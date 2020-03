Disney, Apple et Amazon rejoignent Netflix et YouTube pour réduire la qualité du streaming

Des temps désespérés appellent des mesures désespérées – et Disney, Apple et Amazon ont maintenant rejoint Netflix et YouTube pour réduire la qualité vidéo de leurs services de streaming à travers l’Europe.

L’idée est de réduire la pression sur les réseaux Internet à travers le continent, et c’est quelque chose que les autorités de l’Union européenne ont spécifiquement demandé afin de maintenir le trafic numérique fluide.

Disney Plus ouvrira ses portes dans la majeure partie de l’Europe ce mardi 24 mars, bien que le lancement en France ait été repoussé au 7 avril. Selon un communiqué officiel, l’utilisation de la bande passante sera réduite d’un quart.

Amazon a adopté une approche similaire avec son service Prime Video au cours des derniers jours, promettant de “réduire les débits de streaming tout en maintenant une expérience de streaming de qualité” dans les pays européens où il opère.

Mettre les freins

Bien qu’Apple n’ait pas encore fait d’annonce officielle, . a repéré une réduction de la qualité vidéo en Europe ces derniers jours – une réduction assez agressive en fait, bien qu’elle puisse même s’éteindre avec le temps.

Netflix et YouTube ont été les premiers services de streaming à être conformes à la directive européenne, bien qu’il semble maintenant que tous ceux qui ont une plate-forme vidéo vont prendre des mesures pour lutter contre l’énorme augmentation du nombre de personnes coincées à la maison.

Alors que les opérateurs de réseau ont déclaré qu’ils étaient convaincus qu’il y avait suffisamment de capacité disponible dans le système pour faire face à tout le monde devenant des observateurs habituels, il semblerait que personne ne veut prendre de risques.

Pour l’instant, il n’y a aucun signe de films similaires aux États-Unis ou ailleurs. Dans le même temps, les entreprises technologiques sont occupées à diffuser des informations fiables sur les coronavirus via des applications et des sites faciles d’accès.