Diablo Immortal: tout ce qu’il faut savoir sur le RPG mobile de Blizzard

Cliquez sur. Pirater. Cliquez sur. Sabrer. Cliquez sur. Butin. Répéter. Bienvenue, vous êtes dans le monde de Diablo maintenant.

Pour les non-initiés, Diablo est la première série de RPG d’action au monde. C’est un jeu qui a engendré de nombreux imitateurs, mais peu ont réussi à se rapprocher de la mouture addictive de l’exploration des donjons et du ramassage des engins.

Blizzard, le développeur de Diablo, a réussi à faire sauter la concurrence sur le PC et a finalement conquis les joueurs de console avec Diablo 3: Ultimate Evil Edition.

Et maintenant, ils font un geste un peu inattendu et ont ébouriffé quelques plumes: ils jettent leur dévolu sur votre smartphone, avec des plans pour amener la franchise de meurtre de démons dans votre paume avec Diablo pour smartphones, qui sera appelé Diablo Immortal.

Cependant, le passage du PC à la console au smartphone a été controversé et semble déjà diviser la base de fans hardcore du jeu. Nous ne savons pas encore où nous en sommes. Mais nous pensons que Diablo Immortal pourrait être un véritable antidote à tous les horribles clones Diablo qui affligent les magasins de jeux mobiles, non?

Blizzard est resté en grande partie silencieux sur Diablo Immortal depuis sa révélation controversée, abandonnant la mise à jour occasionnelle, et se concentrant plutôt sur Diablo 4 lors de Blizzcon 2019. Mais nous sommes toujours ravis de voir Diablo frapper les appareils mobiles, alors voici tout ce que vous devez savoir sur Diablo Immortel.

[Miseàjour:[Update:Le chef du studio de la Coalition, Rod Fergusson, a rejoint Blizzard pour superviser la franchise Diablo. Continuez de lire pour en savoir davantage.]

Coup sur coup – Diablo sur les téléphones

Qu’Est-ce que c’est? Une version mobile, contrôlée par écran tactile, de la formule classique Diablo ARPG.Quand puis-je jouer? À confirmerSur quoi puis-je jouer? Les appareils Android et iOS sont les plateformes annoncées jusqu’à présent

Diablo Immortal n’a pas encore de date de sortie officielle au-delà d’un espace réservé “à venir”. Nous nous attendions à une publication en 2019, mais une déclaration en février 2019 du directeur financier de Blizzard, Dennis Durkin, visant à atténuer les attentes des investisseurs, a déclaré que la société n’avait aucune publication majeure prévue pour 2019.

Il est possible que nous puissions voir Diablo Immortal sortir cette année, car le jeu semble être assez avancé dans le développement, mais nous devrons attendre les nouvelles de Blizzard à une date de sortie officielle.

Remorques Diablo Immortal

BlizzCon 2019 a apporté une bande-annonce de mise à jour du gameplay et du développement pour Diablo Immortal qui montre de nouvelles classes de personnages, des mécanismes de gameplay et des emplacements.

Découvrez-le ci-dessous:

Deux bandes-annonces ont été révélées pour Diablo Immortal lors de Blizzcon 2018 – l’une un regard relativement étendu sur le gameplay, l’autre une cinématique axée sur l’histoire.

Régalez vos yeux des deux ci-dessous:

Gameplay et histoire de Diablo Immortal

Ce peut être un jeu mobile, mais pour la plupart, ce sera le même Diablo que vous connaissez et aimez déjà, bien qu’avec des commandes conçues pour tirer le meilleur parti d’un écran tactile de téléphone plutôt que d’une souris ou d’un contrôleur.

Développé en coopération entre Blizzard et les développeurs chinois de NetEase (la société qui coopère avec Overwatch, Diablo 3 et Warcraft en Chine), le jeu se déroulera cinq ans après les événements de Diablo 2 et explorera ce qui s’est passé après la destruction de Worldstone. dans ce jeu, et le chemin emprunté vers le monde lugubre de Diablo 3.

Tyrael, Malthael, Leah et Deckard Cain figureront tous dans l’histoire, tout comme les chasseurs de démons Valla et Josen qui sont apparus dans Heroes of the Storm de Blizzard. En termes d’ennemis, attendez-vous à des apparitions de Baal et Skarn, le compagnon de Diablo, le Herald of Terror. Les rythmes de l’histoire seront distribués via des personnages non jouables, avec des scénarios supplémentaires atterrissant grâce aux mises à jour du jeu.

Construit à partir de zéro, Diablo Immortal introduira de nouvelles capacités et techniques encore inconnues dans un jeu Diablo. Alors que six classes familières seront présentes (Barbare, Chasseur de démons, Moine, Nécromancien, Croisé et Sorcier – avec le Féticheur notamment absent à ce stade), ils pourront travailler ensemble de toutes les nouvelles façons.

Les capacités pourront être combinées pour rendre le jeu coopératif inter-classes plus excitant. Un sorcier, par exemple, sera capable de geler un ennemi avec des cristaux de glace avant de tirer un rayon appelé Rayon de givre dans le cristal. Lorsqu’il est utilisé individuellement, le rayon de givre et les cristaux de glace ne peuvent abattre qu’un seul méchant, mais si le rayon est tiré sur le cristal, il fragmente le faisceau afin qu’il puisse frapper plusieurs ennemis.

Les joueurs pourront utiliser les capacités ultimes (chargées à travers des attaques de base répétées) et des objets légendaires afin d’améliorer leurs pouvoirs et de déclencher des attaques dévastatrices au bon moment qui pourraient leur donner l’avantage dans une bataille difficile.

Les attaques par projectile et en mêlée seront également plus clairement directionnelles maintenant – de nombreuses attaques comprendront un cône directionnel dans lequel les tirer, ce qui sera probablement pratique lorsque vous tenterez de déclencher les mouvements combinés décrits plus haut.

