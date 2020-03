Discord présente une application permettant de mettre en place des classes virtuelles

Il est né avec la crise des coronavirus à l’esprit, mais à l’avenir, les utilisateurs pourront créer d’autres modèles.

L’application Discord est devenue, par ses propres mérites, l’outil de communication préféré des joueurs, en suivant la trace de Skype et TeamSpeak. Cependant, la crise du coronavirus a encouragé de nombreuses personnes à lui donner de nouvelles utilisations, comme par exemple apporter des travaux ou des études sur leurs serveurs et canaux. Afin de faciliter cette dernière tâche, ses responsables ont présenté un nouveau modèle permettant d’organiser rapidement une classe virtuelle.

welcome educators new to Discord 👋

you can now create your own pre-organized classroom space with one single click.

we wrote up some words on how to best use Discord with your students: https://t.co/Bd64IXBZzA pic.twitter.com/HgcmdIDJnO

— Discord (@discordapp) March 17, 2020