Disney +, Netflix et Spotify pour moins de 10 euros par mois immédiatement

Dans cette période de quarantaine, le temps qui passe est long et pendant quelques heures, vous pouvez également compter sur des plateformes de streaming en ligne telles que Netflix et Disney Plus pour regarder un bon film ou un Spotify pour écouter de la musique. Malheureusement, cependant, tout le monde ne peut pas se permettre les trois abonnements mensuels et certains doivent se priver de quelque chose en en choisissant un.

Heureusement, ce n’est plus un problème de supporter i trois laissez-passer mensuels des trois plateformes grâce à une méthode très simple, rapide et légale. Les consommateurs intéressés n’ont qu’à trouver d’autres personnes avec qui partager un compte. Voici les détails.

Disney Plus, Netflix et Spotify à un prix plus que bon marché: voici ce qu’il faut faire

Les consommateurs intéressés par cette méthode doivent d’abord créer un compte Netflix, Spotify ou Disney Plus pour poursuivre la procédure. Une fois enregistré, par exemple, un Netflix il est nécessaire de choisir l’abonnement mensuel avec lequel il est possible de posséder quatre écrans simultanément à un coût de 14,99 euros par mois. Une fois toutes les étapes effectuées, il suffit de partager le compte nouvellement créé avec trois autres personnes pour payer environ 3,70 € par mois.

La même procédure s’applique aux Spotify avec lequel il est nécessaire d’activer l’abonnement Spotify pour la famille car six appareils sont autorisés simultanément et prennent en charge des frais mensuels de 14,99 euros. Dans ce cas, le nombre de personnes avec qui il est nécessaire de partager le compte devient cinq pour supporter un prix mensuel de 2,50 euros chacun.

Enfin, la souscription de Disney Plus vous permet de posséder quatre écrans en même temps pour 5,99 euros par mois. Encore une fois, il suffit de trouver trois autres personnes disponibles pour partager un seul compte.