diminution des téléchargements pour éviter de ralentir Internet

Sony va limiter les téléchargements pour Playstation, actuellement également aux États-Unis et non plus seulement en Europe, afin de protéger Internet d’un ralentissement excessif.

Sony est l’une des nombreuses entreprises qui introduisent des mesures pour maintenir la stabilité du trafic de données. Ainsi, en évitant les répercussions sur la connexion et la vitesse de navigation. Comme nous le savons, en fait, il y a une forte surcharge de données pendant cette période. De nombreux services dont également Netflix, Amazon Prime et YouTube ont déjà introduit des mesures similaires dans toute l’Europe. Maintenant aussi aux États-Unis.

Internet plus lent en raison de COVID-19, Sony rejoint d’autres sociétés et diminue les téléchargements pour PlayStation

Sony a suggéré qu’il pourrait y avoir à l’avenir restrictions supplémentaires. “Nous continuerons de prendre les mesures appropriées pour faire notre part afin d’assurer un service efficace à mesure que cette situation sans précédent continue d’évoluer. Nous sommes reconnaissants pour le rôle que nous jouons en aidant à offrir sens de la communauté et amusant en ces temps très difficiles ». Ce sont les déclarations de Jim Ryan, président-directeur général de Sony Interactive Entertainment. “Merci encore pour votre soutien, votre patience et pour avoir rejoint la communauté PlayStation.”

Dans un précédent article, Sony annonçant les mesures prévues en Europe, a déclaré que les utilisateurs gameplay solide malgré le ralentissement de téléchargements. “Nous pensons qu’il est important de faire notre part pour résoudre les problèmes de stabilité d’Internet car un nombre sans précédent de personnes pratiquent la distanciation sociale et deviennent de plus en plus dépendantes d’Internet”, a-t-il déclaré.