Disney confirme les dates de la première saison de The Mandalorian saison 2 et Marvel

La saison 2 de Mandalorian arrive en octobre 2020, a révélé aujourd’hui Disney dans un appel aux résultats. La série télévisée Star Wars avait précédemment reçu une date de sortie “ US Fall 2020 ”, mais cela confirme quand nous aurons ensuite un morceau de Baby Yoda.

De plus, Bob Iger de Disney a fait allusion à des retombées de l’émission. Il a défini cela comme “incluant la possibilité de lui donner plus de personnages et de prendre ces personnages dans leur propre direction en termes de séries”, selon THR.

Avec le nouveau contenu basé sur Mandalorian, le PDG de Disney a également confirmé que la série Obi Wan d’Ewan McGregor et la préquelle de Rogue One de Diego Luna étaient toujours en préparation pour le service, bien qu’aucune date de sortie n’ait été proposée à l’époque.

Admirez ces fenêtres de sortie

(Crédit d’image: Marvel Studios)

Nous avions déjà entendu des informations selon lesquelles la série Disney Plus de Marvel, The Falcon and the Winter Soldier, arriverait en août, et nous avons maintenant la confirmation directe de la bouche du PDG de Disney que ce sera effectivement le cas.

Alors qu’il avait déjà été révélé que WandaVision de Disney Plus arriverait sur le service dans le courant de 2020, l’appel gagnant a maintenant confirmé une date de sortie en décembre pour la sitcom mettant en vedette Vision et Scarlet Witch. Tom Hiddleston reprendra également son rôle de Loki dans une série autonome à saute-temps en 2021.

Nous espérons que vous ne souffrez pas de fatigue de super-héros, car selon Iger, “il existe sept autres séries Marvel à différents stades de développement ou de pré-production”, dont She-Hulk, Hawkeye, Mme Marvel, Moon Knight et la série d’anthologie animée Et qu’est-ce qui se passerait si?