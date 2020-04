Dirigée par le co-fondateur de Simple, la startup de Portland Sila lève 7,7 millions de dollars pour développer la plate-forme d’infrastructure fintech – .

Co-fondateurs de Sila, de gauche à droite: Shamir Karkal; Alexander Lipton; Angela Angelovska-Wilson; et Isaac Hines. (Photo Sila)

La startup Fintech Sila vient de lever 7,7 millions de dollars pour aider les développeurs à ajouter des capacités bancaires et de paiement à leurs produits. Madrona Venture Group et Oregon Venture Fund ont mené le grand tour de table.

La startup basée à Portland, en Oregon, propose une API qui vise à faciliter le traitement des paiements ACH en marque blanche, les transferts d’argent, les portefeuilles numériques, etc., le tout de manière conforme. L’idée est de remplacer la nécessité de s’intégrer aux institutions financières traditionnelles et d’accélérer le temps nécessaire aux entreprises pour implémenter des fonctionnalités de paiement dans une application ou un logiciel.

La startup est dirigée par le PDG Shamir Karkal, qui a déjà cofondé Simple, une société de banque en ligne acquise par BBVA pour 117 millions de dollars en 2014.

(Image Sila)

Karkal a déclaré à . que la technologie conviviale, le processus d’approbation et la pile moderne de Sila permettent de le différencier de ses concurrents.

«Nous avons les temps de traitement ACH les plus rapides, nous prenons en charge davantage de cas d’utilisation dans les industries réglementées et notre équipe de réussite client se concentre sur le laser pour fournir une expérience remarquable et agréable qui est loin de la norme dans la catégorie», a-t-il ajouté.

L’API de Sila comprend également un stablecoin intégré appelé SILA, un jeton ERC-20 indexé à 100: 1 sur le dollar américain, avec des fonds assurés détenus par une banque membre de la FDIC.

Sila facture entre 4 999 $ / mois et 9 999 $ / mois; il propose également un produit à 0 $ / mois.

Les partenaires de la société sont Plaid, Evolve Bank & Trust et Alloy.

Le directeur général de Madrona, Hope Cochran, ancien directeur financier de King Digital et Clearwire, a déclaré que la création d’une start-up fintech peut être difficile en raison des cadres réglementaires existants.

“Nous pensons que Sila peut changer de manière significative la façon dont les entreprises fintech sont construites et peut devenir la plate-forme de facto dans l’espace”, a écrit Cochran dans un article de blog. Madrona, basée à Seattle, a fait un effort ces dernières années pour faire du Pacifique Nord-Ouest une plaque tournante des technologies financières.

Karkal a déclaré que la crise du COVID-19 n’affecte pas l’entreprise autant que les autres.

“Heureusement, nous sommes bien financés et bien équipés pour résister à l’ère pré / pendant / post-pandémique”, a-t-il déclaré. “Nos clients ne sur-indexent pas dans l’hôtellerie, les voyages ou la vente au détail et nous n’avons donc pas vu d’impact négatif.”

Karkal a cofondé la société avec Angela Angelovska-Wilson, avocate et ancienne dirigeante de Digital Asset; Isaac Hines, un vétérinaire des finances qui a précédemment travaillé chez NuScale Power; et Alexander Lipton, ancien directeur général de Merrill Lynch et Bank of America.

Sila emploie 14 personnes. Les autres investisseurs d’amorçage comprennent Mucker Capital; 99 tartans; Taavet Hinrikus, PDG et co-fondateur de TransferWise; et Jerry Neumann de Neu Venture Capital.