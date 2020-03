DirectX 12 Ultimate et unifie la Xbox Series X et le PC

Le géant de Redmond a présenté DirectX 12 Ultimate, important car il est à jour avec son API bien connue qui s’annonce très intéressante, car Développements de jeux “Unify” pour Xbox Series X et PC grâce à l’intégration de quatre grandes fonctions: le lancer de rayons, le shader à taux variable, les shaders de maillage et le retour d’échantillons.

Je suis sûr que beaucoup de ces technologies semblent familières à nos lecteurs réguliers, et beaucoup, il est donc facile de se demander ce qui est révolutionnaire à propos de DirectX 12 Ultimate. La réponse est simple, il s’agit une extension des capacités qui avait à l’origine DirectX 12 fonctionnant avec toutes ces technologies et leur support, qui sont maintenant intégrés nativement, ce qui signifie que les développeurs pourront les utiliser de manière plus efficace et simple dans leurs jeux.

Nous commençons par le lancer de rayons. DirectX 12 Ultimate prend en charge DXR 1.1, la dernière version de l’extension bien connue qui introduit la prise en charge du lancer de rayons et a été co-développée par Microsoft et NVIDIA. En théorie, cela devrait permettre une plus grande optimisation et une meilleure utilisation des ressources dans les jeux, réduisant également son impact sur le CPU, et oui, il sera compatible avec la série RTX 20 et avec la Radeon RDNA 2.

Peut-être que grâce à cette nouvelle version de DXR nous verrons améliorations substantielles des performances de la série RTX 20 et des prochains jeux mobiles Radeon RDNA 2 avec ray tracing, mais il ne faut pas se laisser emporter par un “battage” excessif, puisqu’il s’agit d’une technologie très exigeante qui continuera de réduire considérablement les performances. Nous ne devons pas non plus nous attendre à ce que le lancer de rayons soit appliqué à plusieurs éléments simultanément (ombres, réflexions ou effets d’éclairage) dans les jeux actuels sans pénalité de performance significative.

Les shaders maillés ne sont pas non plus une nouveauté au sens strict, bien que grâce à leur intégration native dans DirectX 12 Ultimate, leur utilisation devrait augmenter. Cette technologie analyse la scène en temps réel pour déterminer quels éléments devraient avoir une charge géométrique plus élevée et qui non. Sur la base de cette analyse réduire ou augmenter le nombre de triangles pour améliorer les performances intelligemment, sans affecter la qualité graphique, comme nous le voyons dans la vidéo ci-jointe.

Le shader à taux variable est une autre vieille connaissance. Il fonctionne de manière similaire à la précédente, mais il s’applique aux moteurs d’ombrage. Dans ce cas, la scène est également analysée intelligemment et La qualité de l’ombrage est réduite dans les zones où elle est moins importante, comme sa périphérie. Nous avons déjà vu cette technique appliquée dans Wolfenstein: Youngblood, où elle permet une amélioration des performances petite mais palpable sans réduire la qualité graphique.

Enfin, nous avons des exemples de commentaires, qui utilisent intelligemment les shaders pour réutiliser les informations des éléments d’image qui ne changent pas fréquemment. Aussi améliore les charges de travail avec des textures de haute qualité, réduisant les problèmes classiques tels que le “popping” (apparition soudaine de textures et d’objets) et le “bégaiement” (bégaiement de l’image).

DirectX 12 Ultimate promet plus d’optimisation, mais dans quelle mesure?

Microsoft nous réserve une agréable surprise avec l’annonce de DirectX 12 Ultimate, une API jouera un rôle clé dans développements multiplateformes concentré sur Xbox Series X et PC, et qui facilitera aux développeurs l’utilisation optimale des ressources de bas niveau et la mise en œuvre des technologies les plus avancées qui existent actuellement.

Il est clair que la Xbox Series X sera le grand bénéficiaire de cette nouvelle API. Nous l’avons déjà vu au moment où Microsoft a annoncé la Xbox OneAvoir une version spécifique de DirectX adaptée aux possibilités de votre console était la clé pour obtenir de bonnes performances et exploiter tout son potentiel dès le premier jour, une réalité qui se répétera avec la Xbox Series X.

En théorie, cela profitera également aux joueurs sur PC, en particulier ceux qui ont un équipement de milieu de gamme et haut de gamme et qui ont des cartes graphiques prenant en charge ces nouvelles technologies, limitées pour le moment aux RTX série 20 et GTX série 16, bien que Bientôt, ils seront également présents au salon AMD Radeon RDNA 2. Cependant, nous devons être conscients que le degré d’optimisation ne sera pas aussi bon que ce que nous verrons dans la Xbox Series X.

Ce n’est pas non plus quelque chose de nouveau. Optimisation et développements centrés sur la console ont été la clé pour briser les limitations imposées par le matériel Xbox One et PS4, deux consoles obsolètes il y a longtemps et qui ont cependant pu déplacer des jeux comme Red Dead Redemption 2 et Control. Avec l’arrivée de la Xbox Series X et de la PS5, nous vivrons la même situation, bien que cette fois les deux consoles jouent avec l’avantage d’avoir un matériel plus équilibré.

