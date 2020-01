Disney + Obi-Wan Kenobi TV Show a retardé le tournage

[UPDATE]: L’acteur Obi-Wan Ewan McGregor a parlé de ces rapports, disant que tout est moins dramatique que ce qui avait été annoncé à l’origine – ils ont repoussé les dates pour donner plus de temps à tout le monde, dit McGregor, non pas parce que les scripts étaient mauvais. Il dit que le tournage ne commencera qu’en janvier 2021.

L’histoire originale suit.

Bien que la prochaine série Obi-Wan Kenobi sur Disney + n’ait pas encore été annoncée, elle pourrait prendre plus de temps à faire ses débuts que prévu. Selon un nouveau rapport, les travaux de l’émission ont été suspendus pour une durée indéterminée.

La nouvelle vient de Collider, qui rapporte que l’équipe de la série qui se préparait à filmer dans les studios Pinewood de Londres a été renvoyée chez elle sans délai sur le moment où la série ira de l’avant. Quant à savoir pourquoi il est retardé, Collider cite des rumeurs selon lesquelles la présidente de Lucasfilm, Kathleen Kennedy, n’est pas satisfaite des scripts écrits jusqu’à présent. Des sources indiquent au point de vente que la production pourrait potentiellement démarrer cet été, mais il n’y a aucune garantie.

Si cela est vrai, ce ne serait pas la première fois qu’un projet Star Wars fait face à un revers créatif ces dernières années. Rogue One et Solo ont été retravaillés pendant la production. Dans le cas de Solo, Ron Howard a repris la direction du film de Phil Lord et Chris Miller. Plus récemment, The Rise of Skywalker devait à l’origine être réalisé par Colin Trevorrow, avant d’être remplacé par JJ Abrams.

Le projet Obi-Wan avait précédemment été révélé se dérouler huit ans après les préquelles de Star Wars et le duel du personnage avec Anakin Skywalker dans Revenge of the Sith, qui s’est terminé par la transformation de son ancien Padawan en Dark Vador. Ewan McGregor, qui a joué le personnage dans les épisodes I à III, devrait reprendre le rôle. Deborah Chow, qui a réalisé les épisodes 3 et 7 de la série Disney + The Mandalorian, est engagée pour servir de productrice exécutive et de showrunner de la série.

Le Mandalorian reviendra plus tard en 2020 pour la saison 2. Pendant ce temps, Star Wars: The Clone Wars lancera une nouvelle saison sur Disney + le 21 février.

