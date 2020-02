Disney + n’est peut-être pas le tueur de Netflix que tout le monde pensait que ce serait – .

Alors que la plupart des gens s’attendaient à ce que Disney + soit populaire, l’ampleur du succès du service de streaming a même pris au dépourvu quelques cadres de Disney. Fort d’un vaste catalogue de contenus familiers et appréciés, ainsi que de nouvelles émissions comme The Mandalorian, Disney + a frappé comme un éclair quand il a été lancé au début de novembre.

À ce stade, Disney +, à peine deux semaines après son lancement, avait déjà amassé environ 15 millions d’abonnés. Plus récemment, l’ancien PDG de Disney, Bob Iger, a révélé lors d’une conférence téléphonique sur les résultats que le total des abonnés de Disney + avait éclipsé 28,6 millions. Ces chiffres sont au-delà de l’impressionnant et ont incité beaucoup de gens à affirmer que Disney + pourrait s’avérer une menace sérieuse pour la domination continue de Netflix sur le streaming.

Un nouveau rapport de DecisionData, cependant, relaie que l’intérêt pour Disney + pourrait décliner un peu. Plus précisément, le rapport note que le trafic des moteurs de recherche Disney +, les histoires des médias et les mentions de noms de marque sur les réseaux sociaux ont considérablement chuté.

Le rapport note ce qui suit:

Nous avons constaté dans nos recherches que l’intérêt pour Disney + a chuté de plus de 80% au cours des deux derniers mois.

L’intérêt pour la recherche sur Netflix est resté stable, même en voyant une légère augmentation après le lancement de Disney +.

Il est rapporté que les tendances sur les réseaux sociaux sont devenues négatives pour Disney +, avec une augmentation du nombre de personnes prétendant annuler leurs abonnements.

Un nombre important (au moins 20%) des nouvelles inscriptions signalées par Disney + proviennent d’accords de partenariat qui incluent des essais gratuits (Verizon offrant à ses clients une année gratuite de service de streaming).

C’est un rapport intéressant, bien sûr, mais nous devrons probablement attendre le prochain rapport sur les revenus de Disney pour mieux évaluer la prétendue baisse d’intérêt pour Disney +.

En effet, il est peut-être possible que tous ceux qui s’intéressent à Disney + soient déjà abonnés et que la croissance des utilisateurs s’arrête au cours des prochains mois. Cela dit, Disney, dans le but d’attirer de nouveaux abonnés et d’empêcher les abonnés existants de quitter le navire, devra faire un gros effort pour déployer du contenu nouveau et convaincant. Le succès de The Mandalorian a été un excellent début, mais la société aura besoin de quelques histoires de réussite de programmation plus originales pour prouver qu’elle peut maintenir la croissance de ses abonnés.

Tout compte fait, je ne pense pas que Disney + se révélera être une énorme menace pour Netflix car les deux services sont relativement abordables. En d’autres termes, il n’y a aucune raison de croire que le succès de Disney + aura un impact négatif sur la capacité de Netflix à attirer de nouveaux abonnés et à fidéliser les abonnés actuels.

Source de l’image: Disney

Utilisateur de Mac depuis toujours et passionné d’Apple, Yoni Heisler écrit sur Apple et l’industrie des technologies en général depuis plus de 6 ans. Ses écrits ont été publiés dans Edible Apple, Network World, MacLife, Macworld UK et, plus récemment, TUAW. Lorsqu’il n’écrit pas et n’analyse pas les derniers événements avec Apple, Yoni aime assister à des spectacles d’Improv à Chicago, jouer au football et cultiver de nouvelles dépendances à la télévision, les exemples les plus récents étant The Walking Dead et Broad City.

