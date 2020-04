différents résultats de recherche en utilisant l’historique

Au fil des ans, Google a inséré des bannières publicitaires de plusieurs de ses produits et services dans son moteur de recherche, un choix pour lequel on lui a en fait reproché de supposer une sorte de favoritisme pour ses produits.

Au fil du temps, la société a ajouté une pléthore de fonctionnalités qui la rendent vraiment puissante. Quant au moteur de recherche bien connu mentionné plus haut, un petit ajout intéressant a été découvert. L’interface de recherche de Google semble suggérer une autre requête de recherche, autre que la requête initiale, en fonction de votre activité de recherche récente. Cela signifie que si vous cherchez quelque chose, Google compte sur le vôtre chronologie Il vous montrera également d’autres résultats ciblés, que vous n’aviez pas demandés initialement.

Google: résultats de recherche alternatifs, l’élément clé est votre historique

Nous ne savons pas si cette fonctionnalité utilise des données utilisateur sur d’autres applications et services ou simplement des recherches précédentes. Cela ressemble à un petit ajout, mais il a beaucoup de potentiel. Par exemple, vous pouvez rechercher quelque chose et trouver des services et produits similaires associés au nom de ce que vous recherchez. Tout mesuré sur ce qui pourrait être utile, sur ce que vous avez déjà recherché, sur ce qui pourrait être le vôtre besoins et intérêts. En plus de simples recherches d’entreprises et de produits, Search peut également suggérer des recettes basées sur votre entreprise, par exemple en suggérant un cocktail spécifique contenant quelque chose que vous avez déjà recherché parmi les ingrédients.

Cette fonctionnalité semble être implémentée en mode silencieux via un mise à jour côté serveur. Il peut s’écouler un certain temps avant d’être accessible à tous. Il y a aussi une petite possibilité que ce soit simplement un nouveau test UI / UX. Donc, Google voit comment les gens réagissent aux suggestions basées sur leur entreprise avant de décider d’introduire ces nouvelles. Comme toujours, nous vous tiendrons au courant.