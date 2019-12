DigiTimes: le prochain iPhone pourrait inclure une stabilisation d'image par décalage du capteur

"Selon les observateurs de l'industrie .."

Un rapport DigiTimes suggère que les iPhones 5G disposeraient d'une technologie de stabilisation par décalage du capteur, selon des sources.

Le rapport, via ., pourrait suggérer qu'Apple prévoit d'améliorer sa technologie de stabilisation d'image en 2020 en utilisant la stabilisation par décalage de capteur. Actuellement, l'iPhone 11 Pro dispose d'une stabilisation optique de l'image dans ses téléobjectifs et caméras grand angle, mais pas dans l'objectif ultra-large.

La stabilisation par décalage du capteur dans les appareils photo reflex numériques plus grands fonctionne en déplaçant le capteur de l'appareil photo autour du plan image à l'aide d'actionneurs électriques. Il peut détecter le mouvement de bougé à l'aide d'un accéléromètre, calculer la direction et la vitesse en temps réel et déplacer le capteur en conséquence pour le garder immobile, réduisant ainsi le tremblement et l'oscillation lorsque vous prenez des photos.

Il ne semble pas clair si Apple prévoit d'éviter complètement la stabilisation optique de l'image, ou si un décalage du capteur pourrait être ajouté aux côtés de la technologie, peut-être à l'objectif ultra-large.

Plus récemment, des rumeurs sur l'iPhone 2020 ont suggéré qu'il pourrait annoncer un retour de Touch ID, sous la forme d'un capteur d'empreintes digitales sous l'écran. Les rumeurs suggèrent également que 2020 sera la première incursion d'Apple dans le monde de la 5G, avec de nouveaux iPhones qui devraient être équipés du dernier modem 5G de Qualcomm.