Diffusion en direct de l’UFC: regardez les événements Fight Night et PPV n’importe où

L’UFC, ou l’Ultimate Fighting Championship dans son intégralité, est la première promotion au monde d’arts martiaux mixtes (MMA), avec des stars comme Conor McGregor, Jon Jones et Holly Holm parmi les plus gros tirages dans tous les sports. La nature souvent vicieuse et toujours imprévisible des combats MMA signifie que les ceintures de titre changent régulièrement de mains – mais suivez notre guide et vous verrez à quel point il est facile de trouver un flux en direct UFC fiable en ligne et de ne plus jamais manquer une seconde d’action Octagon . Que vous soyez un fan dédié de l’UFC Fight Night ou que vous regardiez simplement les grandes cartes, voici comment regarder les événements UFC où que vous soyez.

Aide-mémoire UFC

Totalement nouveau à l’UFC? Bienvenue dans un sport vraiment addictif! En guise d’introduction, tout ce que vous devez savoir, c’est que les UFC Fight Nights ont lieu chaque semaine dans des sites du monde entier, tandis que les combats “ numérotés ” ont lieu tous les mois – généralement aux États-Unis. Le prochain d’entre eux est l’UFC 249 et il présente l’une des confrontations de l’Octogone les plus attendues de 2020: Khabib vs Ferguson. Pour ceux aux États-Unis, une dernière chose à savoir est que ESPN + a des droits exclusifs sur l’UFC – mais sa grande valeur Pack UFC vous a couvert – et vous fera économiser des charges.

Les plus grands combats de l’UFC sont réservés aux événements «numérotés» du sport. Celles-ci ont lieu une fois par mois – UFC 249 en avril, UFC 250 en mai et ainsi de suite. Ils sont généralement disponibles à la carte et détenus dans des sites de grande renommée aux États-Unis.

En plus de cela, il existe un deuxième niveau d’événements appelé UFC Fight Nights. Celles-ci ont lieu chaque semaine et se produisent partout dans le monde, mettant généralement en vedette des combattants locaux prometteurs. Ils sont encore sacrément importants, cependant – Fight Night 171 est à la caverne O2 Arena de Londres et les billets coûtent des centaines de livres sterling juste pour les saignements de nez. Et l’UFC Fight Night 170, prévu pour le 15 mars au Brésil et mettant en vedette Lee v Oliveira comme événement principal, est un autre excellent exemple de la vitesse à laquelle le sport se développe – bien qu’il se tiendra désormais à huis clos en raison de l’épidémie de coronavirus.

Les deux types d’événements UFC sont diffusés exclusivement sur le service de streaming ESPN + aux États-Unis et ont presque toujours lieu le samedi. Il existe également une troisième série de bashes Octagon appelés “ UFC sur ESPN ” – ceux-ci se produisent par intermittence et sont diffusés sur l’une des chaînes de télévision d’ESPN en Amérique. Pour les événements les plus importants, suivez notre guide et découvrez les meilleures façons de regarder une diffusion en direct UFC où que vous soyez.

Utilisez un VPN pour diffuser en direct des combats UFC et regarder en dehors de votre pays

Ci-dessous, nous parlerons de toutes vos options pour la diffusion en direct d’événements UFC Fight Night et de cartes PPV dans un certain nombre de pays où le MMA est particulièrement populaire. Vous regardez déjà l’UFC religieusement, mais vous craignez d’être hors du pays pour le prochain grand combat? Ne le transpire pas. En profitant d’un service VPN, vous pouvez vous connecter à l’ensemble du calendrier UFC, peu importe où vous êtes dans le monde. Et surtout, c’est vraiment facile à faire.

C’est grâce à un logiciel intelligent appelé VPN, ou réseau privé virtuel. Il vous permet de modifier votre adresse IP en une adresse basée dans votre pays d’origine, afin que vous puissiez accéder à tous les services de streaming que vous auriez normalement. Nous avons testé des centaines de VPN et pouvons recommander ExpressVPN, qui est livré avec une garantie de remboursement de 30 jours), en tant que meilleur VPN classé au monde en ce moment. Vous pouvez regarder sur de nombreux appareils à la fois, y compris les téléviseurs intelligents, Fire TV Stick, PC, Mac, iPhone, téléphone Android, iPads, tablettes, etc. Consultez ExpressVPN et obtenez 3 mois GRATUITS avec un plan annuel.

