actives du chasseur de démons dans Diablo 3

Flèche affamée: Ennemi à la recherche d’une flèche avec une capacité de perçage.Tir entremêlant: Jusqu’à deux ennemis peuvent obtenir un effet leur faisant ralentir leur vitesse de déplacement avec une flèche d’énergie fantôme.Prise de vue Bola: Explosion de Bola.Feu évasif: Attaquez trois ennemis à la fois et s’ils se rapprochent trop, le Chasseur de démons effectue un backflipGrenades: Explosif capable de rebondir.Empaler: Attaque au couteau perforant.Tir rapide: Un flot incessant de flèches fonçant vers les ennemis pendant que le Chasseur de démons est immobileChakram: Attaque de lame tranchante.Flèche élémentaire: Piercing feu flèche attaque.Caltrops: Les ennemis ralentissent lorsqu’ils frappent un piège.Écran de fumée: Éloignez-vous des yeux de l’ennemi pendant un petit moment.Puissance de l’ombre: Faire des dégâts guérit le chasseur de démons pendant cinq secondes.Voûte: Le chasseur de démons fait de la gymnastique en culbutant pour éviter les dégâts.Préparation: 30 La discipline est recouvrée immédiatementUn compagnon: Passif, un corbeau est invoqué et lorsqu’il est actif, le corbeau inflige des dégâts supplémentaires lors de son attaque suivante.Marqué pour la mort: L’ennemi marqué subit des dégâts supplémentaires.Fan de couteaux: Plusieurs couteaux ralentissent et infligent des dégâts à plusieurs ennemis.Piège à pointes: Piège explosif qui utilise la haine.Sentinelle: Tourelle d’attaque ciblant les ennemis proches.Vengeance: 20 secondes pour devenir la version vivante de Vengeance.Strafe: Tirer des flèches en se déplaçant.Multishot: Pluie de multiples flèches sur les ennemis.Flèche de cluster: Grenades à fragmentation tirées à l’origine de flèches.Pluie de vengence: Des flèches tombant du ciel.

Liste des compétences passives du nécromancien dans Diablo 3

La vie de la mort: Chance de faire apparaître un globe de santé en dévorant un cadavre.Alimenté par la mort: La vitesse de déplacement augmente de 3% pendant cinq secondes en dévorant un cadavre qui peut être empilé jusqu’à 10 fois.Autonome: Gagnez 100% d’armure supplémentaire, mais chaque serviteur invoqué réduit ce nombre de 10%Prison osseuse: Les ennemis ont 30% de chances de se retrouver piégés dans une prison d’os pendant trois secondes lorsque Bone Spear, Bone Spikes et Bone Spirit sont utilisés.Récolte rapide: Bone Spikes, Siphon Blood et Grim Sythe bénéficient d’une augmentation de vitesse de 15%Commandant des morts ressuscités: Le temps de recharge du Golem de commandement et le coût des squelettes de commandement sont réduits de 30%Servitude étendue: Le mage squelette dure 25% plus longtemps et les sbires sont ressuscités.Rigidité cadavérique: La vitesse d’attaque et le mouvement des ennemis sont ralentis de 30% pendant cinq secondes lors de l’utilisation de capacités de poison.Essence écrasante: L’essence obtient une augmentation de 40 points par rapport à son montant maximum.Sombre récolte: Recevez 2% d’essence et de points de vie par victime lorsque vous utilisez une faux.Propager la malédiction: Chaque malédiction qui affecte un ennemi confère au nécromancien 1% de dégâts supplémentaires.Tourment éternel: Les malédictions durent éternellement et coûtent 50% de moinsService final: Tous les dégâts sont évités pendant quatre secondes après avoir reçu un coup fatal en plus de gagner 10% de santé pour chaque séide dévoré. Cet effet ne peut être utilisé qu’une fois toutes les 60 secondes.Grisly Tribute: Lorsqu’un séide frappe un ennemi, gagnez 10% de régénération de santé.Dessiner la vie: Chaque ennemi dans un rayon de 20 mètres augmente la régénération de santé du nécromancien de 10%Dentelure: Tous les 1,5 mètres que l’ennemi est éloigné des pointes d’os du nécromancien, de la lance d’os et de l’esprit d’os font 1% de dégâts supplémentaires jusqu’à un maximum de 20%Animateur aberrant: Les épines des sbires infligent 200% de dégâts.Sang pour sang: Empilable jusqu’à 10 fois, Une fois qu’un globe de santé est ramassé, le prochain sort de sang n’a aucun coût en santé.Le sang, c’est le pouvoir: Chaque fois que le Nécromancien perd un total de 100% de ses points de vie cumulés, tous les temps de recharge des capacités sont réduits de 20% mais ne peuvent avoir d’effet sur une capacité qu’une seule fois.Bouclier de Rathma: Une fois que vous utilisez Land of the Dead, Army of the Dead ou Simulacrum, aucune santé ne peut être perdue pendant quatre secondes.

