Disney +, les secrets des productions révélés dans ces documentaires

La plateforme Disney vient d’entrer sur le marché mondial du streaming et a déjà rassemblé un nombre considérable d’abonnés. Il y a beaucoup de fans de Disney qui, de partout dans le groupe, ont attendu l’occasion de voir les classiques de Disney et bien plus encore à tout moment, et pour cette raison, seulement 10 jours après son activation, il a conquis le public sans limites géographiques.

En plus des films et dessins animés Disney, Pixar qui ont fait la fortune de la société de production, il sera possible de s’immerger dans le monde de Star Wars ainsi que dans l’univers Marvel.

En plus de cela, cependant, pour ajouter à l’offre déjà enrichie, des perspectives spéciales permettront aux fans de vivre une expérience à 360 ° dans le monde Disney.

Disney +: la plateforme ajoute du contenu spécial pour tous les fans

Contrairement aux autres plateformes de streaming, où le contenu supplémentaire est souvent divisé en bandes-annonces ou en avant-premières disponibles via d’autres sources sur le Web, l’offre Disney se caractérise également par un grand nombre d’extras et d’informations pour mieux comprendre le traitement, la production et l origine des contenus qui constituent les piliers du monde Disney (et pas seulement).

Ne manquez pas la spéciale sur Blanche-Neige et les Sept Nains, qui représente le premier vrai classique de Disney, accompagnée d’une visite dans les studios d’animation tels qu’ils sont apparus à l’aube ainsi que des reconstitutions audio de deux rencontres des écrivains.

Le deuxième classique de Disney à contenir des idées est Pinocchio, raconté par Walt Disney lui-même dans un film passionnant de cinq minutes.

En plus de ceux-ci, déjà d’une importance considérable, il y a des informations détaillées sur Sleeping Beauty in the Woods, Mary Poppins, Beauty and the Beast, A bug’s life et Fantasia 2000.