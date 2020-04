Différences entre iPhone 11, Pro, Max et XR, lequel choisir?

Avec le même design mais avec de nouvelles couleurs, la principale raison d’acheter l’iPhone 11 au lieu de l’iPhone XR est ses caméras.

Dois-je acheter l’iPhone 11 d’Apple ou l’iPhone XR d’Apple?

Essentiellement, l’iPhone 11 pourrait être considéré comme le même que le XR, avec le même design dans de nouvelles couleurs. Maintenant, dépenser un peu plus vous offrira un nouveau processeur et surtout de meilleurs appareils photo.

Bien que l’iPhone 11 ait été lancé il y a plusieurs mois, si vous êtes l’un de ceux qui ont encore des doutes sur lequel des deux acheter, lisez la suite et nous vous expliquerons quelles sont leurs différences.

Différences entre iPhone 11 et iPhone XR

Il est clair que malgré l’absence du R dans le nom, l’iPhone 11 est la dernière version XR. Il existe différentes couleurs au choix, y compris le rouge, le vert, le blanc, le noir, le jaune et le mauve.

Les couleurs et le module de caméra arrière mis à part, l’iPhone 11 a essentiellement le même design que le XR. Tous les boutons, ports et autres sont au même endroit, vous ne remarquerez donc pas la différence dans la paume de votre main. En même temps, les deux ont les mêmes dimensions et poids, 8,3 mm d’épaisseur et 194 grammes, respectivement.

L’iPhone 11 a une légère amélioration de l’indice d’étanchéité, IP68 au lieu de IP17 obtenu par le XR. Cela signifie que vous pouvez le plonger dans l’eau jusqu’à 2 mètres pendant 30 minutes maximum.

L’iPhone 11 utilise également le même écran Liquid Retina de 6,1 pouces que le XR (avec Haptic Touch) et également les mêmes éléments que le chargement sans fil et l’identification faciale.

Sur son processeur, l’iPhone 11 apporte l’A13 Bionic, qui est disponible avec une capacité de stockage de 256 Go et Wi-Fi 6. Cependant, la grande différence réside dans les caméras.

L’iPhone XR est limité à une seule caméra, tandis que l’iPhone 11 a un angle ultra-large secondaire qui offre un champ de vision de 120 degrés. Le smartphone propose également un zoom optique 2x, plus de modes de prise de vue et quelques autres nouveautés comme le mode nuit.

À l’avant de l’iPhone 11, il dispose d’une caméra TrueDepth de 12 Mp qui peut enregistrer des vidéos 4K. C’est une bien meilleure fonctionnalité que le XR, qui a un appareil photo 7MP limité à 1080p.

Et enfin, l’iPhone 11 peut durer jusqu’à une heure de vie de batterie supplémentaire par rapport au XR.

Apple dit également que le 11 devrait durer une heure de vie de batterie supplémentaire par rapport au XR.

Il est clair que l’iPhone 11 remplace le XR dans des couleurs légèrement différentes. Il partage certaines spécifications comme l’écran Liquid Retina. Le XR est donc toujours une bonne option et bien sûr, c’est moins cher, mais le choix de l’iPhone 11 vous donne un processeur plus récent, éventuellement plus de stockage, et surtout de bien meilleurs appareils photo. Donc, si la photographie est importante pour vous, cela pourrait valoir la peine d’acheter l’iPhone 11.

Différences entre iPhone 11 vs iPhone 11 Pro vs iPhone 11 Pro Max

Résumant ses différentes caractéristiques, l’iPhone 11 peut offrir jusqu’à 17 heures de lecture vidéo, tandis que l’iPhone 11 Pro 18 heures et l’iPhone 11 Pro Max jusqu’à 20 heures.

Il augmente également la résistance à l’eau, permettant à l’iPhone 11 Pro et à l’iPhone 11 Pro Max d’être immergé dans l’eau jusqu’à 4 mètres pendant 30 minutes.

En ce qui concerne sa conception, bien qu’il soit le même pour les trois modèles, l’iPhone 11 Pro et l’iPhone 11 Pro Max ont une finition mate texturée à l’arrière et une qualité chirurgicale en acier inoxydable poli. Au lieu de cela, l’iPhone 11 est fabriqué en aluminium de qualité aérospatiale.

Sur son stockage, l’iPhone 11 a les options de 64 Go, 128 Go et 256 Go, tandis que l’iPhone 11 Pro et l’iPhone 11 Pro Max peuvent être choisis en 64 Go, 256 Go et 512 Go.

