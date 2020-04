Disney crée une mini-série de Frozen faite à la maison

Afin d’encourager les nombreux enfants confinés, il semble que Disney a travaillé pour ramener l’un de ses films les plus réussis, Congelé, sous forme de mini série numérique. Cependant, la chose la plus curieuse est que c’est un créé et produit à domicile des membres originaux du film, et l’aide de Disney Animation.

Comme l’explique l’entreprise sur son compte Twitter, l’idée et la principale source de travail viennent de Hyrum Osmond, l’animateur d’Olaf, prenant ce mignon bonhomme de neige comme le protagoniste central de cette petite série animée, bien que la présence et la voix de Josh Gad aient déjà été confirmées pour la version anglaise, doubleur original de ce personnage.

À partir de cette semaine, profitez d’une toute nouvelle série numérique Disney Animation originale avec le bonhomme de neige préféré de tous, Olaf. #AtHomeWithOlaf créé à la maison par Hyrum Osmond. Exprimé de la maison par Josh Gad. #DisneyMagicMoments pic.twitter.com/gFFuHE8mev

Bien que la façon dont la distribution et l’accès à cette nouvelle série numérique seront planifiés n’a pas encore été officiellement finalisée, tout indique qu’elle arrivera exclusivement par le biais du service de transmission récemment publié. Disney +, où vous pouvez déjà trouver les deux films gelés. Cependant, bien que la société ait déjà confirmé que cette série sera disponible à partir de cette semaine, pour le moment sa disponibilité en Espagne n’a pas été confirmée.

Et il est très probable qu’il nous faudra encore quelques jours pour profiter de ce contenu en espagnol, car le doublage devrait être recommencé, en enregistrant les doubleurs eux-mêmes depuis leur domicile.

