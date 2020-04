Disney Plus dit que sa correction de rapport hauteur / largeur pour Les Simpsons arrive bientôt

Après le lancement de Disney Plus à la fin de l’année dernière, de nombreux fans de la sitcom animée classique The Simpsons ont exprimé leur mécontentement en découvrant que les 19 premières saisons et demie de la série avaient été recadrées ou étirées pour s’adapter au format 16: 9, ruinant efficacement un nombre de gags visuels de qualité dans le processus.

Le service de streaming a rapidement réagi en promettant de fixer le rapport d’aspect sur Les Simpsons en 2020, et maintenant Disney a tweeté une mise à jour officielle sur le moment où les abonnés peuvent s’attendre à voir ces épisodes au format 4: 3 comme prévu à l’origine.

Nous apprécions la patience de nos fans et nous travaillons pour rendre les 19 premières saisons (et une partie de 20) de #TheSimpsons disponibles en versions 4: 3 sur #DisneyPlus. Nous prévoyons y parvenir d’ici la fin mai. 2 avril 2020

Selon le tweet de Disney, la Maison de la souris travaille dur pour “rendre les 19 premières saisons (et une partie de 20) de #TheSimpsons disponibles en versions 4: 3”, suggérant que les téléspectateurs auront la possibilité de choisir la version qu’ils préfèrent regarder.

Disney Plus a également déclaré qu’il pensait qu’il “accomplirait cela d’ici la fin mai”. Quant à savoir pourquoi le processus prend autant de temps, il est probable que Disney a dû revenir aux sources d’origine et les remasteriser à nouveau en HD.

