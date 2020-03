Disney Plus est arrivé au Royaume-Uni – voici comment l’obtenir et comment le regarder gratuitement

Disney Plus est enfin arrivé au Royaume-Uni. Quatre mois complets après son lancement aux États-Unis, vous pouvez maintenant vous inscrire à Disney Plus et commencer à diffuser les heures et les heures (et les heures) de films et d’émissions de télévision qui vous y attendent.

Et peut-être que la meilleure nouvelle est que vous pouvez tout regarder GRATUITEMENT! Si vous ne vous êtes pas déjà inscrit pendant la période de précommande, il est possible de vous offrir un essai gratuit de 7 jours à partir de … enfin, maintenant.

Après cela, vous paierez 5,99 £ par mois très raisonnable. Ou vous pouvez effectivement vous offrir deux mois gratuits en vous inscrivant pour une année entière pour 59,99 £.

Que pouvez-vous regarder maintenant sur Disney Plus au Royaume-Uni

Nous soupçonnons que beaucoup d’entre vous ont déjà bavé sur la programmation des émissions de lancement britanniques. Sinon, laissez-nous vous donner un bref aperçu des faits saillants.

Pour énoncer l’évidence tout d’abord, vous aurez un catalogue complet de Films Disney à choisir. C’est donc tout, des classiques comme Snow White and the Seven Dwarfs, Robin Hood et Aladdin (à la fois l’animation et la version d’action en direct de 2019), au moderne Pixar brillance de Up, Inside Out et des quatre films Toy Story. Désolé, Frozen 2 ne sera pas disponible avant le 17 juillet.

Tous les Guerres des étoiles que vous pourriez souhaiter est présent (sauf pour Rise of Skywalker, mais qui en a vraiment besoin!?), y compris les deux premiers épisodes de la série originale exclusive de Disney Plus Le Mandalorien. De plus, Disney Plus possède la bibliothèque la plus complète de Films Marvel là-bas.

Si cela ne suffit pas, le principal attrait pour de nombreuses personnes sera le fait qu’il y a 30 (!) Saisons de Les Simpsons tous disponibles pour regarder tout de suite. Des premiers épisodes sommaires aux remarquables saisons un à neuf, et … enfin tout ce qui s’est passé depuis.