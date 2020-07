diffusez la comédie musicale à succès sur Disney Plus ce week-end

La version cinématographique de la comédie musicale révolutionnaire de Lin-Manuel Miranda, Hamilton, a bénéficié de la sortie accélérée la plus rapide et est désormais disponible en streaming sur Disney Plus. Le record, le lauréat du prix Pulitzer, est une vision visionnaire du «père fondateur de dix dollars sans père» – et un phénomène plus culturel que celui de Broadway. La maison de tout le monde peut être la pièce où cela se passe aujourd’hui, alors ne jetez pas votre photo – voici comment regarder Hamilton en ligne et la diffuser avec Disney Plus dès maintenant.

Après beaucoup d’anticipation, Hamilton a maintenant frappé tous les marchés de Disney Plus – y compris les États-Unis, le Royaume-Uni, le Canada, l’Australie et bien d’autres.

Comment regarder Hamilton en ligne

Disney Plus est le seul et unique endroit pour regarder Hamilton en ligne aujourd’hui. Heureusement, c’est super abordable – Disney Plus ne coûte que 6,99 $ / 5,99 £ par mois, ce qui rend la diffusion d’Hamilton moins chère que la location d’autres grands films.

Le film de l’émission a été tourné au Richard Rodgers Theatre de New York en 2016 et présente la distribution originale de la production, dont Miranda lui-même interprète Alexander Hamilton. Faites défiler vers le bas pour tous les détails de la distribution originale de Hamilton qui a remporté 11 Tony Awards – l’équivalent de Broadway des Oscars.

Il y a des tas de bonnes ventes du 4 juillet en ce moment, mais la sortie de Hamilton pour Disney Plus au prix de 6,99 $ / 5,99 £ par mois pourrait bien être notre offre préférée. Le film porte une cote PG-13 aux États-Unis, ce qui équivaut à peu près à un 12A au Royaume-Uni. Cela signifie qu’il étouffera deux des trois bombes F qui figurent dans les paroles de la chanson originale, pour le rendre familial et adapté au public de Disney Plus.

Mais même si vous avez vu le spectacle en direct, comme l’a écrit cet écrivain, vous ne remarquerez pas la différence. Des numéros populaires comme My Shot, Yorktown (The World Turned Upside Down) et Satisfied sont tout aussi fascinants qu’ils sont dans la chair et la production porte le même fanfaron et la même puissance que sur la scène.

Ne tardez pas – votre maison est maintenant officiellement la pièce où cela se passe, alors voici comment regarder Hamilton en ligne et diffuser la comédie musicale épique de Lin-Manuel Miranda sur Disney Plus dès maintenant.

Comment regarder Hamilton en ligne: diffuser la comédie musicale sur Disney Plus maintenant

Tout le monde est un pays qui a désormais accès à Disney Plus – Amérique du Nord, Australie, Nouvelle-Zélande, Royaume-Uni, la majeure partie de l’Europe continentale et plus – doit simplement rendez-vous sur le site Web de Disney Plus pour vous inscrire au service. Après cela, Hamilton sera certainement au premier plan de la plate-forme à partir du 3 juillet – et si pour une raison étrange, ce n’est pas le cas, une recherche rapide livrera les marchandises.

En plus d’être la maison exclusive de Hamilton, il existe de nombreuses autres raisons de découvrir Disney Plus – un service de streaming fantastique (et d’une valeur fantastique) avec beaucoup de contenu. Il présente chaque épisode des Simpsons jamais réalisé, tous vos films Pixar préférés, les derniers films Marvel et le canon complet de Star Wars – le tout pour seulement 6,99 $ / 5,99 £ par mois.

C’est vraiment une affaire, compte tenu du montant que vous obtenez – et de la quantité que vous ne pouvez trouver nulle part ailleurs. Mieux encore, vous pouvez économiser 15% si vous vous abonnez à un abonnement annuel, ou pour la valeur ultime, profitez d’un ensemble combiné comprenant ESPN +, Hulu et Disney Plus pour le prix incroyablement bon marché de seulement 12,99 $ par mois.

Il y a tellement de choses incluses, vous pourriez oublier que la télévision par câble a jamais existé – et oui, vous pouvez vraiment tout avoir pour le prix d’un apéritif!

(Crédit d’image: Walter McBride / WireImage)

Casting de Hamilton: qui joue dans le film Disney Plus?

Comme nous l’avons mentionné, la version cinématographique de Hamilton, désormais disponible en streaming exclusivement sur Disney Plus, présente la distribution originale de l’émission. Hamilton a fait ses débuts hors de Broadway en 2015 avant d’être transféré au Richard Rodgers Theatre – un lieu emblématique qui était la maison parfaite pour le chef-d’œuvre de Miranda.

Lin-Manuel Miranda comme Alexander HamiltonDaveed Diggs comme Marquis de Lafayette et Thomas JeffersonLeslie Odom Jr. comme Aaron BurrChristopher Jackson comme George WashingtonJonathan Groff comme King GeorgeRenee Elise Goldsberry comme Angelica SchuylerPhillipa Soo comme Eliza Hamilton