Liste des compétences actives du nécromancien dans Diablo 3

Pointes osseuses: 150% des dégâts de l’arme agissant comme des dégâts physiques infligés par des pointes d’os dépassant du sol.Lance osseuse: Attaque perforante infligeant 500% des dégâts physiques de l’armeGrim Scythe: Dégâts physiques d’une arme atteignant 150%Explosion de cadavre: Jusqu’à cinq cadavres dans un rayon de 11 mètres explosent, causant 350% des dégâts physiques des armes aux ennemis jusqu’à 20 mètres.Mage squelettique: Les squelettes se lèvent de la terre en attaquant deux fois, causant 400% des dégâts de l’arme pendant six secondes.Corpse Lance: Les cadavres deviennent des projectiles qui infligent 1750% des dégâts physiques de l’arme.Squelette de commandement: Ressuscitez passivement un squelette qui inflige 50% de dégâts toutes les deux secondes jusqu’à un maximum de sept squelettes à la fois. Lorsqu’ils sont actifs, les sbires attaquent les ennemis et infligent 50% de dégâts supplémentaires.Sang de siphon: Soigne 2% des points de vie maximum par seconde tout en siphonnant le sang de l’ennemi, infligeant 300% des dégâts physiques de l’arme en même temps.Death Nova: Poison inflige 350% de dégâts à AOE à tout ennemi se trouvant à moins de 25 mètres.Golem de commandement: Lorsqu’il est actif, Golem atteint un emplacement choisi par le Nécromancien et se sépare en cinq cadavres. Lorsqu’il est passif, le Golem de chair est invoqué et inflige 450% des dégâts physiques des armes aux ennemis.Décrépitez: Les ennemis réduisent les dégâts de 30% pendant 30 secondes et obtiennent une vitesse de déplacement réduite de 75% via une malédiction délivrée par le Nécromancien.Dévorer: Les cadavres aident à régénérer 10 Essences par cadavre dévoré à moins de 60 mètres.Sangsue: Les ennemis maudits par Sangsue soignent le Nécromancien pour 2% des points de vie de l’ennemi. Cette malédiction dure 30 secondes.Armure d’os: Armure créée par des os arrachés à des ennemis qui infligent 125% des dégâts de l’arme mais réduisent également les dégâts subis de 3% pour chaque ennemi qu’un os a été pris jusqu’à 10 ennemis au maximum Les effets durent 60 secondes.Armée des morts: L’Armée des squelettes attaque la zone ciblée et inflige 12 000% de dégâts à moins de 15 mètres.Fragilité: Malédiction tuant n’importe quel ennemi avec moins de 15% de vie mais dure 30 secondes.Relancer: Ravivez jusqu’à 10 cadavres pendant 15 secondes tant qu’ils sont à moins de 20 mètres.Esprit d’os: Homing Bone Spirit frappe pour 4000% des dégâts de l’arme au contact de l’ennemi. Chaque fois qu’un cadavre est consommé, le temps de recharge est réduit de 1 seconde. Des charges sont également générées toutes les 15 secondes et jusqu’à un maximum de 3 charges peuvent être stockées.Ruée vers le sang: Méthode de téléportation jusqu’à 50 mètres.Pays des morts: Toutes les compétences de cadavre peuvent être utilisées pendant 10 secondes.Simulacre: Le clone d’une compétence secondaire est créé pendant 15 secondes.

