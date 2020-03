DiskStation DS220j, le nouveau NAS domestique de Synology

Le DiskStation DS220j est le dernier NAS présenté par Synology. Une solution de stockage et de connectivité pour les particuliers, aussi intéressante que tout ce qui est généralement lancée par la firme chinoise, l’un des grands spécialistes.

Chaque fois que nous en avons l’occasion, nous vous recommandons d’aborder ces types de produits en consultant le guide NAS que nous avons récemment mis à jour. Et ce sont des appareils idéaux pour centraliser et gérer les besoins de stockage des maisons et des entreprises de toute taille. Et avec une équipe que vous avez chez vous, sous votre contrôle, un grand avantage si les violations de la vie privée vous font méfier des services externes.

Ces NAS vous permettent de monter un cloud personnel et privé pour vous connecter à distance de n’importe où dans le monde via Internet, mais leurs avantages vont bien au-delà et la chose la plus intéressante pour une maison est sa capacité à agir comme un serveur multimédia multimédia pour transmettre du contenu aux appareils ou téléviseurs connectés sur le réseau local.

Toutes ces utilisations sont autorisées par ce DiskStation DS220j, qui est livré avec l’un des meilleurs systèmes d’exploitation pour NAS sur le marché (Gestionnaire DiskStation) et les applications correspondantes pour en profiter, comme nous l’avons vu dans certaines des analyses que nous avons réalisées sur les équipes de Synology.

Par exemple, Synology Drive permet aux utilisateurs créez votre propre cloud personnel, où faire des copies de sauvegarde de tous les fichiers dans plusieurs versions. De plus, les documents et les données peuvent être facilement partagés et synchronisés avec d’autres personnes et entre les appareils. Il permet également la sauvegarde automatique des photos stockées sur le mobile, ainsi que de gérer facilement tout le contenu et de le gérer avec Synology Moments.

Quant au matériel, il propose deux baies pour installer des disques durs 3,5 ″, 2,5 ″ ou des disques SSD 2,5 pouces au choix de l’utilisateur, pour une capacité totale pouvant atteindre 32 Tbytes. Prend en charge RAID 1 pour garantir l’intégrité des données, utilise un processeur quadricœur et offre des transferts de données allant jusqu’à 112 Mo par seconde.

Synology DiskStation DS220j, spécifications

Processeur: Realtek RTD1296 64 bits quad-core 1,4 GHz

Mémoire: 512 Mo DDR4

Stockage: jusqu’à 32 To (disque dur 3,5 ″ / 2,5 ″ – SSD 2,5 ″) – dans deux baies

Ports externes: LAN RJ-45 1 GbE, USB 3.0

Système de fichiers interne: EXT4

Lecteurs externes du système de fichiers: EXT4, EXT3, FAT, NTFS, HFS + et exFAT

RAID: Synology Hybrid RAID, Basic, JBOD, RAID, RAID 1

Dimensions et poids: 165 mm x 100 mm x 225,5 mm – 0,88 kg

Aucun prix n’a été fourni pour ce Synology DiskStation DS420j, bien que nous nous attendions à un prix ajusté étant donné qu’il s’agit d’un NAS de base pour les foyers.