Diffusion en direct UFC Fight Night et PPV aux États-Unis exclusivement avec ESPN +

Les vétérans de l’octogone aux États-Unis savent peut-être déjà qu’ESPN + a les droits exclusifs sur tous les combats de l’UFC – des Fight Nights aux gros pay-per-views.

Cela signifie que c’est votre seul et unique endroit pour regarder UFC cette année. Combien cela vous coûtera dépendra de ce que vous voulez regarder, mais la meilleure valeur pour les fans de l’UFC est clairement le pack UFC du service de streaming. Nous savons que cela ressemble beaucoup, mais cela vous rapporte beaucoup.

En plus d’un accès en direct à l’UFC 249, qui présente le combat de l’année dans Khabib vs Ferguson, vous bénéficiez d’un abonnement annuel à ESPN +. Cela vaut 50 $ à lui seul et signifie que vous pourrez également diffuser en direct UFC Fight Night chaque semaine, ainsi que tous les autres grands sports qu’ESPN a à offrir – y compris la MLB, la NHL, la MLS, la Serie A et la FA Cup en direct. Jeux.

Il y a aussi beaucoup de contenu à valeur ajoutée pour les fans de l’UFC, comme la série Contender de Dana White, UFC Destined et Ariel & The Bad Guy, ainsi que la possibilité de regarder des combats et des rediffusions classiques. La superbe valeur de ce forfait est soulignée par le fait que l’achat du dernier paiement à la carte UFC a coûté 64,99 $ pour les abonnés ESPN + existants.

Et ne vous inquiétez pas si vous voulez regarder UFC mais allez en dehors des États-Unis lorsque certains combats sont en cours. Selon notre guide ci-dessus, vous utilisez simplement un VPN pour regarder UFC comme vous le feriez depuis votre état d’origine.

Comment regarder un flux UFC en direct au Royaume-Uni

Au Royaume-Uni et en Irlande, BT Sport détient les droits de diffusion exclusifs des événements UFC. La bonne nouvelle pour les abonnés est que chaque nuit de combat UFC est diffusée en standard sur BT Sport – consultez vos programmes TV avant chaque événement pour la chaîne exacte, mais il s’agit souvent de BT Sport 2 basé sur notre expérience.

La meilleure nouvelle est que ces événements UFC “ numérotés ” dont nous avons parlé sont de plus en plus diffusés sur BT Sport sans frais supplémentaires – tandis que dans le reste du monde, ils restent des offres coûteuses uniquement en PPV. Ce fut le cas avec l’UFC 248 et la tendance bienvenue devrait se poursuivre avec l’UFC 249.

Les horaires varient, en particulier pour les événements UFC Fight Night car ils se déroulent partout dans le monde, mais les grandes cartes comme le futur UFC 249 verront généralement la couverture commencer vers 23 heures GMT le samedi concerné, avec les principaux combats en cours vers 3 heures du matin. tôt le dimanche matin.

La couverture de l’UFC par le diffuseur est disponible via l’application BT Sport et sur son site Web, de sorte que vous pouvez diffuser UFC en direct sur la plupart des appareils de nos jours – et n’oubliez pas que vous pouvez maintenant obtenir BT Sport sans un engagement massif. Le nouveau laissez-passer mensuel de 25 £ est tout simplement une excellente valeur pour accéder à tous les grands combats de l’UFC, si l’on considère que ceux des États-Unis peuvent finir par cracher environ 65 $ pour un seul événement.

Si vous êtes abonné à BT Sport mais que vous vous trouvez en dehors du Royaume-Uni et que vous souhaitez vous connecter, il est facile de le faire avec un outil pratique – saisissez simplement un VPN et suivez les instructions ci-dessus pour diffuser l’action en direct.

