Disney + commande les épisodes des Simpsons par thème et par saison

Disney + commandes Simpsons épisodes par thème ainsi que par saison. Les choses se sont bien passées pour le nouveau service de streaming par abonnement de Disney. Malgré quelques problèmes initiaux, la Mouse House semble s’efforcer de satisfaire ses clients.

Cela peut ne pas sembler inhabituel pour la plus grande société de divertissement du monde, mais le maintien d’un nouveau service pendant une pandémie aura certainement ses défis. Avec des statistiques récentes montrant que Disney a dépassé les 50 millions d’abonnés dans le monde, il est clair que Netflix a un véritable concurrent à Disney. Pourtant, il y a eu des critiques du service de Disney. Bien avant que l’état actuel du monde ne soit un problème, certains abonnés se sont prononcés sur l’annulation de leurs abonnements une fois que le Mandalorian a terminé sa première saison. Il y a également eu des erreurs, telles que la diffusion des Simpsons dans un format 16: 9 plutôt que 4: 3, ce qui a agacé et énervé de nombreux fans de la longue série animée.

Néanmoins, il faut du temps pour créer un service de streaming de qualité et plutôt que de contester les réclamations, Disney a choisi de travailler tranquillement à l’amélioration. La preuve la plus récente en est fournie par le journaliste Frank Pallotta, via son compte Twitter. Il semble que Disney ait décidé de créer des coffrets thématiques d’épisodes des Simpsons, en les regroupant en fonction de sujets tels que les prédictions, les voyages et les sports. Vous pouvez consulter le Tweet original de Pallotta ci-dessous:

En plus de vingt ans de la série, The Simpsons a réussi à aborder les thèmes susmentionnés à plusieurs reprises. Qui peut oublier le skateboard Homer avec Tony Hawk ou le voyage désastreux (mais hilarant) de la famille en Australie? Bien sûr, tous ces épisodes étaient déjà disponibles sur Disney +, mais en parcourant toute la série et en composant des collections complètes de thèmes différents et récurrents, Disney a permis aux fans de regarder beaucoup plus facilement certains de leurs épisodes préférés sans avoir à parcourir le saisons elles-mêmes. Si la nouvelle option s’avère être un succès auprès des abonnés, il est facile de voir ce concept se développer et même être utilisé sur d’autres programmes proposés par Disney. Cependant, dans le cas des Simpsons, le regroupement d’épisodes spécifiques de cette manière a beaucoup de sens, étant donné le grand nombre d’épisodes existants. Il reste à voir exactement comment les fans adopteront le concept, mais à ce jour, cela semble être une idée qui pourrait donner des résultats positifs.

Disney a récemment révélé que le rapport hauteur / largeur des Simpsons sera fixé d’ici la fin mai, ce qui, si ce calendrier est respecté, éliminera la seule plainte majeure contre la diffusion en continu de la série par le service. Certains diront que la conservation des épisodes des Simpsons par Disney ne se fait que pour distraire les téléspectateurs du désordre créé avec les proportions. Il est peu probable que ce soit le cas, mais même si cette plainte était véridique, provoquant un marathon de sports ou de voyages ou d’épisodes liés à la musique Les Simpsons est un moyen assez décent pour passer le temps.