Liste de compétences passives du sorcier dans Diablo 3

Cercle de la vie: 15% de chances qu’un chien zombie soit invoqué si un ennemi meurt à moins de 20 mètres du sorcier.Jungle Fortitude: Le Féticheur et ses familiers bénéficient d’une réduction des dégâts de 15%Harmonisation spirituelle: Le mana est régénéré à 2% / seconde avec une augmentation maximale de 10% du mana.Fête horrible: 10% du mana et de l’intelligence maximum du Féticheur sont récupérés pendant 15 secondes tandis que le bonus d’intelligence ne se cumule que cinq fois. Ces effets se produisent lors de l’obtention d’un globe de santé.Mauvais médicament: Les ennemis infligent 25% de dégâts en moins pendant cinq secondes lorsqu’ils sont touchés par du poison.Rituel du sang: La vie est récupérée de 1% / seconde tandis que la santé aide les coûts de mana de 20%.Gestionnaire de zombies: La santé du Féticheur avec les chiens zombies et gargantuesques est augmentée de 20% et un chien zombie supplémentaire peut être invoqué.Percer le voile: Les coûts de mana sont augmentés de 30% tous tandis que les dégâts sont augmentés de 20%Sycophants fétichistes: 15% de chances d’avoir un fétiche appelé pour infliger des dégâts de poignard aux ennemis pendant 60 secondes lors du lancement de sorts.Vaisseau spirituel: 50% de points de vie sont gagnés lorsque vous recevez des dégâts mortels dans le domaine des esprits pendant deux secondes après avoir été touché par un coup fatalRuée vers l’essence: Haunt, Horrify, Mass Confusion, Soul Harvest, Spirit Barrage et Spirit Walk régénèrent 100 points de mana en 10 secondes.Vision Quest: Les dégâts infligés aux araignées cadavériques, à la bombe incendiaire, à la peste des crapauds ou à la fléchette empoisonnée font régénérer le mana de 40% pendant cinq secondes.Fierce Loyalty: Lorsqu’un gargantuesque, un chien zombie ou un fétiche est invoqué, le sorcier gagne 15% de vitesse de déplacement, mais s’il n’est pas invoqué, ce nombre est de 30%.Injustice grave: Si un ennemi meurt à moins de 20 mètres, gagnez 1% de points de vie et de mana. Toutes les compétences réduisent également leur temps de recharge d’une seconde.Rites tribaux: Hex, Gargantuan, Fetish Army, Summon Zombie Dogs, Big Bad Voodoo et Mass Confusion ont un temps de recharge réduit de 25%Rituel de confiance: Les ennemis à moins de 20 mètres du sorcier subissent 25% de dégâts supplémentaires.Mort terrifiante: Les dégâts sont amplifiés presque à jamais sur Haunt, Locust Swarm et Piranhas.Harmonisation Swampland: Gagnez 12 points de résistance pour le physique, le poison, le feu et le froid pour le féticheur et leurs animaux de compagnie pour chaque ennemi à moins de 20 mètres.Fête de minuit: 50% de dégâts supplémentaires infligés par les chiens zombies et gargantuesques et un chien zombie supplémentaire peuvent être invoqués.

