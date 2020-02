Diesel et essence, coup de fouet dû au Coronavirus

la prix de diesel et essence coule en raison du nouveau cas de coronavirus Chinois qui ont fait le saut minimum i listes des carburants. Le système de distribution et d’évaluation du pétrole brut s’effondre en raison du virus Wham qui bouleverse l’équilibre de l’ensemble du marché international.

Le transport, la logistique et la circulation des usagers par les transports publics sont contrariés par un fléau mondial. Les effets de cette action virulente affectent également la prix du carburant qui voient une baisse progressive des coûts de vente au détail des modes Self et Served dans les principales stations-service du pays.

Le prix du Diesel est bas, même le Green Petrol baisse de quelques centimes après le Coronavirus

Ici aussi, le fléau du virus de l’Est fait de mauvaises blagues, où Ministère du commerce et les dieux transport a imposé le blocus sur la circulation des transports publics et privés à destination et en provenance de la Chine lointaine. Les dommages à l’hémisphère commercial sont vraiment énormes, à tel point que le prix du diesel et de l’essence a également explosé après l’évaluation initiale des augmentations de janvier.

Prix ​​des stations italiennes IP, Q8, Tamoil, Eni et dans les autres colonnes sans marque situées dans toute l’Italie, il n’est pas difficile de trouver le Diesel pour 1399 euros par litre contre le prix de tendance initial du mois dernier qui le voulait à une moyenne de 1 499 euros par litre. L’essence, de la même manière, applique une remise de 0,5 à 0,8 cent le litre selon la station-service et la zone de ravitaillement.