Comment diffuser UFC en direct en Australie

Le service de streaming Kayo Sports est le partenaire d’ESPN en Australie et cela signifie qu’il y a des tas de contenu UFC disponibles sur ses forfaits fantastiques. Basic ne coûte que 25 $ par mois et vous permet de diffuser sur deux écrans, tandis que Premium ne coûte que 35 $ par mois pour une visualisation simultanée sur un maximum de trois appareils. La prise en charge multi-écrans signifie que vous pouvez efficacement partager le prix d’un abonnement mensuel entre amis ou membres de la famille, et il se décompose à un coût par personne très savoureux – Kayo Sports Premium représentant la meilleure valeur.

Kayo vous permet également de regarder une foule d’autres grands sports, notamment en offrant une diffusion en direct NRL pour chaque match de la saison 2020. Il y a même un essai gratuit de Kayo Sports de 14 jours sur l’offre, vous pouvez donc le vérifier par vous-même sans engager un sou, et son application fonctionne sur PC, Mac, smartphones, tablettes, certains téléviseurs intelligents et plus encore – la prise en charge de la console est la seule valeur aberrante évidente, mais on dit qu’elle “arrivera bientôt” “.

À la télévision, Foxtel Sports est l’endroit où les fans australiens de l’UFC devraient rechercher l’action Fight Night – vous aurez besoin du pack Sports du réseau, mais les abonnés Foxtel bénéficient d’un accès à l’application de streaming Foxtel Now.

Regarder les événements à la carte de l’UFC est une autre affaire. Kayo montre quelques combats undercard mais pour regarder un événement principal complet comme l’UFC 249, vous devrez cracher quelques bob. À la télévision, vous pouvez acheter ces combats via Foxtel Main Event – ou les diffuser en direct avec UFC Fight Pass. Attendez-vous à ce que ces combats coûtent environ 54,95 $ quelle que soit l’option que vous choisissez, avec la carte principale des événements numérotés commençant généralement vers 16 heures AEDT.

N’oubliez pas que si vous vous abonnez à un service de diffusion en continu pour la couverture UFC mais que vous vous trouvez à l’extérieur du pays pour le combat que vous souhaitez regarder, prenez simplement un VPN pour prendre l’action comme d’habitude.

Diffusion en direct de l’UFC Fight Night et des PPV au Canada

Les amateurs de combat canadiens ont également quelques options pour regarder UFC à la télévision et en ligne. Dans l’ensemble, les grandes cartes comme l’UFC 249 seront des événements à la carte à la télévision et devraient être proposées par la plupart des principaux câblodistributeurs, notamment Bell, Rogers, Shaw, Telus, Eastlink – attendez-vous à payer environ 64,99 $ pour le privilège.

Pour diffuser en direct les plus grands événements de l’UFC, votre pari le plus sûr est donc probablement UFC Fight Pass, comme c’est le cas dans d’autres pays. Attendez-vous à des prix similaires à ceux de la télévision à la carte. Au-delà de cela, les UFC Fight Nights sont beaucoup moins chers et plus faciles à trouver. Généralement, ils sont diffusés sur TSN (The Sports Network), qui offre un accès en streaming uniquement à partir de 4,99 $ par jour ou 19,99 $ par mois.

Si vous regardez habituellement UFC en utilisant l’un de ces services, n’oubliez pas de consulter ExpressVPN car il vous permettra de diffuser en direct tous les grands droits et événements, même si vous n’êtes pas au Canada à l’époque.

Diffusion en direct de l’UFC en Nouvelle-Zélande: comment regarder chaque événement

Les fans basés en Nouvelle-Zélande peuvent assister aux principaux événements de l’UFC sur Sky Arena. Semblable à la plupart des autres plateformes de streaming, vous devrez tousser pour le PPV, qui coûte 39,95 $.

Les grands fans de l’UFC qui souhaitent également regarder les événements Fight Night découvriront qu’un UFC Fight Pass est la meilleure option pour se connecter à l’action MMA chaque semaine.

N’oubliez pas que vous pouvez télécharger un VPN pour regarder des combats UFC en ligne de l’étranger avec le service de streaming ou la chaîne de télévision que vous utiliseriez normalement (et sans aucun doute payez) à la maison.

Comment diffuser toute l’action en ligne directement sur votre téléviseur

