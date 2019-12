Diffusez de la musique en haute fidélité avec la vente des Fêtes de TIDAL – seulement 1 $ / mois!

TIDAL a un monstre d'une vente pour les vacances. Jusqu'au 15 janvier, vous pouvez vous inscrire à 5 mois pour seulement 5 $ . Considérant que le plan standard coûte normalement 10 $ / mois, c'est un vol total.

Il y a de fortes chances que vous utilisiez déjà un service de musique en streaming à un certain titre sans grande raison de changer. TIDAL change vraiment les choses avec leurs plans HiFi. La musique dans le cadre de ce plan est diffusée dans un format sans perte. Cela fait peut-être un certain temps que vous n'avez pas écouté de la musique de qualité CD non compressée, mais la différence entre cela et ce que nous écoutons normalement sur les services de streaming est considérable. Vous ne savez pas ce que vous manquez jusqu'à ce que vous ayez essayé un son plus fidèle, ce qui rend cette promo si géniale. Pendant cinq mois, vous pouvez avoir un avant-goût de ce qu'est un meilleur son.

La sélection est également phénoménale. Il compte plus de 60 millions de chansons et plus de 250 000 vidéos (oui, des vidéos). Ceux-ci sont complétés par des images exclusives en coulisses, des diffusions en direct et des cadeaux pour des représentations en direct. Vous y trouverez également toutes les fonctionnalités que vous attendez d'un service de musique moderne: connexion à des haut-parleurs intelligents, stockage de musique hors ligne, suivi des artistes préférés, etc.

Mieux encore, TIDAL dispose d'une équipe éditoriale chevronnée qui élabore des listes de lecture soigneusement organisées. Dans le cadre des vacances, TIDAL a réuni 150 de ses artistes préférés pour créer leurs propres listes de lecture à partager avec leur communauté. Check-out Lecture en cours pour voir ce que les étoiles écoutent.

TIDAL appartient à des artistes, ils sont donc particulièrement bien placés pour rapprocher les fans des musiciens qu'ils aiment. Essayez TIDAL aujourd'hui et découvrez ce que vous avez manqué.