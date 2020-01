Dirt Rally 2.0 remonte aux racines de la série avec Colin McRae DLC

Dirt Rally 2.0 revient aux racines de la série avec le prochain pack Colin McRae: Flat Out. Le DLC teinté de nostalgie est prévu pour le 24 mars 2020 sur PlayStation 4, Xbox One et PC, et sera gratuit pour tous les détenteurs d’un abonnement de saison.

En dehors des États-Unis, la longue série hors route de Codemasters a commencé en 1998 sous le nom de Colin McRae Rally, avant de devenir finalement Colin McRae: Dirt en 2007. Après la mort prématurée de la star du rallye la même année, le nom de McRae a finalement cessé d’apparaître dans le titre après la sortie de Dirt 3.

Le pack Flat Out sélectionne certains des points forts de la carrière de McRae en vous permettant de revivre 40 de ses plus grands moments en mode Scénarios du Dirt Rally 2.0. Le DLC présente également les emblématiques Subaru Impreza Rally S4 et Subaru Legacy RS au jeu, ainsi que 12 nouvelles routes qui ondulent à travers l’Écosse à Perth et Kinross.

