Diesel mieux qu’électrique? L’avenir sera d’un autre carburant

La fin de l’année 2019 a conduit, comme chaque année, à faire des bilans sous différents aspects de l’impact de l’homme sur l’environnement. Encore plus l’année dernière, qu’il allait fermer une décennie, a conduit à une enquête plus approfondie, principalement avec les incendies qui brûlent en Australie ces jours-ci et ont conduit à une réflexion profonde en termes d’écologie et économie verte.

Dans un pourcentage modéré, les activités humaines quotidiennes ont un impact sur l’environnement environnant. Nous recherchons 8 milliards d’individus sur notre planèteet une rétroaction directe au niveau de l’écosystème mondial c’est l’avoir avec l’extinction de nombreuses espèces de plantes et d’animaux, la perte de biodiversité et le réchauffement climatique.

Il est nécessaire de repenser la mobilité du futur avec de nouveaux modèles durables, qui peut répondre au mieux aux besoins des utilisateurs sans nécessiter l’utilisation (par exemple) d’une voiture ad personam. Ou en allant puiser dans de nouvelles sources d’énergie, plus propre que par le passé.

Le diesel pollue moins que l’électricité: l’étude de choc a conduit à une réflexion importante

Pourtant, une étude très intéressante aurait été nier l’une de nos croyances les plus profondes dans les limites des moyens et de la pollution qu’ils produisent.

Selon une recherche menée par l’Institut de Munich pour la surveillance des émissions, l’achat d’une voiture électrique pourrait signifier polluer plus qu’avec un diesel. Bien que le moteur électrique ne produise aucune émission dès le moment de son allumage, la pollution produite par sa fabrication pourrait être assimilée à parcourir environ 150 000 km en voiture diesel (y compris les émissions pendant la production).

À l’avenir, cependant, nous n’aurons peut-être plus besoin de ces deux moteurs, car les constructeurs automobiles pourraient détourner leur attention sur la création et l’amélioration des moteurs à hydrogène. Il existe actuellement des véhicules qui utilisent cet élément comme carburant, mais ils ne sont pas très courants. Il s’attend à une augmentation de la production de ces voitures, bien que leur coût soit d’environ environ 70 000 euros pour le moment, et cela représenterait l’un des obstacles les plus importants à l’adoption de la nouvelle technologie.