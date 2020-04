diffusion de radio gratuite à 10 millions de foyers

Sonos lance Radio Sonos, un service de radio en streaming disponible pour les 10 millions de foyers disposant d’un produit de marque. En plus d’offrir une nouvelle façon d’explorer plus de 60 000 stations à travers le monde, des stations avec une programmation originale seront proposées.

Selon Ryan Richards, directeur du marketing produit, l’objectif de Sonos est améliorer l’expérience d’utilisation des stations de radio compte tenu du fait que presque 50% des utilisateurs de produits de marque l’utilisent pour écouter une station de radio.

La sortie a beaucoup de sens si l’on tient compte du fait que beaucoup de gens ne sont pas nécessairement intéressés à choisir ce qu’ils veulent écouter tout le temps, mais préfèrent trouver des sources musicales qui reproduisent – pendant des heures, si nécessaire – une musique qui se trouve dans certaines limites de aime sans trop d’effort ou d’interaction.

Pour l’obtenir, les stations de programmation originales appelées Stations Sonos Ils sélectionneront la musique par le biais d’une équipe d’experts, de DJ, dont Thom Yorke de Radiohead. L’entreprise promet la participation d’artistes de plus haut niveau, tels que David Byrne y Brittany Howard.

Thom Yorke de Radiohead aura sa station de radio sur Sonos

Sonos Il investit sérieusement dans la création de stations de radio avec une programmation originale en installant un studio à l’intérieur de son vaisseau amiral de New York où ils intervieweront des artistes et des musiciens invités tous les mercredis.

De nouvelles fonctionnalités de radio et de programmation originales sont disponibles aujourd’hui via une mise à jour du système pour les appareils Sonos et les applications mobiles sur iOS et Android.

Le nouveau service de Radio Sonos Il sera disponible sur une base échelonnée par région. Les stations de radio internationales seront disponibles pour les clients du monde entier, mais la programmation originale ne sera disponible initialement qu’aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni, en Irlande et en Australie.

Il n’y a pas de date de sortie pour l’Espagne et d’autres régions d’Amérique latine comme le Mexique, mais selon le porte-parole de Sonos, cela arrivera “très bientôt”.

