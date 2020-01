Digital Wellbeing ajoute une pause de 30 minutes à Wind Down (APK Download)

Le bien-être numérique est excellent pour garder une trace de l’utilisation de votre smartphone. En plus d’enregistrer le temps que vous passez dans chaque application, le nombre de notifications que vous recevez et le nombre de fois que vous déverrouillez votre téléphone, la fonction Wind Down du logiciel vous permet de gagner du temps en limitant les distractions et en tournant l’affichage en niveaux de gris Donc, vous pouvez vous concentrer sur des choses plus importantes. Dans la dernière version bêta de l’application, Google ajoute une certaine flexibilité en vous permettant de suspendre brièvement Wind Down.

Planifier la fermeture progressive pour commencer lorsque vous vous couchez et se terminer lorsque vous vous réveillez est génial, mais c’est aussi plutôt rigide. Vous pouvez vous coucher en vous sentant plus éveillé ou avoir du travail à terminer avant de vous rendre. Avant, vous deviez désactiver la fonction Wind Down, puis n’oubliez pas de la réactiver plus tard.

La gauche: Wind Down offrant une option de pause, Droite: Ralentissement interrompu

Si vous avez des tâches à terminer avant de mettre votre téléphone hors tension, appuyez sur le nouveau bouton “pause de 30 minutes” pour vous donner le temps dont vous avez besoin. Une fois cette demi-heure écoulée, Wind Down se déclenchera à nouveau. Si vous n’avez pas besoin d’autant de temps que cela, la notification restera et vous permettra de réactiver le bien-être à l’heure qui vous convient.

Cette fonctionnalité est en cours de déploiement pour ceux du programme bêta pour le bien-être numérique, mais il semble que ce soit un commutateur côté serveur, donc il se peut qu’il ne s’affiche pas encore pour vous. Vous pouvez vous inscrire à la version bêta de Digital Wellbeing sur le Play Store, ou la récupérer directement depuis APK Mirror.