Disney + arrive également officiellement en Italie sur les téléviseurs intelligents LG

LG a rendu la nouvelle plate-forme Disney + disponible en Italie et dans d’autres pays européens, offrant ainsi aux utilisateurs italiens un choix encore plus large de contenu de haute qualité. Dans toute l’Italie– en plus du Royaume-Uni, de l’Irlande, de la France, de l’Espagne, de l’Allemagne, de la Suisse et de l’Autriche – Les propriétaires de téléviseurs LG avec webOS à partir de 2016 auront accès aux meilleurs films et émissions des studios Walt Disney, Pixar, Marvel Studios et Lucasfilm.

Pour profiter de tout ce que le service a à offrir, cliquez simplement sur l’icône Disney + LG Home Launcher et sélectionnez le type d’abonnement. Parfaitement intégrée à la plate-forme webOS, l’application Disney + sur les téléviseurs LG offre une expérience utilisateur simple et intuitive pour parcourir les nombreux contenus adaptés à tous les goûts.

Le service donne un accès complet à une large gamme de films et d’émissions de télévision Disney, ainsi qu’à du contenu de divertissement exclusif et original. Les longs métrages, les émissions de télévision, les courts métrages et les documentaires sont tous commodément classés et disponibles sur Disney + également via recherche.

Avec une longue lignée de contenus appartenant à Disney, y compris l’univers cinématographique merveille et la saga de Star Wars, les abonnés ont tellement de choix. À tout cela s’ajoutent les originaux Disney – une véritable force de la plateforme – avec plusieurs titres acclamés par la critique tels que Le Mandalorien, Le monde selon Jeff Goldblum, High School Musical: The Musical: The Serieset le redémarrage en direct du classique bien-aimé Lilly et le Maraudeur.

Grâce aux téléviseurs LG avec plate-forme webOS, les créations magiques de Disney prennent vie et les utilisateurs peuvent se plonger dans la nostalgie et l’émotion des histoires les plus aimées de tous les temps. Pour obtenir le plus de détails dans chaque scène, le LG OLED TV ils offrent la meilleure qualité d’image grâce à des contrastes infinis et un noir parfait, rendu possible par la technologie révolutionnaire OLED qui ne nécessite pas de rétro-éclairage. De plus, les fonctionnalités pratiques des téléviseurs intelligents LG, notamment ThinQ AI et la fonction de recherche universelle, sont parfaitement compatibles avec Disney +.

“L’arrivée de Disney + sur les téléviseurs LG en Europe offre une nouvelle opportunité passionnante pour les propriétaires de téléviseurs LG”, a déclaré Lee Sang-woo, vice-président directeur de la stratégie d’entreprise et des services de contenu de LG Home Entertainment Company. “LG est maintenant prêt à fournir encore plus de contenu choisi parmi les meilleurs du marché.”