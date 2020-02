Diablo et Overwatch arriveront sur Netflix en tant que série et anime

Depuis quelques années, de plus en plus de rumeurs se font entendre sur la possibilité que Blizzard soit en train de négocier pour adapter certains de ses jeux série d’animation pour Netflix.

Maintenant, les premières confirmations officielles de une série d’Overwatch, le tireur compétitif de l’entreprise; bien que tout indique que cette série ne viendrait pas seule, mais le ferait de la main de une adaptation de la saga Diablo, bien que nous ne sachions toujours pas laquelle des livraisons.

Et bien tous les jeux de la société ont beaucoup d’expérience Pour les histoires personnelles de chacun de ses personnages, l’esthétique et l’expérience antérieure des courts métrages et des bandes dessinées Overwatch en font sans aucun doute l’une des plus simples à adapter à ce format et à ce genre.

Même si l’ancien court métrage d’animation réalisé par Peter Chung, publié en 2012, il nous a également montré l’énorme potentiel qu’une saga comme Diablo aurait pour le style anime.

Cependant, pour le moment aucun des programmes n’a été officiellement annoncé par Netflix ou Blizzard, mais a été découvert suite à une mise à jour sur le compte LinkedIn de Nick van Dyk, co-président de Blizzard Studios, qui répertorie un anime De Diablo et une série d’animation Overwatch parmi ses réalisations professionnelles.

Autres séries et jeux venus au cinéma

Avec divers exemples au cours des dernières années, et certaines adaptations mieux réalisées que d’autres, nous nous concentrerons sur les adaptations ont atterri sur Netflix lui-même.

Et c’est que la société de streaming nous a ramené le Castlevania classique, avec une série complètement transformée en anime, qui parvient à maintenir non seulement l’histoire originale et le respect de cette saga, mais cette touche sombre et quelque peu explicite des jeux originaux.

Bien que sans aucun doute le meilleur exemple ait été celui de The Witcher, qui, bien que basé sur les romans et non sur le jeu, a réussi à créer une énorme notoriété de la saga, provoquant une augmentation massive des ventes de son dernier épisode, qui a augmenté ses chiffres jusqu’à 554%.

Une stratégie dont vous voudrez peut-être essayer de profiter et de répéter Blizzard lui-même, à partir duquel l’arrivée imminente d’Overwatch 2 et Diablo 4 est déjà attendue.