Disney a vendu l’un de ses derniers studios de jeux

FoxNext, un studio que Disney a acquis après avoir acheté Fox, a été vendu peu de temps après avoir été acquis par la Maison de la souris. En septembre 2019, il a été signalé que Disney cherchait à décharger le studio, qui est responsable du jeu mobile Marvel Strike Force. C’est maintenant arrivé.

Variety rapporte que Disney a vendu FoxNext au développeur mobile Scopely, l’équipe derrière The Walking Dead: Road to Survival et WWE Champions. FoxNext travaille actuellement sur un jeu mobile Avatar, nommé Avatar: Pandora Rising.

Tim O’Brien de Scopely a déclaré à Variety qu’ils étaient “extrêmement impressionnés par le jeu incroyable que l’équipe de FoxNext Games a construit”. Marvel Strike Force a généré plus de 150 millions de dollars de revenus au cours de sa première année.

La vente comprend Cold Iron Studios, qui appartient à FoxNext depuis 2018. Cold Iron Studios travaille sur un nouveau jeu de tir dans l’univers Alien, mais Scopely prévoit de les vendre une fois l’accord conclu, car ils ne fonctionnent pas sur mobile titres. Le studio est composé de 50 personnes.

Dans le passé, Disney s’est éloigné de la publication de jeux, fermant des studios comme le développeur Epic Mickey Junction Point, l’équipe de Tron: Evolution Propaganda Games et les créateurs de Split / Second Black Rock. En 2016, Disney a annulé la série Disney Infinity et fermé le développeur Avalanche Software, marquant la fin de leur plus grande franchise de jeux.

Disney continuera de publier des jeux mobiles basés sur ses propriétés – en 2018, il a signé un accord avec le développeur Jam City, qui a développé plusieurs jeux basés sur les propriétés Disney et Pixar.

