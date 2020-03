Disney + disponible en Italie: ce que c’est, abonnement et catalogue

À partir d’aujourd’hui, il est également disponible en Italie Disney +, le Le service de contenu en streaming de Walt Disney Company. Le service offre un accès à des centaines de contenus Disney, Pixar, Marvel, Star Wars et National Geographic, depuis profitez d’une haute résolution sur la plupart des appareils. L’application Disney +, en fait, est disponible pour TV (Amazon Fire TV, Android TV, AppleTV, Chromecast, LG TV, Roku, Samsung), ordinateur (PC Windows, MacOS, Chrome OS), console (PlayStation 4, Xbox One) et évidemment pour Smartphones et tablettes Android, iPhone, iPad et Amazon Fire.

Disney +, quels plans sont disponibles et comment puis-je m’abonner?

Disney + attendu deux formules d’abonnement différentes: mensuel et annuel. Le premier implique un tarif de 6,99 euros par mois et la possibilité de résilier le contrat à tout moment, à partir de la fin de la période de facturation, sans frais supplémentaires. L ‘abonnement annuelà la place, il en fournit un taxe de 69,99 euros à payer en une fois et permet de économiser environ 15% par rapport aux douze mois de l’abonnement mensuel.

Dans tous les cas, il est possible profitez d’une période d’essai gratuite de sept jours, afin de tester le service avant de déterminer s’il faut ou non s’abonner. Si vous n’annulez pas avant les sept jours d’essai gratuits, le premier versement mensuel du montant de 6,99 euros (ou 69,99 euros si vous avez opté pour le forfait annuel) sera automatiquement facturé.

Rappelons cependant que TIM a lancé une promotion avantageuse qui vous permet d’obtenir votre abonnement Disney + à un prix très spécial. Il s’appelle Disney World + et offre l’accès à tous les contenus Disney + et TIMVision Plus au prix exclusif de 3 euros par mois, avec i trois premiers mois du service cadeau.

Que ce soit la formule mensuelle ou annuelle, votre abonnement Disney + permet de diffuser tout le contenu du catalogue sur quatre appareils simultanément et de créer jusqu’à sept profils différents, chacun avec ses propres préférences et progrès. Il est possible de s’abonner à Disney + directement depuis le site officiel du service, en cliquant sur l’élément Essayez-le gratuitement pendant 7 jours ou Inscrivez-vous maintenant et remplissez tous les champs obligatoires.

Disney +, catalogue plein de titres et de contenus originaux

la Catalogue Disney + compte plus d’une centaine de titres entre grands classiques et nouvelles productions originales, entre films et séries télé. Parmi les séries télévisées originales, nous mentionnons High School Musical: La comédie musicale et Le Mandalorien, situé dans l’univers Star Wars. Comme prévu, le service Disney + offre un accès au contenu Pixar, Marvel, Star Wars et National Geographic, y compris des films, des dessins animés, des séries télévisées, des documentaires et des courts métrages.

Pour découvrir tout le contenu disponible sur Disney +, nous vous recommandons de consulter notre article dédié, ou en tout cas de souscrire à la période d’essai gratuite du service, afin de parcourir le catalogue de vos propres mains … ou plutôt, des yeux.