Comparaison des quatre modèles d’iPhone de la version XR au 11 Pro Max

iPhone 11iPhone 11 ProiPhone 11 Pro MaxiPhone XRÉcran 6,1 pouces (LCD) 5,8 pouces (OLED) 6,5 pouces (OLED) 6,1 pouces (LCD) Résolution 1792 × 828 pixels 2436 × 1125 pixels 2688 × 1242 pixels 1792 × 828 pixels Densité de pixels 326ppp458ppp458ppp326ppp Système d’exploitation iOS 13iOS 13iOS 13iOS 12 Processeur A13 BionicApple A13 BionicApple A13 BionicApple A12 Bionic (six-core) Storage 64GB, 128GB, 256GB64GB, 256GB, 512GB64GB, 256GB, 512GB64GB, 128GB, 256GB Extension de stockage Non Non Non Double optique 12 mégapixels (f / 1,8) régulière (f / 1,8) avec stabilisation 12 mégapixels (f / 2,4) Trois, 12 mégapixels standard (f / 1,8) avec stabilisation d’image optique + téléobjectif 12 mégapixels (f / 2,4) + grand angle 12 mégapixels (f / 2,0) avec stabilisation optique d’image Trois, 12 mégapixels réguliers (f / 1,8) avec stabilisation optique de l’image + téléobjectif 12 mégapixels (f / 2,4) + grand angle 12 mégapixels (f / 2,0) avec stabilisation optique de l’image 12 mégapixels c avec ouverture f / 1,8 Enregistrement au ralenti 240 ips en Full HD, 60 ips en 4K 240 ips en Full HD, 60 ips en 4K 240 ips en Full HD, 60 ips en 4K 240 ips en Full HD, 60 ips en 4K Appareil photo frontal 12 mégapixels (capture 7 mégapixels lors de la prise de photos verticales) 12 mégapixels (capture en 7 mégapixels si vous prenez des photos verticales) 12 mégapixels (capture en 7 mégapixels si vous prenez des photos verticales) 7 mégapixels (caméra TrueDepth) RAM4GB6GB6GB3GB Battery3,110mAh3,190mAh3,500mAh2,942mAh Connectivité4G LHz, Bluetooth 5.0 Wi-Fi 6 GHz, 2,4 GHz ) 4G LTE, Bluetooth 5.0 Wi-Fi 6 (2,4, 5 GHz) 4G LTE, Bluetooth 5.0 Wi-Fi 6 (2,4, 5 GHz) 4G LTE, Bluetooth 5.0 Wi-Fi 802.11ac (2,4, 5 GHz) NFC Oui Oui Oui Oui Imperméable à l’eau, Oui, IP68 Oui, IP68Oui, IP68Oui (IP67: jusqu’à 1,5 mètre de profondeur pendant 30 minutes maximum) Lecteur d’empreintes digitales NonNonNoNoIris Lecteur NonNonNoNoNoNoFace Oui (Face ID) Oui (Face ID) Oui (Face ID) Oui (Face ID) Charge sans fil Oui Oui Oui Oui Caractéristiques importantes Affichage des sourcils, reconnaissance faciale 3D, animojis, enregistrement au ralenti avec caméra frontale, mode nuit automatique sur la caméra, une année gratuite d’Apple TV Plus, deux caméras avec des perspectives différentes.Écran sourcils, reconnaissance faciale 3D, animojis, enregistrement au ralenti avec caméra frontale, mode nuit automatique sur appareil photo, un an sans Apple TV Plus, trois caméras avec différentes perspectives, affichage des sourcils, reconnaissance faciale 3D, animojis, enregistrement au ralenti avec caméra frontale, mode nuit automatique sur appareil photo, un an Apple TV Plus gratuite, trois caméras avec des perspectives différentes, écran LCD presque sans lunette, reconnaissance faciale 3D, animojis, effet bokeh avec une seule caméra arrière, Apple Pay, Siri, double klaxon, sans taille tactile 3D 150,9 × 75,7 × 8,3 mm144 × 71,4 × 8,1 mmm158 × 77,8 × 8,1 mm150,9 × 75,7 × 8,3 mmPoids194 grammes188 grammes226 grammes194 grammesPrixÀ partir de 809 € À partir de 1159 € À partir de 1259 € À partir de 709 €

Partagez-le avec vos amis!