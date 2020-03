Disney + Cut Saison 7, la scène la plus sombre de l’épisode 3

Star Wars: La guerre des clones la saison 7, épisode 3, “On the Wings of Keeradaks” a coupé une scène sombre et potentiellement dérangeante de sa diffusion sur Disney +. La dernière saison de la série animée est actuellement diffusée sur la plate-forme de streaming Disney, concluant un spectacle annulé des années auparavant et achevant sa transition vers les événements de Star Wars: Épisode III – La vengeance des Sith.

Peu de temps après l’annulation, cependant, une poignée d’épisodes de Clone Wars qui avaient été achevés à mi-chemin ont été publiés en ligne. Ces bobines d’histoire étaient inachevées, consistant en des animations brutes définies pour le dialogue enregistré des acteurs, mais elles ont révélé certaines des aventures à venir que Clone Wars avait prévues avant l’annulation. Avec la renaissance de Clone Wars sur Disney + pour une dernière saison, certains de ces épisodes auparavant inachevés sont maintenant inclus dans la nouvelle saison 7. Par exemple, le premier arc de la saison 7 de Clone Wars impliquant le Bad Batch provient directement de ces bobines d’histoire. Pourtant, il y a eu quelques changements notables entre les bobines originales de Clone Wars et les épisodes maintenant diffusés sur Disney +.

Continuez à faire défiler pour continuer à lire

Cliquez sur le bouton ci-dessous pour démarrer cet article en vue rapide.

En relation: La guerre des clones: le moment le plus touchant du mauvais lot a été une réécriture de la saison 7

Dans Star Wars: The Clone Wars saison 7, épisode 3, “On the Wings of Keeradaks”, il y a une scène où Wat Tambor lâche une arme appelée Decimator sur Anakin, Rex et le Bad Batch alors qu’ils tentent de s’échapper avec l’Echo récemment sauvé. Dans l’épisode Disney +, Tambor envoie le droïde dans une pièce avec Anakin et les clones, mais ils s’échappent par un évent avant qu’il ne s’active et n’attaque. Comme décrit dans “Sur les ailes des Keeradaks”, le petit droïde rond et en lévitation recherche la matière organique avec des vrilles d’énergie, mais l’épisode n’offre aucun détail sur ce qu’il fait une fois qu’il a trouvé sa cible. Cependant, dans la bobine de l’histoire originale de “On the Wings of Keeradaks”, il y a une scène de Tamboor montrant le décimateur sur un Poletec et cela montre que les vrilles d’énergie de l’appareil recherchent l’étranger et le transforment en goo. Dans la version finale de l’épisode maintenant disponible sur Disney +, cette scène est complètement supprimée.

Une scène d’un étranger innocent assassiné est un exemple de la façon dont Clone Wars est devenu plus mature à mesure qu’il progressait, bien que toujours dans le domaine de sa cote TV-PG. Pourtant, la façon dont il est suggéré que ce Poletec soit tué par le décimateur dans la bobine de l’histoire originale de Clone Wars est pour le moins troublante. Même sans les effets finis, la scène d’un extraterrestre liquéfié est une mort horrible, et bien plus graphique qu’un personnage mourant par un feu de blaster ou une explosion. Bien que nous ne sachions pas encore avec certitude et que la scène de Tambor montrant le décimateur ait pu être coupée pour un certain nombre de raisons, il est probable que la scène ait été jugée trop intense pour un spectacle pour enfants sur Disney +. Après tout, Disney a déjà montré qu’ils supprimeront les films et les séries s’ils décident que leur contenu ne convient pas au public familial auquel la société s’adresse avec Disney +. Par exemple, la récente suppression de Love, Simon spin-off de Disney + en faveur de Hulu.

Indépendamment de la raison pour laquelle la scène est coupée, “On the Wings of Keeradaks” pourrait toujours faire avec une explication pour exactement ce que Tambor envoie pour attaquer Anakin, Rex, Echo et Clone Force 99. Dans l’état actuel des choses, ce n’est qu’un simple énoncé killer ball droid, alors que dans la bobine d’histoire, le Decimator est une nouvelle arme terrifiante développée par la Techno Union. La saison 7 de Clone Wars a déjà montré l’ingéniosité de la Techno Union avec les nouveaux Battle Droids, mais un droïde armé comme le Decimator les rend encore plus dangereux. En fin de compte, ce changement n’affecte pas vraiment l’histoire globale de “On the Wing of Keeradaks”, mais alors que The Clone Wars poursuit sa dernière saison, il sera intéressant de noter en quoi les nouveaux épisodes diffèrent des battements d’histoire qui avaient été précédemment établis.

Suivant: Clone Wars est sur le point de rendre l’ordre 66 plus tragique que les préquelles

Star Wars: La guerre des clones la saison 7 se poursuit vendredi 13 mars prochain avec “Unfinished Business” sur Disney +.

L’enfant intemporel de Doctor Who peut répondre au dernier mystère de David Tennant

A propos de l’auteur

Sarah Moran est une contributrice de . depuis 2014. Elle écrit principalement des critiques et des reportages en plus de couvrir le développement continu des films et des émissions de télévision actuels. Sarah est diplômée de l’Ohio State University où elle a obtenu son B.A. dans les études cinématographiques en 2009. Ses plus récentes missions pour . comprennent (mais sans s’y limiter): The Flash, Star Wars Rebels, The Walking Dead et Game of Thrones.

Sarah est également rédactrice en chef de Kabooooom.com, un site Web consacré à la critique, aux délires et aux délires sur les bandes dessinées et tout ce qu’ils inspirent. Lorsqu’elle n’essaie pas de transformer ses pensées décousues en mots écrits, Sarah se retrouve à jouer à SMITE, à rattraper son retard sur sa liste de sélection ou à s’échapper à travers des documentaires de voyage sur Netflix. Pour plus d’exploits de Sarah, suivez-la sur Twitter.

En savoir plus sur Sarah Moran