L’autre grand changement pour le jeu sera le nombre de joueurs qui pourront faire équipe ensemble. Auparavant, cela avait dépassé quatre pour Diablo 3. Mais les images de Diablo Immortal montrent jusqu’à dix joueurs se regroupant pour combattre des ennemis. Les premiers rapports indiquent que ces batailles à grande échelle seront verrouillées dans des zones du monde ouvert, avec des donjons instanciés (et le butin spécifique au patron qu’ils offrent) à la place liés à des parties maximum à quatre joueurs.

Il semble également que l’accent soit mis davantage sur les obstacles environnementaux et de plate-forme dans Diablo Immortal. Le clip de gameplay montrait les niveaux dans lesquels les joueurs devaient descendre en rappel dans un gouffre tout en combattant les forces des ténèbres, et un autre où ils voyageaient le long de ce qui semblait être une rivière dans un radeau, emmenant des méchants pendant le trajet.

Ces changements mis à part, attendez-vous à ce que Diablo Immortal soit très similaire aux précédents jeux Diablo. Vous combattrez des ennemis, augmenterez votre niveau pour acquérir de nouvelles compétences tout en souhaitant vivement que le prochain ennemi abattu laisse tomber une arme, une pièce d’armure ou un accessoire plus puissant pour faciliter vos prochaines batailles. C’est l’une des boucles les plus addictives de tous les jeux, et ce qui a fait de Diablo l’une des franchises les plus vénérées de tous les jeux.

Réception et controverse sur Diablo Immortal

L’annonce de Diablo Immortal a rencontré, au mieux, un accueil mitigé. Cela fait plusieurs années que Blizzard a sorti un jeu Diablo principal, et la bande-annonce semblait donc un taquin pour ceux qui attendaient une sortie complète sur PC ou console. En tant que tel, le jeu a été immédiat, certains accusant Blizzard d’avoir profité de la bonne volonté des fans, et que le jeu n’était qu’un refkin des précédents titres ARPG mobiles des co-développeurs NetEase.

Blizzard a cherché à apaiser les craintes, affirmant qu’il prend autant de soin avec Diablo Immortal que n’importe lequel de ses titres, et assurant aux fans que c’est un tout nouveau jeu qui en vaut la peine.

Dans une interview accordée à GamesBeat, le président de Blizzard, J. Allen Brack, a défendu la décision de créer un jeu mobile, déclarant que même si Blizzard aimerait que sa base de fans principale donne une chance à la version mobile, il est entendu que “chaque jeu ne sera pas pour chaque la personne”.

Brack a ajouté qu’en tant que titre mobile, Immortal sera, bien sûr, “différent” et qu’il n’essaie pas de reproduire l’expérience PC “, mais a promis” que cela va être une bonne expérience authentique pour les jeux Blizzard que nous apportons à cette plate-forme. . “

Cependant, l’animosité a été si grande que Blizzard a dû montrer sa main pour d’autres titres plus tôt que prévu. Diablo 4 a été officiellement annoncé lors de la Blizzcon 2019 mais, auparavant, Blizzard a révélé qu’Immortal n’était pas le seul jeu Diablo actuellement en préparation.

Dans une autre interview avec IGN, Brack a déclaré que la réaction des fans à la révélation d’Immortal avait enseigné à Blizzard “un grand nombre de leçons”. Brack a reconnu l’inquiétude que Blizzard s’éloigne des versions PC en faveur du mobile, mais a déclaré que cette version mobile “ne signifie pas que nous ne continuerons pas à créer des jeux PC et des jeux console impressionnants comme nous l’avons fait par le passé” .

Prix ​​Diablo Immortal et achats dans le jeu

La manière exacte dont Blizzard vendra Diablo Immortal n’a pas encore été révélée. Alors que de nombreux fans espèrent un paiement unique et unique, cela semble peu probable compte tenu de la création du marché lucratif des jeux mobiles.

Nous imaginons que Diablo Immortal sera libre de jouer et comprendra une sorte d’achats intégrés, que ce soit l’accès à des classes supplémentaires ou, plus probablement, des articles de buff de statistiques et des ornements cosmétiques pour vos héros.

Dans une mise à jour de BlizzCon 2019, Blizzard a déclaré qu’il était encore “trop ​​tôt” pour révéler comment il prévoyait de monétiser le jeu, mais a assuré aux fans qu’il “prenait le temps de bien faire les choses”.

«Nous voulons faire aimer un jeu Diablo aux joueurs et le soutenir pour les années à venir», explique la publication, «Nous prévoyons d’y parvenir en créant un écosystème qui tient compte de tous les types de joueurs et les accueille – de nos plus purs et durs. Anciens combattants de Diablo à ceux qui exploreront le sanctuaire pour la première fois. »

Nouvelles et rumeurs sur Diablo Immortal

Rod Fergusson supervise la franchise Diablo

Le chef du studio de la Coalition, Rod Fergusson, a annoncé qu’il quittait le développeur de Gear of War pour superviser la franchise Diablo chez Blizzard Entertainment.

Fergusson a officiellement fait l’annonce sur Twitter, révélant qu’il rejoindra Blizzard en mars où il rejoindra sans aucun doute l’équipe pour développer les prochains Diablo 4 et Diablo 4 Immortal.

Découvrez son tweet ci-dessous:

À partir de mars, je rejoindrai Blizzard pour superviser la franchise Diablo. Le départ est doux-amer car j’aime notre famille Gears, les fans et tout le monde à The Coalition et Xbox. Merci, ce fut un honneur et un privilège de travailler avec vous tous. pic.twitter.com/0FuO3RFYSQ5 février 2020

