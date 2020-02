Disney Plus a besoin d’un contenu rétro plus adapté aux adultes jusqu’à ce que ses émissions Marvel arrivent

La semaine prochaine est grande pour Disney Plus. Le 4 février, Disney publie ses résultats financiers trimestriels, qui devraient nous donner un premier aperçu significatif du nombre d’abonnés du service de streaming depuis l’annonce de 10 millions de personnes inscrites en novembre. Nous aurons alors une idée de la façon dont il se comporte face à des concurrents comme Netflix.

Espérons également que nous aurons une idée plus précise de ce à quoi ressemblera le calendrier de sortie pour le reste de l’année. Disney Plus a connu un très bon début en 2020, mettant au service les remakes en direct du Roi Lion et d’Aladdin. En février 2020 sur Disney Plus, Toy Story 4 le rejoindra, laissant Maleficent: Mistress of Evil, Star Wars: The Rise of Skywalker et Frozen 2 en tant que grands films de 2019 en attente d’atterrissage sur le service de streaming.

Il faudra probablement jusqu’à l’été pour que le contenu original de Disney Plus atteigne son apogée – cette semaine, il a été annoncé que The Falcon and the Winter Soldier, le premier spectacle MCU sur Disney Plus, sortira en août. Cela sera suivi par la saison 2 de Mandalorian et WandaVision, un autre spectacle MCU, vers la fin de l’année.

D’ici 2021, les gens ne pourront plus arrêter de parler des émissions de Disney Plus. Mais pour l’instant, nous avons un peu d’attente entre nos mains. Alors que les passionnés de l’animation de Star Wars peuvent s’attendre à une nouvelle saison de The Clone Wars, The Mandalorian a offert un avant-goût de tout le potentiel du service: à savoir, des émissions de télévision coûteuses en direct, suffisamment fortes pour éclipser les films qu’ils sont basés sur.

(Crédit d’image: LucasFilm)

Ce serait bien si Disney était plus ouvert à l’exploration de contenu adapté aux adultes à partir de ses archives entre-temps, pour aider à combler le vide. Il est difficile de comprendre ce que Disney considère comme trop “ adulte ” pour le service – mais la présence des Simpsons suggère qu’il y a un peu de latitude. De même, nous savons que la sitcom Fox classique Malcolm in the Middle est prévue pour le service à un moment donné, ce qui serait un ajout bienvenu.

Ces deux émissions concernent les familles, mais chacune a un attrait intergénérationnel et de nombreuses blagues pour adultes. Il convient donc de se demander pourquoi davantage d’émissions comme celle-ci n’ont pas fait le voyage vers le service de streaming.

Si vous regardez Hulu, le service de streaming de Disney, il y a un certain nombre de grands spectacles qui ont l’impression qu’ils correspondent au même modèle. King of the Hill, par exemple, a été co-créé par l’écrivain Simpsons Greg Daniels, et bien qu’il s’agisse d’un spectacle plus réaliste que The Simpsons, il n’est pas vraiment plus adulte. Douze saisons seraient un excellent ajout pour nous aider pendant les mois de jachère pour de nouveaux contenus.

Futurama, également du créateur des Simpsons Matt Groening, est un spectacle plus sombre à certains égards, et n’a pas le focus familial de son émission soeur – mais il compléterait assez bien Les Simpsons sur Disney Plus.

Maintenant, la sitcom animée Bob’s Burgers le pousserait, mais … Disney Plus a des restrictions parentales. Même si le service est conçu pour être familial, cela devrait leur donner un peu plus de flexibilité pour aller légèrement au-dessus des choses classées PG. Cela devrait être une excuse suffisante pour élargir la gamme de ce que vous pouvez regarder là-bas.

Ces trois émissions ont leur part d’épisodes plus matures et de blagues sombres, mais sont-elles vraiment plus sombres que la mort de Frank Grimes dans The Simpsons? Sûrement pas.

S’appuyer sur certaines de ces émissions plus anciennes pourrait donner à Disney Plus un peu plus d’attrait intergénérationnel pendant que tout le monde attend les bonnes choses. Il y a un argument à faire valoir que Hulu doit rester aussi fort que Disney Plus, car ce dernier développe son catalogue et ses rivaux de streaming lancent des services concurrents. Ils sont disponibles ensemble dans un seul paquet, après tout.

Mais en ce moment, Hulu est un service de streaming uniquement aux États-Unis. Et Disney Plus sera lancé dans le monde entier, y compris dans certaines parties de l’Europe en mars. Ce serait bien s’il y avait plus à attendre dans cette moitié de 2020 que les propres blockbusters de Disney, les émissions pour enfants animées plus anciennes et tout le contenu adapté aux familles qui sort des archives communes du film Disney-Fox (la romcom Splash! Arrive en février). Lorsque vous comparez les meilleures émissions de télévision sur Disney Plus aux films sur Disney Plus, il est évident que la première est plus faible que la seconde.

Bien que ce soit pour regarder des épisodes de divertissement pour enfants Disney comme Recess sur un coup de nostalgie, vous voudrez toujours passer à Picard ou à The Witcher si vous avez plus de 18 ans.

Finalement, Disney devrait avoir beaucoup de spectacles originaux pour divertir les adultes. (Crédit d’image: Disney / Lucasfilm)

On peut dire que Disney Plus remplit déjà sa fonction principale: c’est une archive vivante de films Disney, avec des bibliothèques de films Marvel et Star Wars à regarder également, même si les restrictions de licence empêchent ces collections d’être complètes. Et son prix n’est pas si élevé que les gens sont susceptibles de s’inquiéter du coût supplémentaire de l’avoir chaque mois. Pour beaucoup de parents, l’appel sera sans aucun doute lancé à leurs enfants pour qu’ils restent occupés pendant des heures. Cela vaut bien 6,99 $ par mois.

Et d’ici la fin de l’année, la cadence lente des originaux à gros budget n’aura plus autant d’importance. Il semble que les téléspectateurs recevront une série Marvel chaque trimestre à partir de The Falcon and the Winter Soldier, qui sera une affaire énorme. Nous avons vu à quoi peut ressembler la programmation de Disney Plus avec The Mandalorian, et c’est extrêmement prometteur.

Mais il serait bon d’en savoir plus sur ce qui est ou n’est pas considéré comme approprié pour le service. À mesure que de plus en plus de pays commenceront à diffuser Disney Plus, cela nous donnera une idée de la forme du service dans les années à venir et de la mesure dans laquelle son image familiale peut être étirée.