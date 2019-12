Disney a raté ‘Star Wars’, mais il y a une trilogie de suite parfaite que vous pourriez ne même pas connaître – .

En sortant de Star Wars: The Rise of Skywalker, j'ai été frappé par une vague d'émotions. J'ai été soulagé que le règne désordonné de Disney sur la saga Skywalker ait pris fin. J'ai été ravi des batailles spatiales pratiquement incompréhensibles, mais passionnantes, qui avaient illuminé l'écran. Et j'étais satisfait, sachant que peu importe combien de fois Disney ou quelqu'un d'autre tenterait de s'appuyer sur Star Wars, il n'y aurait qu'une seule véritable suite.

Je ne suis pas la première personne à le dire, et je ne serai pas la dernière, mais la meilleure continuation de l'histoire de Star Wars après les événements du Retour des Jedi est venue sous la forme d'un livre intitulé Héritier de l'Empire. Écrit par Timothy Zahn en 1991 – 8 ans avant que la trilogie prequel ne ternisse la franchise pour toujours – Héritier de l'Empire a repris cinq ans après la conclusion de la trilogie originale et a présenté le plus grand méchant que Star Wars ait jamais vu.

Il y a trop de problèmes à compter dans The Rise of Skywalker, de la chaîne sans fin de MacGuffins à la mise à l'écart de Rose Tico au rythme effréné, mais le plus gros problème avec la nouvelle trilogie dans son ensemble est le manque d'un méchant définitif. Le mystérieux (et inutile) Snoke a été évoqué dans The Force Awakens, mais a ensuite été éliminé avec facilité dans The Last Jedi, ce qui a laissé J.J. Abrams avec la tâche peu enviable de créer une nouvelle force pour nos héros dans le film final. Les enjeux de cette trilogie n'ont jamais été bien définis, et plutôt que d'établir un véritable méchant depuis le début, la série a fini par se rabattre sur l'empereur Palpatine pour sauver la situation.

L'héritier de l'Empire, en revanche, présente son méchant dans les premiers paragraphes. Le Grand Amiral Thrawn a repris les restes des forces de l'Empire Galactique après la destruction de la deuxième Etoile de la Mort, et présente un type de menace entièrement différent de celui de l'empereur Palpatine, presque méchamment caricatural.

Il est un brillant tacticien et, plutôt que de forcer la force à étouffer quiconque le regarde du mauvais côté, il traite ses officiers avec respect et promeut ceux qui l’impressionnent alors qu’il combat la Nouvelle République. Pendant ce temps, nous voyons tous les personnages de la trilogie originale grandir et évoluer, alors que Luke tente de devenir le premier d'une nouvelle ligne de chevaliers Jedi, Leia et Han se préparent à avoir des jumeaux, et Mara Jade, la favorite des fans, rencontre Luke pour la première fois.

Autant que j'aime les personnages qui ont été introduits dans The Force Awakens, Rey, Kylo Ren, Finn et Poe ne sont tout simplement pas assez pour faire tout au long de la nouvelle trilogie. Leurs arcs de personnages ne sont pas aussi intéressants ou dramatiques que ceux de Luke, Han et Leia dans la trilogie originale, et je ne me sens pas plus proche d'eux maintenant qu'en 2015. Dans l'ensemble, j'ai apprécié le nouveau films, et j'apprécierai toujours ce qu'ils ont fait pour la représentation dans l'univers Star Wars, mais je ne pense pas qu'ils aient rien fait pour améliorer ce qui était déjà établi par les originaux.

Pendant ce temps, les livres de Thrawn restent non seulement mes histoires préférées de Star Wars, mais sont vraiment des romans de science-fiction vraiment amusants, intelligents et passionnants. Dark Force Rising et The Last Command sont des suites parfaites pour Heir to the Empire. Et si vous avez encore faim une fois que vous avez terminé The Last Command, Zahn a écrit deux autres livres – Spectre du passé et Vision du futur – qui présentent une conclusion satisfaisante à l'histoire que George Lucas a mise en mouvement avec A New Hope comme je pouvais imaginer.

