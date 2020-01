Disney Plus: changement de date de sortie au Royaume-Uni, prix et ce que nous savons

Disney Plus expliqué

(Crédit d’image: Disney)

Lorsque Disney n’a pas révélé de date de sortie au Royaume-Uni pour Disney Plus lors du dévoilement du service de streaming en 2019, beaucoup d’entre nous craignaient que nous attendions longtemps avant son lancement ici.

Et bien, nous avions raison.

Le compte Twitter de Disney a finalement révélé la date de sortie du service au Royaume-Uni et en Irlande – le 31 mars 2020. Maintenant, cependant, la date est passée au 24 mars, une semaine plus tôt que prévu initialement.

Nous connaissons également le prix maintenant: 5,99 £ par mois ou 59,99 £ par an. Les abonnés au service Disney Life au Royaume-Uni seront probablement migrés vers Disney Plus, mais Disney n’a pas encore expliqué comment cela fonctionnera.

Néanmoins, cela devrait signifier que le Royaume-Uni et d’autres pays recevront une sélection exceptionnelle d’originaux Disney Plus lorsque le service arrivera ici, car il n’y a aucune raison de déployer des émissions comme The Mandalorian sur une base hebdomadaire.

Ci-dessous, nous vous expliquerons tout ce que nous savons du lancement de Disney Plus au Royaume-Uni.

Disney Plus a une toute nouvelle date de sortie au Royaume-Uni: le 24 mars, une semaine plus tôt que prévu initialement. Il est lancé en Irlande, en France, en Allemagne, en Italie, en Espagne, en Autriche et en Suisse en même temps.

Cela fait longtemps que Disney Plus arrive au Royaume-Uni, mais ça approche maintenant.

Comme vous vous en doutez, les gens ne sont pas vraiment satisfaits d’avoir accès au service de streaming – et des émissions comme The Mandalorian et des films comme Lady and the Tramp – quatre mois après tout le monde. Si vous avez essayé d’éviter les spoilers mandaloriens au cours des derniers mois, vous saurez que ça a été l’enfer sur Terre.

Cela dit, bien que de nombreux fans de Disney en Europe se soient sentis un peu laissés pour compte par le lancement échelonné, les fans de Disney en Amérique du Sud et en Asie seront doublement déçus car ils n’ont pas encore de date de sortie Disney Plus pour le service pour le Brésil , Le Japon, l’Argentine et des dizaines d’autres pays amoureux de Disney.

Il semble que le déploiement retardé du service ait fait du piratage le pire ennemi de Disney Plus, même en sachant qu’une date ferme est à l’horizon pour de nombreux pays européens.

Nous avons vu la date de sortie au Royaume-Uni pour la saison 4 de Rick & Morty avancée après le contrecoup des fans sur le retard, mais le faire pour une plate-forme entière comme Disney Plus était probablement une tâche trop lourde. Après tout, beaucoup de films Disney étaient toujours sur Sky pendant les vacances, y compris la plupart des films Star Wars.

Le retard est vraisemblablement plus lié à la programmation disponible qu’autre chose. Espérons que le retard signifie que tous les épisodes de The Mandalorian arriveront le premier jour, plutôt que de se dérouler chaque semaine comme ils l’ont fait aux États-Unis.

Disney Plus: prix et plans du Royaume-Uni expliqués

Disney a confirmé que Disney Plus coûtera 59,99 £ pour un abonnement annuel, soit 5,99 £ par mois. Ce sont les deux niveaux disponibles, et vous pouvez annuler à tout moment. Contrairement aux États-Unis, où il est intégré à ESPN et Hulu, au Royaume-Uni, Disney n’a jusqu’à présent été annoncé que comme un service autonome.

Disney Plus UK: l’expansion prend du temps, on suppose

Le meilleur point de comparaison pour ces dates de sortie se trouve dans d’autres services de streaming mondiaux qui ont connu des sorties échelonnées en dehors des États-Unis.

Netflix, par exemple, a été lancé aux États-Unis en 1998 en tant que service de location de DVD. Il n’a fait le pas vers le streaming en ligne que de nombreuses années plus tard – et ce n’est qu’en 2010 que la plateforme a pu s’étendre au-delà des frontières américaines.

(Crédit image: Netflix)

Le premier territoire international a été le voisin américain, le Canada – où il a été lancé en 2010 avec un coût d’abonnement inférieur et une bibliothèque de titres beaucoup plus limitée, compte tenu de la difficulté et des coûts d’obtention des droits de diffusion à l’étranger. Il est difficile de dire comment ce facteur affectera Disney Plus. En Australie, par exemple, Disney a lancé avec plus de films Star Wars qu’aux États-Unis.

2011 a également vu Netflix se développer en Amérique du Sud, ainsi qu’aux Caraïbes. Ce n’est qu’en 2012 que Netflix est arrivé en Europe, en lançant au Royaume-Uni et en Irlande, ainsi qu’en Scandinavie. Maintenant, bien sûr, Netflix diffuse à travers d’énormes étendues de la planète, prenant en charge 23 langues dans plus de 190 pays.

Disney Plus a plus d’avance, étant donné qu’il passe directement à une plate-forme de streaming. Il vise clairement l’expansion européenne, le service atterrissant au Royaume-Uni, en France, en Allemagne, en Italie et en Espagne en mars 2020.

Il était surprenant, cependant, de voir le Royaume-Uni retarder le même montant, étant donné que le public anglophone ne nécessite pas le même type de processus de localisation étendu que la plupart des pays d’Europe ou d’Asie, mais encore une fois, cela est probablement lié au contenu disponible.

Disney Plus UK: nos prévisions originales de sa sortie

(Crédit d’image: Disney Plus)

Disney avait annoncé son intention de mettre sa plate-forme sur “tous les principaux marchés au cours des deux premières années” de sa vie (via ScreenRant).

Notre prévision initiale était au début ou au milieu de 2020, ce qui a été confirmé par la date de lancement officielle du 31 mars 2020.

Naturellement, Disney ne voudrait pas activement manquer les revenus du Royaume-Uni, et ces problèmes sont plus compliqués que de basculer un commutateur pour différentes régions – mais le retard ne sera pas bon pour les fans anglophones ou ceux qui souhaitent empêcher le piratage autour d’un seul. de la série télévisée la plus attendue de cette année.