Liste des compétences actives du sorcier dans Diablo 3

Poison Dart: Fléchette causant des dégâts de poison à l’ennemi.Araignées cadavériques: Les araignées attaquent les ennemis et meurent peu de temps après.Peste des crapauds: Crapauds explosifs.Bombe de feu: Crâne qui explose à l’impact.Emprise des morts: Les mains infligent des dégâts et ralentissent lorsqu’elles sont invoquées.Chauves-souris: Une colonie de chauves-souris enveloppant l’ennemi.Hanter: L’esprit hante un ennemi et saute sur une autre victime lorsque l’ennemi meurt.Essaim de criquets: Les ennemis sont attaqués par les criquets.Invocation de chiens zombies: Trois chiens zombies sont invoqués en tant que familiers.Horrifier: Effrayez les ennemis à proximité.Marche spirituelle: Entrez dans le royaume des esprits et voyagez plus vite.Hex: Les ennemis se transforment en poulets lors de l’invocation d’un fétiche.Récolte des âmes: Nourrissez-vous des ennemis pour augmenter votre santé et votre intelligence pendant 30 secondes.Sacrifice: Les chiens zombies invoqués se sacrifient pour infliger des dégâts explosifs.Confusion de masse: Les ennemis sont contrôlés par l’esprit pour se battre pour le sorcier.Chargeur de zombies: Charge un zombie qui se décompose finalement.Barrage spirituel: Explosion d’esprit imparable.Nuage d’acide: Des piscines toxiques se forment à cause des pluies acides.Mur de la mort: Mur de zombies empêchant les dommages au sorcier.Piranhas: École de Piranhas mortels attaquant les ennemis tout en les affligeant avec une susceptibilité à subir plus de dégâts.Gargantuesque: Gargantuan Zombie est invoqué en tant que familier.Big Bad Voodoo: Tous les alliés reçoivent un bonus d’attaque et de vitesse de déplacement d’un Fétiche.Armée fétiche: Armée de fétiches.

Liste des compétences passives des croisés dans Diablo 3

Ferveur: La vitesse d’attaque est augmentée de 15% et les temps de recharge sont réduits de 15% lorsque vous tenez une arme à une mainForce céleste: Le croisé est capable de tenir un bouclier dans une main et une épée à deux mains dans l’autre. Cela permet une réduction de 20% des dégâts.Vigilant: La santé est restaurée progressivement et les dégâts provenant de sources non physiques sont réduits de 20%Droiture: La colère donne 3 points pour chaque compétence principale utilisée. La colère maximale est également augmentée de 30 pointsInsurmontable: Gagnez six courroux pour chaque attaque bloquée.Fanatisme: Punish, Slash, Smite et Justice obtient un boost de vitesse d’attaque de 15%Indestructible: Augmentation de la vitesse de régénération, des dégâts et d’un effet d’immunité lors d’un coup fatal. Cet effet ne peut être utilisé qu’une fois toutes les 60 secondes.Holy Cause: Les dégâts infligés avec l’arme du croisé sont augmentés de 10% tout en ayant l’effet supplémentaire de soigner le croisé pour 1% de sa santé lorsqu’il inflige des dégâts du Sacré.Courroucé: La guérison se fait en utilisant des points de colère. Chaque globe de guérison restaure également 1% de la santé.Forteresse divine: La chance de blocage donne un bonus à l’armure qui reflète le pourcentage de blocage.Lord Commander: Les dégâts de Phalange sont augmentés de 20%. Les temps de recharge pour Steed Charge et Bombardment sont réduits respectivement de 25% et 35%.Tenez bon: Les chances de blocage sont augmentées de 30% avec pour effet secondaire de ne pas pouvoir esquiver.Long bras de la loi: Toutes les lois gagnent cinq secondes supplémentaires.Iron Maiden: Augmentation de 50% des dégâts d’épines.Renouvellement: Chaque bloc régénère la santé du croisé.Atours: Chaque gemme enchâssée sur le croisé augmente sa force de 1,5%Cru: Justice et Marteau béni bénéficient d’un bonus de dégâts de 20%Bouclier imposant: Bouclier de bouclier et bouclier béni infligent 20% de dégâts supplémentaires tandis que l’éblouissement de bouclier bénéficie d’une réduction de 30% du temps de recharge

