différences, lesquelles choisir et quand les utiliser

L’urgence du coronavirus a conduit de nombreux Italiens à se doter d’équipements de protection individuelle (appelés EPI), qui comprennent également des masques de protection pour le nez et la bouche. En fait, les deux orifices représenteraient les points de contact préférentiels par lesquels le virus parvient à circuler, en passant par la cavité buccale et la muqueuse nasale, puis pénétrant et prenant racine là où il a son propre tropisme (ainsi que là où il fait apparaître les symptômes).

Face à une demande disproportionnée en matière de capacités de production (et aussi au blocage par certains pays de faire atteindre 19 millions de masques en Italie), il faudrait tout d’abord se poser une question: est-il indispensable de les utiliser? Qu’impose le décret du 11 mars 2020 à ce sujet?

Il est essentiel de préciser que l’utilisation des masques, selon le décret, n’est PAS obligatoire pour les citoyens en général, mais uniquement pour ceux qui présentent des premiers symptômes ou doivent se protéger contre toute comorbidité (c’est-à-dire la présence simultanée d’autres pathologies) ou les situations d’immunosuppression .

Citant le décret mot pour mot, en»Article 1 “Mesures urgentes pour contenir la contagion sur l’ensemble du territoire national”, paragraphe 1 du Dpcm 11 mars il est établi que: “Les activités commerciales au détail sont suspendues, à l’exception de la vente de produits alimentaires et de produits de première nécessité (hypermarchés, supermarchés, magasins de rabais alimentaires; ndlr) tant dans les commerces de quartier que dans les le secteur de la grande et moyenne distribution, également inclus dans les centres commerciaux, pour autant que l’accès aux activités susmentionnées soit autorisé … “.

Cette disposition est étroitement liée à Dpcm 8 mars, étendu à toute l’Italie avec le Dpcm du 9 mars. Voici l’article 1 paragraphe 1 lettre ou: “Les activités commerciales autres que celles mentionnées dans la lettre précédente (activités de restauration et de bar; ndlr) sont autorisées à condition que l’opérateur garantisse l’accès aux lieux susmentionnés dans un quota ou en tout cas adapté à éviter les rassemblements de personnes, compte tenu de la taille et des caractéristiques des locaux ouverts au public et de manière à garantir aux visiteurs la possibilité de respecter la distance d’au moins un mètre visée à l’annexe 1 lettre d), parmi les visiteurs, avec sanction de suspension d’activité en cas de violation.

En présence de conditions structurelles ou organisationnelles qui ne permettent pas de respecter la distance de sécurité interpersonnelle d’un mètre, les structures mentionnées doivent être fermées “.

Comme le rapporte également le Dpcm du 11 mars article 1 paragraphe 7 letterad, il concerne les activités productives et professionnelles auxquelles il est recommandé de “Adopter des protocoles de sécurité anti-contagion et, lorsqu’ils ne sont pas disponibles, respecter la distance interpersonnelle d’un mètre comme principale mesure de confinement, avec l’adoption d’outils de protection individuelle“.

En même temps, le portail du Ministère de la Santé il est écrit: «Pour prévenir le risque d’infection par un nouveau coronavirus, la priorité est de prendre soin de l’hygiène des mains et des sécrétions respiratoires. L’Organisation mondiale de la santé recommande de porter un masque uniquement si vous pensez avoir contracté le nouveau coronavirus et présentez des symptômes tels que toux ou éternuements, ou si vous prenez soin d’une personne soupçonnée d’une nouvelle infection à coronavirus. L’utilisation du masque permet de limiter la propagation du virus mais doit être adoptée en complément d’autres mesures d’hygiène respiratoire et des mains. Il n’est pas utile de porter plusieurs masques qui se chevauchent. Aussi, le masque n’est pas nécessaire pour la population générale en l’absence de symptômes de maladies respiratoires».

Coronavirus: quel masque choisir?

Après avoir fait cette prémisse nécessaire, il est utile de préciser qu’il existe 3 types de masques avec lesquels les citoyens sont vus circuler pendant cette période.

Deux de ces résultats inefficace pour contrer toute infection virale, et sont le masque anti-poussière et le masque chirurgical.

la masque anti-poussière il est inutile à la fois d’empêcher une personne d’être infectée et de se protéger.

la masque chirurgical (ainsi appelé en raison de son domaine d’application) sert précisément à empêcher les liquides des cavités nasales et buccales du médecin, lors des opérations chirurgicales, d’infecter le patient. Ils servent, là où les symptômes apparaissent, à protéger les personnes environnantes, mais pas à se protéger. Mais comme vous devez rester à la maison où se produisent des symptômes compatibles avec ceux d’une infection à coronavirus, vous ne devriez logiquement pas voir des gens circuler avec ces masques.

Les seuls masques vraiment protecteurs pour soi et pour les autres sont les modèles FFP2 et FFP3, c’est-à-dire les masques de filtrage.

Au moyen d’un joint, ils bloquent à la fois l’expiration et l’inhalation des sécrétions respiratoires, empêchant ainsi le virus d’être expulsé et d’infecter les personnes avec lesquelles il entre en contact et d’être contracté par la personne elle-même.