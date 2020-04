Diffusez gratuitement: Apple propose des émissions Apple TV + gratuites pour une durée limitée

Alors que tout le monde reste à l’intérieur, Apple a mis gratuitement une poignée d’émissions Apple TV + à la disposition de tous. Cela devrait être en ligne aux États-Unis et disponible dans tous les pays où Apple TV + est disponible à partir du 11 avril.

Plutôt que de donner un accès illimité à toute la collection Apple TV +, Apple a rendu une poignée de séries temporairement gratuites. Cela signifie que n’importe qui peut diffuser Little America, Servant, For All Mankind, Dickinson, Snoopy in Space, Helpsters, Ghostwriter et The Elephant Queen.

Apple fait également la promotion des offres actuelles des chaînes Apple TV aux côtés des cadeaux Apple TV +. En rendant un sous-ensemble sélectionné du catalogue Apple TV + disponible gratuitement, Apple espère vraisemblablement mettre en lumière certaines de ses émissions moins populaires.

Notez, par exemple, que la série populaire et primée The Morning Show n’est pas incluse dans le cadeau gratuit. Apple conserve uniquement sa prime de contenu la plus prisée. Les versions les plus récentes de TV + restent également derrière le mur payant. Donner sept émissions et un film est néanmoins une offre généreuse, alors que cela représente environ un tiers du catalogue actuel d’Apple TV +.

Pour regarder gratuitement, vous devrez vous connecter à l’application TV avec un identifiant Apple (sur tout appareil compatible), mais il n’est pas nécessaire de s’abonner à Apple TV + lui-même.

Par coïncidence, le service de streaming Apple TV + est fixé pour son plus gros mois en termes de nouveau contenu. Apple lancera cinq titres en avril, le plus en un mois depuis le lancement du service. Cette programmation comprend la très attendue mini-série Defending Jacob avec Chris Evans et le documentaire Beastie Boys Story. Apple poursuit également sa première production britannique, une comédie romantique “Trying”, qui sort le 1er mai.

Le cadeau TV + actuel s’ajoute aux promotions existantes. Tout le monde peut obtenir un essai gratuit de sept jours d’Apple TV +, avec cette période d’essai mise à niveau à un an à l’achat de tout nouvel iPhone, iPad, iPod touch, Mac ou Apple TV. Apple TV + est également inclus gratuitement avec l’abonnement Apple Music Student à 4,99 $ / mois.

Apple TV + rejoint divers autres services de streaming offrant du contenu gratuit et des essais gratuits étendus pendant le verrouillage du coronavirus. Amazon organise également une promotion matérielle pour aider les gens à échanger des décodeurs plus anciens et à passer à un nouvel appareil Amazon Fire TV, qui peut accéder à l’application Apple TV. Si vous êtes au Royaume-Uni, vous pouvez actuellement obtenir 3 mois gratuits d’Amazon Music Unlimited.