Liste des compétences actives des croisés dans Diablo 3

Punir: Doit avoir un bouclier pour s’activer. Gagnez 15% plus de chances de blocage pendant cinq secondes, ce qui s’appelle Sens durci et inflige des dégâts d’arme supplémentaires.Frappe de bouclier: 300% de dégâts du Sacré et 700% de dégâts d’arme sont infligés aux ennemis en les frappant lors d’une attaque rapide.Sabrer: Les dégâts d’arme comptent pour le feu infligé à l’ennemi à hauteur de 230%Éblouissement du bouclier: Les ennemis sont aveuglés pendant 4 secondes jusqu’à 30 mètres mais doivent avoir un bouclier pour s’activer.Attaque par balayage: Dommage dévastateur de l’arme à tout ennemi dans un rayon de 18 mètres pour 480% de dégâts.Peau de fer: Tous les dégâts pendant quatre secondes sont absorbés de 50%.Provoquer: Tout ennemi à proximité est provoqué pendant quatre secondes et cinq courroux sont générés pour chaque ennemi affecté par la provocation.Frapper: Inflige 175% de dégâts avec des chaînes sacrées jusqu’à 30 mètres et lorsqu’elles sont brisées, les dégâts diminuent à 150% et le rayon est de 20 mètres pour seulement trois ennemis.Marteau béni: Dégâts AOE avec un marteau infligeant 320% de dégâts du Sacré au toucher.Charge Steed: Gagnez l’immunité pendant deux secondes sur un cheval céleste.Lois de la vaillance: Donnez passivement 8% de vitesse d’attaque au croisé et à son équipe et lorsqu’il est actif, la vitesse augmente à 15% pendant seulement cinq secondes.Justice: Le marteau inflige 245% des dégâts de l’arme.Consécration: Un cercle de guérison se forme autour du croisé à 20 mètres, soignant le croisé et tous les amis pendant 10 secondes dans le cercle.Lois de justice: Gagnez 490 points de résilience à tous les éléments pendant cinq secondes lorsqu’il est actif et passif seulement 140 points.Épée qui tombe: Attaque massive avec dégâts d’arme infligeant 1700% de dégâts à tout dans un rayon de 14 mètres.Bouclier béni: Lancer un bouclier qui transfère les chances de blocage aux dégâts de l’arme. Le bouclier rebondit sur trois ennemis différents et inflige 430% des dégâts de base de l’arme avec jusqu’à 250% de dégâts de chance de blocage.Condamner: Après trois secondes d’utilisation de l’énergie, infligez 1160% de dégâts du Sacré à n’importe quel ennemi dans un rayon de 15 mètres.Jugement: Immobilisez les ennemis dans un rayon de 20 mètres pendant six secondes.Lois d’espoir: Gagnez passivement de petites quantités de santé pour le croisé et ses alliés chaque seconde. Lorsqu’il est actif, un bouclier enveloppe le groupe qui absorbe 124 128 dégâts.Champion d’Akarat: Les dégâts sont augmentés de 35% et la colère est régénérée par un facteur de cinq pendant 20 secondes.Poing des cieux: Explosion de foudre causant 545% des dégâts de l’arme à tout ennemi à moins de huit mètres. Il provoque également des éclairs qui arc de six manières différentes pour infliger des dégâts de foudre.Phalange: Les avatars en charge sont des invocations qui infligent 490% de dégâts d’arme à tout ce qui se trouve sur leur chemin.La fureur du ciel: 1710% de dégâts du Sacré infligés aux ennemis en plus de six secondes pour chacun d’entre eux pris dans le rayon.Bombardement: Avec une zone d’impact de 12 mètres, tout ennemi frappe avec la pluie de cinq orbes infligeant 2850% des dégâts de l’arme.

Diablo 3 est disponible pour Playstation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PC et Mac.

