Diesel vs électrique: des études incroyables montrent la consommation réelle

Diesel versus électrique: des études incroyables mettent en évidence la véritable consommation de Tecnoandroid

la Centre de recherche Ces-Ifo à Munich a publié une étude sur son site, qui établit que les machines Diesel qui existent actuellement sur le marché, ils émettent moins de CO2 que les moteurs électriques. Malgré cette réalité, pendant les périodes de blocage du trafic, ce sont précisément les machines Diesel qui sont les premières à subir des blocages.

Ces-Ifo: c’est ce qui établit l’étude qui a été faite

Pour arriver à ces conclusions, deux types d’émissions différents ont été comparés. D’une part un moteur diesel Mercedes C220dde l’autre une Tesla Model 3. Le résultat, qui a surpris pas mal de monde, correspond à 141 grammes de CO2 par kilomètre chez Mercedes, contre 165 g de Tesla. Outre ce fait, cependant, les coûts de production et fabrication de batteries (qui consomme entre 73 et 98 grammes de CO2). À cela, il faut également ajouter le remplacement périodique de l’accumulateur (qui est remplacé tous les 10 ans, après un trajet d’environ 15 000 km par an).

Sans tous ces prémisses, il faut ajouter aussi le coût environnemental que cette production apporte: de grandes quantités de combustibles fossiles sont investies dans la production d’électricité, dont le charbon. En pourcentage, il s’agit 46% de combustibles fossiles qui augmentent les émissions de CO2. Le contexte dans son ensemble doit toujours être pris en compte lorsque l’on parle d’éco-durabilité. En ce moment il n’y a aucun moyen de produire des voitures électriques respectueuses de l’environnement 100%, mais cela ne signifie pas que nous y travaillons et que les résultats, heureusement, se rapprochent du dépassement du diesel.

