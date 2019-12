Disney + a été un tel succès que les gens tirent de fausses conclusions sur Netflix – .

Vous pourriez être pardonné d'avoir essayé de passer en revue les gros titres de l'actualité de ces derniers jours, d'essayer de donner un sens à l'effet que Disney + a sur l'ancien et futur roi de la colline du streaming, Netflix, et d'être misérablement court. Oh oh, Disney + a attiré 1 million d'abonnés loin de Netflix. Ouf, tant pis; Les actions de Netflix augmentent parce que Disney + ne se révèle pas être le redoutable rival que tout le monde pensait après tout. Attendez. Près de 7% des utilisateurs de Disney + qui s'abonnent également à Netflix vont probablement annuler leur compte Netflix. D'avant en arrière, d'avant en arrière.

Avec des excuses à un certain monarque fictif disparu: lorsque vous jouez au jeu pour le trône en streaming, vous gagnez ou vous mourez. Il n'y a pas de juste milieu. C’est ce que la presse veut que vous croyiez, en tout cas. C'est le genre d'histoire qui est facile à comprendre. Disney + gagne. Donc, quelqu'un, quelque part doit être en train de perdre.

Le dernier exemple est l'enquête que nous avons mentionnée ci-dessus, gracieuseté de Bank of America, qui a révélé qu'environ 7% des utilisateurs de Disney + qui s'abonnent également à Netflix vont probablement se débarrasser de ce dernier. Cela semble intimidant – jusqu'à ce que vous regardiez de plus près, comme le fait que l'enquête n'a interrogé que 1 000 Américains (par rapport aux 24 millions d'abonnés que Disney + aurait actuellement). En fait, 65% des répondants au sondage ont déclaré qu'ils pensaient que Disney + n'était pas un bon substitut de Netflix. En d'autres termes, ce n'est pas une question de ou – mais de savoir si vous êtes d'accord avec et en ajoutant l'autre.

"Notre enquête et les rapports des sociétés suggèrent une adoption saine de Disney + aux États-Unis, mais nous sommes encouragés que la plupart des premiers utilisateurs de Disney + ne le voient pas comme un substitut de Netflix", écrivent deux analystes de BofA à propos de la recherche. "Bien qu'il soit possible qu'il y ait un taux de désabonnement incrémentiel de Disney +, il semble être modeste et nous ne voyons aucun changement de tendance générale dans nos données d'enquête par rapport à octobre."

Disney a connu une course épique – depuis plusieurs années, en fait. Jetez un œil à quelques-uns des points forts de ce que le mastodonte de la culture pop est devenu depuis environ 2009, encore plus qu'il ne l'était déjà:

Décennie à Disney:

• 25 $ 1B + films (tout le monde en a 13 combinés)

• 3 $ 2 milliards + films (tout le monde en a 0)

• Le plus grand film de tous les temps

• 8 ans avec le film n ° 1 de l'année

• Possède le top 5, puis 8 films de l'année

• Création de Baby Yoda pic.twitter.com/p0FzahmGhu – Matthew Ball (@ballmatthew) 19 décembre 2019

Netflix a toujours autant d'avantages intégrés, comme une bibliothèque de films plus de qualité que Disney +, HBO et Hulu réunis. En termes de contenu original, quant à lui, le streamer continue de se renforcer, avec Le sorceleur devrait débuter dans les petites heures du vendredi matin, plafonnant une série de projets récents qui ont fait leurs débuts sur le service ces dernières semaines (L'Irlandais, Le roi, Saison 3 de La Couronne et Histoire de mariage, entre autres). Disney + et Netflix sont tous deux fantastiques, des incontournables pour les consommateurs de streaming, chacun à part entière, et le succès de l'un ne doit pas nécessairement nécessiter une perte proportionnelle de l'autre.

Source de l'image: Richard Drew / AP / Shutterstock