Différences entre un disque dur de surveillance ou NAS

La capacité de stockage n’est pas la seule chose qui différencie un disque dur d’un autre. Évidemment, ils comportent tous des platines qui utilisent la technologie de stockage magnétique pour stocker des données. Pourtant, certains d’entre eux sont commercialisés en tant que disque dur de surveillance ou NAS.

Avant d’entrer dans les différents types de disques durs, commentez que nous convenons tous que les disques durs mécaniques traditionnels sont depuis longtemps devenus des unités secondaires dans la grande majorité des ordinateurs de bureau à domicile qui les utilisent encore. Cela est dû aux vitesses et autres facteurs offerts par les disques de stockage à l’état solide (SSD), que ce soit dans les facteurs de forme M.2 et 2,5 ″. Ces unités sont utilisées comme démarreurs principaux, mais tout cela n’est vraiment pas pertinent dans cet article.

De quel disque dur votre ordinateur de bureau a-t-il besoin?

Que ce soit en tant que disque dur de stockage principal ou secondaire, l’idée est la même. Les ordinateurs sont généralement actifs pendant huit heures ou moins par jour, sauf pour des utilisations spéciales, telles que des jeux ou des serveurs domestiques. Pendant ce temps, il y a plus ou moins un flux fluide d’écriture (stockage de nouvelles données) et de lecture (extraction de données sauvegardées du disque).

Pensez simplement à la façon dont nous utilisons l’ordinateur. Nous téléchargeons des fichiers, créons des documents, installons des programmes, jouons à des jeux et regardons ou écoutons des fichiers multimédias téléchargés. Toutes ces actions mettent le disque dur à utiliser. La nuit, l’ordinateur est suspendu, hiberne ou s’arrête, moment auquel le disque dur se repose.

Un disque dur conçu pour résister à une activité intensive 24 heures sur 24, 365 jours n’est tout simplement pas très important pour la grande majorité des ordinateurs personnels. Ainsi, n’importe quel disque dur traditionnel peut vous servir.

Disques durs de surveillance, à quoi ils servent

Les unités de surveillance sont conçues pour enregistrer des vidéos dans les systèmes de sécurité 24 heures sur 24, 365 jours. Ils utilisent généralement ce qu’on appelle un enregistreur vidéo réseau (NVR). Ces unités doivent tout le temps écrire des données, en particulier des données vidéo.

Comme les disques durs d’ordinateur, les unités de surveillance sont disponibles à 5400 et 7200 tr / min (vitesse de rotation du plateau), ainsi que des tailles de cache allant jusqu’à 256 Mo.

Par exemple, chez Amazon, vous pouvez acheter un lecteur de stockage de 8 To qui tourne à 7200 tr / min avec 256 Mo de cache, cela peut coûter environ 210 €. Cependant, une unité de surveillance d’environ 10 To avec des spécifications similaires coûte environ 330 €.

Comme vous pouvez le voir, la différence de prix est notable, car vous payez plus de 100 € de plus pour 2 To de différence de plus. Mais ne vous y trompez pas, ce n’est pas seulement la seule différence. Ces lecteurs ont optimisé les performances de transmission d’écriture, permettant un flux d’écriture plus simultané que les autres lecteurs de stockage. Les rendant idéales pour la surveillance.

Les unités de stockage de surveillance tentent d’écrire des données sur des charges de travail importantes. Bien sûr, la lecture des données fait également partie de ses fonctionnalités, mais ces vitesses ne sont pas importantes pour cette approche.

C’est pourquoi ces types d’unités ne sont pas recommandés pour d’autres utilisations, comme les jeux, par exemple, car cela nécessite des performances supérieures de lecture et d’écriture aléatoires.

Disques durs pour un NAS

Les disques durs NAS (Network Attached Storage) sont conçus de manière similaire car ils sont généralement destinés à une utilisation intensive, 24/7/365. Un périphérique NAS est, par souci de simplicité, une petite boîte pratique qui vous permet de charger plusieurs disques durs dans des configurations RAID pour créer des sauvegardes de données redondantes. Souvent, un NAS fonctionne comme un serveur domestique pour partager des fichiers, tels que des vidéos, des photos, des documents et des livres électroniques.

Le petit problème avec un NAS est que ses unités sont proches les unes des autres et tournent comme des fous en même temps. Mais ce sont des appareils qui y sont préparés, résistant parfaitement aux vibrations et à la chaleur mieux qu’un ordinateur de bureau. Pensez qu’un PC a d’autres composants qui provoquent également une augmentation de la température, comme des cartes graphiques et un processeur.

Les disques NAS ont tendance à fonctionner plus longtemps que sur un ordinateur de bureau. Pensez que les sauvegardes peuvent être planifiées pour plusieurs systèmes la nuit. De plus, ils peuvent également répondre aux besoins d’accès aux données de différentes personnes sur le réseau, quelle que soit l’heure.

Bien qu’un NAS soit conçu pour différentes activités, il peut arriver qu’un disque dur NAS soit la meilleure option pour votre ordinateur. Le grand avantage est sa capacité de charge de travail accrue. Vous pouvez saisir ou supprimer plus de données, ainsi que pouvoir soutenir l’activité 24/7/365. Cela pourrait également être une bonne option pour votre ordinateur si vous utilisez des configurations RAID, similaires à celles d’un périphérique NAS.

En ce qui concerne le prix, les disques durs pour NAS ont un prix similaire à celui traditionnel pour un ordinateur. Dans certains modèles un peu plus cher. Par exemple, un Seagate de 8 To à 7200 RPM avec 256 Mo de cache, vous pouvez l’avoir autour de 240 €, ou un Western Digital de 8 To, mais avec une vitesse de 5400 RPM, environ 280 €.

Lequel devriez-vous acheter? Disque dur NAS ou surveillance?

En bout de ligne, un disque dur est un disque dur pour un lecteur NAS ou une surveillance sur votre ordinateur.

Mais le type de disque dur que vous choisissez peut faire une différence selon la façon dont vous l’utilisez. Un joueur sera plus heureux avec un lecteur de stockage haute performance, comme un SSD.

Cependant, en tant que système de sécurité DIY sur un ordinateur un peu plus ancien, l’unité de surveillance peut être une bonne option.

À l’inverse, si vous avez un ordinateur exécutant des charges de travail 24h / 24 et 7j / 7, ou de grandes configurations RAID, vous pouvez considérer un lecteur NAS comme une meilleure option.

