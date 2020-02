Digitimes: nouvel iPad Pro de 12 pouces en production avec caméra arrière à détection 3D, lancement probable en mars

Digitimes indique qu’une nouvelle série d’iPad Pro est en production avec une date de sortie cible de mars, faisant écho aux commentaires précédents de Bloomberg.

La publication indique que les expéditions de production de la tablette ne devraient pas culminer avant avril, les fermetures d’usine en raison de l’épidémie de coronavirus retardant la rampe habituelle de la chaîne d’approvisionnement. Cela signifie qu’Apple pourrait retarder le lancement du nouvel iPad Pro ou le lancer en quantités limitées. Digitimes prévoit que la production culminera à environ 3 millions d’unités par mois.

Digitimes affirme que les nouveaux iPads comporteront un système de triple caméra orienté vers l’arrière, y compris un capteur 3D de temps de vol.

Nous entendons des rumeurs sur cette période de vol depuis un certain temps; il aidera l’iPad à mesurer les distances et à dimensionner des objets dans le monde extérieur avec des applications de réalité augmentée probables. Le capteur de temps de vol devrait également figurer sur les modèles haut de gamme de l’iPhone 12, plus tard cette année.

Fait intéressant, Digitimes décrit le nouveau modèle comme un «iPad Pro de 12 pouces». Apple vend actuellement des modèles d’iPad Pro de 11 et 12,9 pouces. Il n’est pas clair s’il s’agit simplement d’une faute de frappe ou d’une suggestion selon laquelle Apple modifiera à nouveau les tailles d’écran de l’iPad Pro.

