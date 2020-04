Disney + dépasse 50 millions d’utilisateurs dans le monde

Disney + a démarré fortement aux États-Unis et après son arrivée dans presque toute l’Europe il y a quelques semaines, le succès de la plate-forme est confirmé par un très bon accueil qui, au total, réveillera – s’il ne l’avait pas déjà fait – le problème de concurrence: plus de 50 millions de personnes se sont abonnées déjà au service.

Selon les prévisions de l’entreprise elle-même, ils prévoyaient atteindre entre 60 et 90 millions d’utilisateurs au cours de leurs cinq premières années en ligne, mais en une seule journée, plus de 10 millions de personnes s’étaient inscrites; en trois mois, ils ont totalisé plus de 28 millions et lorsque les cinq mois de service sont sur le point d’être achevés, 50 millions de foyers les ont embauchés.

Le démarrage de Disney a donc été plus puissant que prévu. Netflix, le premier service du secteur de la vidéo à la demande compte environ 167 millions d’utilisateurs, mais le premier est arrivé et façonne le terrain depuis de nombreuses années. D’autre part, la concurrence se resserre et Amazon Prime Video c’est environ 150 millions d’utilisateurs, alors que HBO aurait un peu moins.

L’indice de popularité des plateformes de VOD en Espagne suit la même tendance: il y a d’abord Netflix, puis Amazon Prime Video et HBO. Mais dans les calculs mondiaux et nationaux, Amazon doit être retiré de l’équation, car même si dans son cas, tous les abonnés Amazon Prime ne sont pas comptés, seuls ceux qui utilisent le service, son prix l’éloigne du repos: 3,99 euros par mois ou 36 euros par an c’est ce qu’il en coûte.

Disney + est en concurrence sur le modèle de prix et d’abonnement avec Netflix ou HBO. En fait, c’est moins cher: vous pouvez le louer pour 6,99 euros par mois ou 59,99 euros par an; et son catalogue regorge de classiques tout au long de la vie, se proposant comme la référence hollywoodienne pour toute la famille, le plus remarquable des trois: Disney, Star Wars, Marvel, Pixar … Presque tout le matériel qu’il propose est le sien, et c’est le ligne avec laquelle ils ont l’intention de continuer à croître.

Maintenant, le grand accueil que la plate-forme reçoit n’est pas uniquement dû à son nom: la crise des coronavirus maintient de nombreuses familles enfermées à la maison, et aucun autre site n’a plus de contenu pour enfants que Disney +. De plus, si pratiquement les États-Unis sont les 28 premiers millions d’abonnés, l’Inde, un autre des territoires où il a été diffusé, en reçoit plus de 8 millions.

Est-ce que Disney + résistera à l’attraction? Telle est la question, car malgré ses tonnes de classiques et ce qui est à venir, ce qui n’est pas grand-chose non plus mais il est très attrayant pour l’utilisateur grand public, Disney + a ses inconvénients, tels que – avec précision – s’appuyer sur des classiques vus et examinés par tout le monde, ou n’offrir que du contenu pour toute la famille, sans rien qui attire l’attention de ceux qui recherchent plus de matériel pour adultes.