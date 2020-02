Digitimes: les retards de production du coronavirus n’affecteront pas le lancement de l’iPhone 12 septembre, forte demande pour les puces 5G A14

Dans une paire de rapports Digitimes, la publication sur la chaîne d’approvisionnement note que les impacts du coronavirus perturberont le calendrier de fabrication standard de l’iPhone de nouvelle génération, mais il est peu probable que Apple devra retarder le délai de lancement habituel de septembre pour l’iPhone 12 séries.

La demande pour la puce A14 serait également élevée, avec des commandes plus de 50% supérieures à la période équivalente pour les puces A13. Digitimes note que cela est le résultat des mesures agressives d’Apple pour déployer la 5G sur ses téléphones.

Une partie du rapport Digitimes note qu’Apple a cessé d’envoyer des ingénieurs clés de l’iPhone en Chine, ce qui signifie que les progrès sur les prototypes de test de validation technique de l’iPhone 12 sont au point mort. Apple prépare le matériel en passant par les étapes: validation technique, puis validation de conception, puis validation de production. Au cours d’une année typique, un iPhone entre en production de masse fin juin / juillet.

Digitimes suppose que les blocages de la chaîne d’approvisionnement à la suite des précautions contre les coronavirus entraîneront un recul de la production de masse. Cependant, ce ne sera pas si grave qu’Apple ne pourra pas annoncer les téléphones iPhone 12 en septembre. L’offre peut être limitée, ou Apple pourrait repousser le lancement de certains modèles d’un mois environ comme ils l’ont fait dans le passé (par exemple, l’iPhone X a fait ses débuts en novembre 2017, l’iPhone XR la dernière semaine d’octobre 2018).

Une augmentation de 50% en termes de commandes pour la puce A14, par rapport à la puce A13, est élevée. Cependant, les rapports indiquent qu’Apple prévoit de publier plus de nouveaux modèles d’iPhone cette année que jamais auparavant, et la capacité 5G sera omniprésente dans la gamme.

Sur la base du rapport Ming-Chi Kuo de fin 2019, Apple lancera quatre modèles d’iPhone 5G à l’automne. Il y aura un iPhone OLED de 5,4 pouces, un iPhone OLED de 6,1 pouces avec deux caméras arrière, un autre iPhone OLED de 6,1 pouces avec trois caméras arrière et le nouveau capteur de temps de vol 3D, et un iPhone OLED de 6,7 pouces avec le système de triple caméra et le capteur de temps de vol (iPhone 12 Max?).

Il pourrait également y avoir de nouveaux iPads plus tard cette année qui intègrent également la puce A14. Il est également probable que la révision de l’iPhone SE en 2021 comportera également un réseau 5G.

Apple devrait prendre en charge les deux principales normes 5G; ondes millimétriques et fréquences inférieures à 6 GHz. Il y parviendra en incluant une puce de modem Qualcomm dans les appareils iPhone 12 (après que les sociétés ont réglé leurs différends juridiques en avril 2019). Apple travaille sur une conception de modem interne personnalisée, ce qui lui permettrait de supprimer la dépendance aux puces Qualcomm, mais ce composant ne devrait pas être terminé avant quelques années.

