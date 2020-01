Digi Mobil prolonge toutes les offres Combo jusqu’au 31 mars 2020

L’opérateur virtuel Digi Mobil il a prolongé élargir leurs offres de gamme Combo, jusqu’au prochain 31 mars 2020. Le Combo propose des minutes et Giga à partir de seulement 5 euros par mois.

Les offres étendues, pour être précis, sont le Combo 5, le Combo 10, le Combo 15 et le Combo 20 avec des paquets de différentes minutes et Giga. Voyons ce qu’ils proposent et surtout combien ils coûtent.

Digi Mobil étend les offres Combo jusqu’au 31 mars 2020

Commençons immédiatement avec l’offre Combo 5 qui comprend 250 minutes pour tous les numéros mobiles et fixes nationaux et internationaux vers 57 pays et 2 Go de trafic Internet 4G pour le prix de 5 euros par mois. la Combo 10 au lieu de cela, il fournit 500 minutes à tous les numéros nationaux et internationaux vers 57 pays, 1500 minutes aux numéros Digi Mobil et 8 Go de trafic Internet 4G pour seulement 10 euros par mois.

En remontant le prix, on trouve le Combo 15 qui comprend 1000 minutes vers tous les numéros nationaux et internationaux vers 57 pays, 2000 minutes vers tous les numéros du même opérateur et 16 Go de trafic Internet 4G à 15 euros par mois. Nous terminons avec le Combo 20 qui comprend, au prix de 20 euros par mois, 2000 minutes vers tous les numéros fixes et mobiles nationaux et internationaux vers 57 pays, 3000 minutes vers les numéros Digi Mobil et 32 ​​Go de trafic Internet 4G.

la le prix d’activation en ligne est gratuit jusqu’au 31 mars 2020cependant, nous devons souligner que Combo 5 ne peut pas être activé sur le site officiel de l’opérateur. La vitesse maximale disponible est de 100 Mbps en téléchargement et de 50 Mbps en téléchargement. Pour connaître tous les autres détails, visitez le site officiel de l’opérateur.